फिल्म निर्माता जाफर पनाहीलाई इरानले सुनायो जेल सजाय, यात्रा प्रतिबन्ध

इरानले उक्त सजाय सुनाइरहँदा पनाही चाहिँ अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित गोथम अवार्डमा सहभागी थिए ।

अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १९:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • इरानी फिल्म निर्माता जाफर पनाहीलाई अनुपस्थितिमा एक वर्षको जेल सजाय र यात्रा प्रतिबन्ध सुनाइएको छ।
  • पनाही अमेरिकाको न्यूयोर्कमा गोथम अवार्डमा सहभागी थिए जहाँ उनको फिल्मले तीन पुरस्कार जितेको छ।
  • पनाहीलाई अवैधरुपमा फिल्म छायांकन गरेको र राज्य विरुद्ध प्रचारमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।

न्यूयोर्क । कान्सको पाम डी’ओर विजेता फिल्म निर्माता जाफर पनाहीलाई इरानमा उनको अनुपस्थितिमा एक वर्षको जेल सजाय सुनाइएको उनका वकिलले बताएका छन् ।

पनाहीलाई इरानमा एक वर्षको कारावास र यात्रा प्रतिबन्धको सजाय सुनाइएको उनका वकिलले एएफपीलाई बताएका छन् । यसविरुद्ध पुनरावेदन गरिने वकिल मुस्तफा निलीले समाचार संस्था एएफपीलाई बताए ।

इरानले उक्त सजाय सुनाइरहँदा पनाही चाहिँ अमेरिकाको न्यूयोर्कमा आयोजित गोथम अवार्डमा सहभागी थिए । उक्त अवार्डमा उनको फिल्म ‘इट वाज जस्ट एन एक्सिडेन्ट’ ले उत्कृष्ट निर्देशकसहित ३ पुरस्कार जितेको छ । पनाहीले अवैधरुपमा इरानमा फिल्म छायांकन गरेको सरकारले आरोप लगाएको छ ।

६५ वर्षीय पनाहीले यसअघि इरानमा दुई पटक जेल सजाय बिताइसकेका छन् । पछिल्लो सजाय पाउनुभन्दा केही समय अघिको एक अन्तर्वार्तामा उनले स्वदेश फर्कने योजना बनाएको बताएका थिए ।

पनाही इरानका अग्रणी निर्देशकमध्ये एक हुन् तर उनलाई अधिकारीहरूबाट आफ्नो देशमा चलचित्र बनाउन प्रतिबन्ध, जेल सजाय र यात्रा प्रतिबन्ध जस्ता बाधाहरूको सामना गरिरहेका छन् ।

फिल्म निर्माता पनाहीविरुद्ध लगाइएको आरोपमा उनी राज्य विरुद्ध “प्रचार गतिविधि“ मा संलग्न भएको आरोप लगाइएको थियो, तर उनका वकिल निलीले विस्तृत रूपमा बताएनन् ।

भेराइटीका अनुसार, अहिले अमेरिकामा रहेका पनाही, जो आफ्नो कान्स-विजेता फिल्म “इट वाज जस्ट एन एक्सिडेन्ट’ को प्रचारमा छन् । गोथम अवार्ड समारोहमा उपस्थित पनाहीले जोखिम लिएर फिल्म निर्माण गर्ने निर्माताको प्रशंसा गरे ।

भाषणमा उनले नयाँ वाक्यको उल्लेख गरेनन्, तर “सत्य र मानवतामा आफ्नो विश्वासको साथ, मौन रूपमा, समर्थन बिना, र कहिलेकाहीं, आफूसँग भएको सबै कुरा जोखिममा पारेर क्यामेरा घुमाइराख्ने फिल्म निर्माताहरूको प्रशंसा गरे ।

“इट वाज जस्ट एन एक्सिडेन्ट’ लाई फ्रान्सले अन्तर्राष्ट्रिय फिचर फिल्म श्रेणीमा एकेडेमी अवार्डको लागि आफ्नो प्रस्तुतिको रूपमा छनोट गरेको थियो, र यो सर्टलिस्टमा पर्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

फिल्ममा पाँच जना पूर्व कैदीहरूले आफ्नो पूर्व जेलर ठान्ने मानिससँग बदला लिने कि नलिने भनेर सोचिरहेका हुन्छन् । निर्देशकको इरानी अधिकारीहरूसँग बारम्बार विवाद भएको छ ।

सन् २०१० मा, सरकार विरोधी प्रदर्शनलाई समर्थन गरेपछि र देशको आलोचना गर्ने फिल्म बनाएपछि उनलाई फिल्म बनाउन र इरान छोड्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो ।

पछि उनलाई “व्यवस्थाविरुद्ध प्रचार’ गरेको आरोपमा दोषी ठहराइयो र ६ वर्षको जेल सजाय सुनाइयो तर जमानतमा रिहा हुनुभन्दा दुई महिना मात्र बिताए ।

जाफर पनाही
