सशस्त्रका २३ डीएसपीको सरुवा, को कहाँ ? (सूचीसहित)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले २३ डीएसपीको सरुवा गरेको छ।
- हरिबहादुर गुरुङलाई हुल तथा दंगा व्यवस्थापन शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सरुवा गरिएको छ।
- दिनेशबहादुर रायमाझीलाई एपीएफ इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा सरुवा गरिएको छ।
१६ मंसिर, काठमाडौं । सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका २३ डीएसपीको सरुवा भएको छ ।
सशस्त्र प्रहरी प्रधान कार्यालय हल्चोकले एक सूचना जारी गर्दै २३ डीएसपीको सरुवा निकालेको हो ।
सरुवा सूची अनुसार हरिबहादुर गुरुङको हुल तथा दंगा व्यवस्थापन शिक्षालय लामापाटन पोखरामा सरुवा भएको छ । दिनेशबहादुर रायमाझीको एपीएफ इन्टेलिजेन्स ब्यूरोमा सरुवा भएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4