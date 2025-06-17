+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

विराटनगर किंग्स 2025

15/2 (2.6)
लुम्बिनी लायन्स 2025 va विराटनगर किंग्स 2025 vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

विराटनगर किंग्स 2025

15/2(2.6)
vs

लुम्बिनी लायन्स 2025

0/0
WC Series
विराटनगर किंग्स 2025
15/2 (2.6)
VS
लुम्बिनी लायन्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

लगातार चौथो दिन घट्यो सेयर बजार, फाइनान्समा आकर्षण

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १७ गते १५:१०

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सेयर बजार बुधबार १३.५२ अंकले घटेर २६३१ अंकमा झरेको छ र यो लगातार चौथो कारोबार दिन हो।
  • आज ७४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७७ कम्पनीको मूल्य घटेको छ र ७ कम्पनीको मूल्य स्थिर रह्यो।
  • फाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरै १.५९ प्रतिशतले बढेको छ भने जीवन बीमा समूह १.१८ प्रतिशतले सबैभन्दा धेरै घटेको छ।

१७ मंसिर, काठमाडौं । बुधबार सेयर बजार १३.५२ अंक घटेको छ । योसहित लगातार चौथो कारोबार दिन बजार घटेको हो ।

यो साता आइतबारदेखि बजार निरन्तर ओरालो लागेको छ । आज १३ अंक घटेसँगै नेप्से २६३१ अंकमा झरेको छ । बजार घटे पनि कारोबार रकम बढेको छ । अघिल्लो दिन ४ अर्ब ४८ करोडको कारोबार भएकोमा आज ५ अर्ब २३ करोडको भयो ।

७४ कम्पनीको मूल्य बढ्दा १७७ को घट्यो भने ७ को स्थिर रह्यो । आज फाइनान्स समूह सबैभन्दा धेरे १.५९ प्रतिशत बढ्यो । फाइनान्सका अलवा होटल तथा पर्यटन ०.५२, उत्पादन तथा प्रशोधन ०.२४ प्रतिशत बढे ।

जीवन बीमा सबैभन्दा धेरै १.१८ प्रतिशत घट्यो । बैंकिङ ०.७५, विकास बैंक ०.५७, हाइड्रोपावर ०.५०, लगानी ०.५१, माइक्रोफाइनान्स ०.४८, निर्जीवन बीमा ०.७४, अन्य ०.५१ तथा व्यापार ०.३२ प्रतिशत घटे ।

पाँच कम्पनीको मूल्य १० प्रतिशत बढेको छ । १० प्रतिशत बढेका कम्पनीमा सागर डिस्टिलरी, मिथिला लघुवित्त, झापा इनर्जी, स्वस्तिक लघुवित्त र श्रीनगर एग्रिटेक छन् ।

ओम मेगाश्री फर्मास्युटिकल्सको ७.०२, बुङ्गल हाइड्रोपावरको ६.४४, हिमस्टार ऊर्जाको ६.२५, बन्दीपुर केबुलकारको ५.७७ तथा माबिलुङ इनर्जीको ५.०२ प्रतिशत मूल्य बढ्यो ।

सामलिङ पावरको मूल्य सबैभन्दा धेरै २.८५ प्रतिशत घट्यो । आज धेरै कारोबार भएका पाँच कम्पनीमा बन्दीपुर केबुलकार, हिमालयन रिइन्स्योरेन्स, ङादी ग्रुप, ट्रेड टावर तथा सिक्लेस हाइड्रोपावर क्रमशः अगाडि रहे ।

फाइनान्स सेयर बजार
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित