+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

समतामूलक तथा समावेशी समाज निर्माणको कदम चाल्न आवश्यक छ : ओली

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १७ गते १२:०१

१७ मंसिर, काठमाडौं । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकारको सुनिश्चितता, प्रवर्द्धन र संरक्षण गर्न एकीकृत रूपमा प्रभावकारी कार्यक्रमको आवश्यकता औंल्याएका छन् । अपांगतामैत्री सोचका साथ अघि बढ्न सम्पूर्ण देशवासी र सरोकारवालहरूमा उनको आह्वान छ ।

३४ औं अन्तर्राष्ट्रिय अपांगता दिवसको अवसरमा शुभकामना सन्देश जारी गर्दै उनले यस्तो आह्वान गरेका हुन् । शुभकामना सन्देशमा उनी लेख्छन्, ‘समतामूलक तथा समावेशी समाज निर्माणको दिशामा आवश्यक कदम चाल्नु अझै आवश्यक छ ।’

नेपालको संविधान र कानुनहरूका साथै अपांगता भएका व्यक्तिहरुको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (सिआरपिडी)को मर्मअनुरुप अपांगता भएका व्यक्तिका अधिकारहरूलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गर्न आवश्यक रहेको उनले बताएका छन् । अपांगतााको आधारमा गरिने विभेदलाई निषेध गर्दै, समानुपातिक समावेशिताको सिद्धान्तअनुरुप अन्यनागरिक सरह राज्यका हरेक संरचना र निर्णय प्रक्रियामा अर्थपूर्ण प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा उनको जोड छ ।

राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक र नागरिक अधिकार प्राप्तिका लागि अपांगता भएका व्यक्तिहरूलाई संगठित गर्दै नेतृत्वमा स्थापित गर्दै आएको पनि उनले बताएका छन् ।

केपी शर्मा ओली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

चितवन महाधिवेशनमा जस्तै सूची तयार पार्दैछन् केपी ओली

चितवन महाधिवेशनमा जस्तै सूची तयार पार्दैछन् केपी ओली
ओलीले अन्तरिम सरकारबारे सर्वोच्चमा गरेको दाबी कति सत्य ?

ओलीले अन्तरिम सरकारबारे सर्वोच्चमा गरेको दाबी कति सत्य ?
गृह प्रदेश कोशीले ओलीलाई दिएको सन्देश

गृह प्रदेश कोशीले ओलीलाई दिएको सन्देश
ओलीबारे प्रचण्ड : दुई तिहाइको दम्भले हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु पर्दा पनि चेत आएन

ओलीबारे प्रचण्ड : दुई तिहाइको दम्भले हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु पर्दा पनि चेत आएन
‘मदन भण्डारी नहुँदा त चलेको एमाले केपी ओलीबिना चल्दैन ? चल्छ’

‘मदन भण्डारी नहुँदा त चलेको एमाले केपी ओलीबिना चल्दैन ? चल्छ’
ईश्वरलाई महेशको चुनौती– नि:शर्त ओलीलाई सहयोग, हैन भने बिदाइ

ईश्वरलाई महेशको चुनौती– नि:शर्त ओलीलाई सहयोग, हैन भने बिदाइ

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित