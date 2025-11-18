+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

39/5 (6.6)
चितवन राइनोज 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

चितवन राइनोज 2025

174/5(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

७८ बलमा १३६ रन आवश्यक

विराटनगर किंग्स 2025

39/5(6.6)
vs

चितवन राइनोज 2025

174/5(20)
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
39/5 (6.6)
VS
७८ बलमा १३६ रन आवश्यक
चितवन राइनोज 2025
174/5 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

हङकङको आवासीय भवनमा भीषण आगलागी, कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १० गते १७:२१

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हङकङको ताइ पो आवासीय क्षेत्रमा बुधबार दिउँसो २ बजेदेखि भीषण आगलागी भएको छ जसमा कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु र ५ जना गम्भीर घाइते भएका छन्।
  • आगलागी नम्बर ५ अलार्म स्तरमा पुगेको छ र ४ हजार मानिस बसोबास गर्ने १९८४ फ्लाट रहेको आवासीय ब्लकमा ठूलो क्षति भएको छ।
  • प्रहरीले आपतकाल घोषणा गरी हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ र आगलागीको कारण अझै पत्ता लागेको छैन।

१० मंसिर, काठमाडौं । हङकङको ताइ पो आवासीय क्षेत्रमा भीषण आगलागी भएको छ । आगलागीमा कम्तीमा ४ जनाको मृत्यु भएको छ भने ५ जना गम्भीर घाइते भएका छन् ।

ताइ पो जिल्लास्थित एक आवासीय अपार्टमेन्ट कम्प्लेक्समा स्थानीय समय अनुसार बुधबार दिउँसो २ बजेदेखि भीषण आगलागी भइरहेको चिनियाँ समाचार संस्था साउथ चाइना मर्निङ पोस्टले जनाएको छ ।

सार्वजनिक भएका तस्वीर र भिडियोमा धेरै भवनहरूमा आगलागी हुँदा ठूलो क्षति भएको देखिन्छ ।

अधिकारीहरूका अनुसार घटनास्थलबाट ९ जना घाइतेलाई अस्पताल लगिएकोमा चार जनाको उपचारकै क्रममा मृत्यु भएको पुष्टि भएको छ ।

घाइतेमध्ये तीनजनाको अवस्था गम्भीर छ । आगो सुरु भएको भवनबाट उद्धारका लागि धेरै सर्वसाधारणले प्रहरीलाई धेरै फोन आएका थिए ।

आगो बाँसको स्क्याफोल्डिङ हुँदै तीव्र गतिमा फैलिँदै आवास क्षेत्रमा रहेका कम्तीमा अन्य चार ब्लकमा क्षति पुर्‍याएको छ । अहिलेसम्म पनि आगो दन्किरहेको चिनियाँ सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

घटनास्थलमा कालो धुवाँको ठूलो मुस्लो आकाशभरि फैलिएको भिडियोहरू सार्वजनिक भएका छन् । आगलागी नियन्त्रणका लागि ठूलो मात्रामा उद्धार तथा दमकल परिचालन गरिएको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

हङकङ सरकारद्वारा जारी वक्तव्यअनुसार सुरुमा वाङ फुक कोर्टमा आगो लागेको थियो । सुरुमा नम्बर ३ अलार्म श्रेणीमा रूपमा वर्गीकृत आगो ३:०२ बजेसम्म फैलिँदै नम्बर ३ मा र ३:३४ बजे नम्बर ४ अलाम श्रेणी मापन गरिएको थियो ।

स्थानीय समय अनुसार ६:२२ बजेसम्म पुग्दा आगो फेरि बढ्दै ‘नम्बर ५ अलार्म’ स्तरमा पुगेको अधिकारीहरूले बताएका छन् ।

नम्बर १ अलार्म लाई सामान्य आगोका रूपमा लिइन्छ भने नम्बर २ अलार्म लाई मध्यम स्तर, नम्बर ३ अलार्म ठूलो स्तर, नम्बर ४ अलार्मलाई अन्त्यन्त गम्भीर स्तर र नम्बर ५ अलार्म लाई अत्यन्त उच्च जोखिमको आपतकाल श्रेणी भन्ने बुझिन्छ ।

प्रहरीले आपतकाल घोषणा गर्दै हटलाइन सञ्चालनमा ल्याएको छ र गुनासोको संख्या अत्यधिक छ । आगलागीमा फसेकाहरूको उद्धार र हतहतीको जानकारी लिन त्यहाँका बासिन्दाको सहजताको लागि हटलाइन स्थापना गरिएको हङकङ प्रहरीले जनाएको छ ।

आगलागीको यकिन कारण खुलेको छैन । स्थानीयहरूले भवनको मर्मतमा खटिएका कामदारले धुम्रपान गरेको देखेको बताउँदै त्यसैबाट सल्किएको हुनसक्ने आशंका गरेका छन् ।

आगलागी भएको यस आवासीय ब्लकमा मा ४ हजार मानिसको बसोबास छ । यस आवासीय ब्लकमा एक हजार ९८४ फ्लाटहरू छन् । आगलागीले धेरै मानिस प्रभावित हुने देखिएको छ ।

हङकङमा १७ वर्षपछि यो स्तरको भीषण आगलागी भएको बताइएको छ । यसअघि सन् २००८ मा कोर्नवाल कोर्टमा नम्बर ५ अर्लाम श्रेणीको आगलागी भएको थियो ।

त्यतिबेला मोङ कोकको कराओके बार र नाइट क्लबबाट सुरु भएको आगलागीमा दुई अग्नी नियन्त्रणसहित ४ जनाको मृत्यु भएको थियो भने ५५ जना घाइते भएका थिए ।

भीषण आगलागी हङकङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

पासपोर्ट अभाव हुन नदिन कसरी भइरहेछ काम ?

पासपोर्ट अभाव हुन नदिन कसरी भइरहेछ काम ?
धादिङ पुगेर प्रचण्डले भने- प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन

धादिङ पुगेर प्रचण्डले भने- प्रधानमन्त्री बन्ने रुचि छैन
प्रधानमन्त्रीले घटाइन् सचिवालय, अब ६ जना मात्रै

प्रधानमन्त्रीले घटाइन् सचिवालय, अब ६ जना मात्रै
सार्क प्रोग्रामिङ समितिको ६१औँ अधिवेशन नेपालको अध्यक्षतामा सुरु

सार्क प्रोग्रामिङ समितिको ६१औँ अधिवेशन नेपालको अध्यक्षतामा सुरु
प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको भारी : भो धेरै नबोकाऊ

प्रधानमन्त्रीलाई कुलपतिको भारी : भो धेरै नबोकाऊ
कठपुतली सरकार बनाउन ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

कठपुतली सरकार बनाउन ओली नेतृत्वको सरकार ढालियो : पृथ्वीसुब्बा गुरुङ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?
चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

चोभारको गल्छीः मञ्जुश्रीको मिथकलाई विज्ञानको चुनौती

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories
क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

क्रिकेटर विराट कोहलीका १० रोचक कुरा

10 Stories
सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

सियोले घोचेर गरिने उपचार, अकुपन्चर के हो ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित