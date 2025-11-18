+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

148/4 (17.3)
जनकपुर बोल्ट्स 2025 va सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025 vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

145/8(20)

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025

148/4(17.3)
vs

जनकपुर बोल्ट्स 2025

145/8(20)
WC Series
सुदूरपश्चिम रोएल्स 2025
148/4 (17.3)
VS
जनकपुर बोल्ट्स 2025
145/8 (20)
LIVE अपडेट
Comments
Shares

ओलीबारे प्रचण्ड : दुई तिहाइको दम्भले हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्दा पनि चेतना आएन

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १३ गते १८:५९

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव जितेर मात्रै केही नहुने र दुई तिहाइ बहुमत हुँदा पनि ओली हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु परेको बताए।
  • प्रचण्डले १५ वाम घटकबीच साम्राज्यवादीविरुद्ध र जनताको पक्षमा लड्न एकता भएको दाबी गर्नुभयो।
  • एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रचण्डलाई जेनजी आन्दोलन विध्वंसको योजनाकार भनेको आरोपप्रति प्रचण्डले प्रतिवाद गर्नुभयो।

१३ मंसिर, काठमाडौं । नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले चुनाव जितेरै मात्रै केही नहुने बताएका छन् ।

दुई तिहाइ बहुमत हासिल गर्दा पनि हेलिकोप्टर चढेर भाग्नु परेको भन्दै उनले एमाले अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई कटाक्ष गरे ।

दाङको देउखुरीमा आयोजित एकता सन्देशसभालाई सम्बोधन गर्दै प्रचण्डले भने, ‘चुनाव जितेर मात्रै केही हुँदो रहेनछ, चुनाव मात्रै जितेर मात्र हुन्थ्यो त भने त कांग्रेस र एमालेको दुई तिहाइ थियो नि अस्तिको संसद्मा, के नाप्यो त्यो दुई तिहाइले ? भाग्न पर्‍यो, हेलिकप्टर चढेर भाग्नु पर्‍यो ।’

साम्राज्यवादीविरुद्ध लड्न र जनताको पक्षका मुद्दामा लड्न १५ वाम घटकबीच एकता भएको उनको दाबी छ ।

उनले विगतमा पनि आफूले संसदमा दुई तिहाइको घमण्ड नगर्न तत्कालीन कांग्रेस–एमाले गठबन्धनको सरकारलाई सचेत गराएको स्मरण गराए ।

‘सदनको रोस्टमबाट भनेको थिएँ तपाईंहरूलाई दुई तिहाइको घमण्ड छ, जनता तपाईंहरूसँग रुष्ट भइसक्या छ, तपाईंहरूले भ्रष्टाचारीहरूलाई बचाउँदै हुनुहुन्छ,’ प्रचण्डले भने ।

आफू नेतृत्वको सरकारले जनताको हकका लागि र भ्रष्टाचारविरुद्ध लड्दा सरकारबाट हटाइएको दाबी गरे ।

‘हामीले भ्रष्टाचारका विरुद्ध लडाइँ लड्दा, सामाजिक न्यायका पक्षमा लड्दै गर्दा, सबै समुदायको हक अधिकारको कुरा तपाईंहरूले हामीलाई सरकारबाट हटाउनु भएको छ, नेपाली जनताले नजिकबाट हेरिराखेको छ, तपाईंहरूलाई कुनै दिन जनताले यहाँबाट लखेट्नेछन् भनेको थिएँ, नभन्दै त्यही भयो ।’

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले जेनजी आन्दोलनमा भएको विध्वंसको योजनाकार प्रचण्ड भएको भनी लगाएको आरोपको उनले प्रतिवाद गरे ।

उनले भने, ‘मिस्टर केपी ओलीले आजभोलि प्रचण्डले नै हो यो सबै गराएको भन्ने गरेका छन्, त्यो उनीहरूको कुकर्मले गर्दा यस्तो भयो भन्ने चेतना अझै उनलाई आएको छैन, त्यो दम्भ अझै हटेको छैन ।’

केपी शर्मा ओली नेकपा प्रचण्ड
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

‘मदन भण्डारी नहुँदा त चलेको एमाले केपी ओलीबिना चल्दैन ? चल्छ’

‘मदन भण्डारी नहुँदा त चलेको एमाले केपी ओलीबिना चल्दैन ? चल्छ’
ईश्वरलाई महेशको चुनौती– नि:शर्त ओलीलाई सहयोग, हैन भने बिदाइ

ईश्वरलाई महेशको चुनौती– नि:शर्त ओलीलाई सहयोग, हैन भने बिदाइ
ओलीको स्थानहद सम्झाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई एमाले नेताले भने- यसरी चुनाव हुँदैन

ओलीको स्थानहद सम्झाउँदै प्रधानमन्त्रीलाई एमाले नेताले भने- यसरी चुनाव हुँदैन
चुनावमा केपी ओली आएनन् भने …

चुनावमा केपी ओली आएनन् भने …
गृहमन्त्रीको ओली लक्षित टिप्पणी : सार्वजानिक खपतका लागि निर्वाचन हुँदैन भन्नेलाई सरकारले कामबाट जवाफ दिन्छ

गृहमन्त्रीको ओली लक्षित टिप्पणी : सार्वजानिक खपतका लागि निर्वाचन हुँदैन भन्नेलाई सरकारले कामबाट जवाफ दिन्छ
जेनजी आन्दोलन : ओली-लेखकसहितका ९ जाहेरी तामेलीमा

जेनजी आन्दोलन : ओली-लेखकसहितका ९ जाहेरी तामेलीमा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories
गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

गुगलले कसरी आम्दानी गर्छ ?

8 Stories
धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

धमेन्द्रले एकपटक भनेका थिए, किन उनको अनुहार रक्सीले बिगार्न सकेन ?

7 Stories
मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

मधुमेहले मानसिक स्वास्थ्यमा प्रभाव पार्छ ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित