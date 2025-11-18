+
सशस्त्रका २३ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते ११:५८

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले २३ डीएसपीको सरुवा गरेको छ।
  • हरिबहादुर गुरुङलाई हुल तथा दंगा व्यवस्थापन शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सरुवा गरिएको छ।
  • दिनेशबहादुर रायमाझीलाई एपीएफ इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा सरुवा गरिएको छ।

१६ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका २३ डीएसपीको सरुवा भएको छ ।

सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकले एक सूचना जारी गर्दै २३ डीएसपीको सरुवा निकालेको हो ।

सरुवा सूची अनुसार हरिबहादुर गुरुङको हुल तथा दंगा व्यवस्थापन शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सरुवा भएको छ । दिनेशबहादुर रायमाझीको एपीएफ इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा सरुवा भएको छ ।

 

डीएसपी सरुवा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल
