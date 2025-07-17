एक सातामै प्रतिक्रेट ४० रुपैयाँ बढ्यो अन्डाको भाउ, अझै बढ्ने  

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
१२ मंसिर, काठमाडौं । एक साता नबित्दै अन्डाको भाउ फेरि बढेको छ ।
नेपाल लेयर्स कुखुरापालक संघले भोलि शनिबारदेखि लागु हुने गरी अन्डाको भाउ बढाएको हो ।
संघ अध्यक्ष विनोद पोखरेलले भाउ बढेसँगै एक्सएल अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय ६०, ठूलो अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय ४५ र मध्यम अन्डा प्रतिक्रेट ५ सय ३० रुपैयाँ पुगेको बताए ।
अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार अघिल्लो दरको तुलनामा प्रतिक्रेटमा ४० रुपैयाँ भाउ बढाइएको हो । यो मूल्यवृद्धि चितवनलाई आधार बनाएर निर्धारण गरिएको हो ।
यसअघि संघले ७ मंसिरदेखि लागु हुने गरी एक्सएल अन्डाको भाउ प्रतिक्रेट ५ सय २०, ठूलो अन्डाको ५ सय ५ र मिडियम अन्डाको ४ सय ९० रुपैयाँ तोकेको थियो ।
नेपाली अन्डाको बजार मूल्यमा हाल देखिएको वृद्धिले किसानहरू उत्पादन लागतमात्र उठाउन सक्ने अवस्थामा पुगेको अध्यक्ष पोखरेलको भनाइ छ ।
उनले भारतीय अन्डा आयातमा कमी र आन्तरिक खपतमा वृद्धिका कारण किसानले राहत महसुस गरेको बताए ।
‘उत्पादनमा कमी, भारतीय अन्डाको मूल्यवृद्धि, खपतमा वृद्धि, विद्यालय र कलेजहरू खुल्नु र जाडो याममा अन्डा उपभोग बढ्नु पनि यसको मुख्य कारण हो,’ उनले भने, अन्डाको मूल्य अझै बढ्ने सम्भावना छ ।’
अध्यक्ष पोखरेलका अनुसार भारतीय अनडाको भाउ एक महिनाअघिको तुलनामा प्रतिक्रेट १ सय ५० रुपैयाँले बढेको छ । पहिले नेपाली अन्डाभन्दा भारतीय अन्डा सस्तो भए पनि अहिले भारतीय अन्डा महँगो भएकाले आयात भएको छैन ।
जाडो महिनामा अन्डा खपत बढ्ने भएकाले पनि बजारमा माग सिर्जना भएको उनको भनाइ छ ।
हाल नेपालमा दैनिक करिब ४० लाख गोटा अन्डा उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ ।
