+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

विदेशको उज्यालोपरिधान : जापानको सकारात्मक पक्ष

विदेश जानेहरूका लागि विदेश केवल रोजगारीको बाटो मात्र छैन, यो जीवनशैली सिक्ने, आत्मविश्वास बढाउने र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। मैले जापानलाई आधार मानेर यहाँ विदेशका यिनै उज्याला पक्षहरु प्रस्तुत गरेको छु।

0Comments
Shares
भुवन केसी भुवन केसी
२०८२ मंसिर १८ गते ७:१८

विदेश शब्दसँग धेरै नेपालीका सपना र उत्सुकता जोडिएका हुन्छन्। चम्किला तस्बिरले भरिएका सामाजिक पोस्टहरूले विदेश केवल उज्यालोले सजिएको संसार हो भन्ने भ्रम बनाइदिन्छ। तर त्यस उज्यालोसँगै लुकेका अँध्यारा गल्ली, चुनौती र अनुशासनका कठोर घडीहरू धेरैलाई थाहा हुँदैन।

धेरै साथीहरू अक्सर मलाई सोध्छन् – “तिमी किन विदेशका दुःख मात्रै लेख्छौ ? उज्याला पक्ष पनि त लेख्नुपर्‍यो नि !

उनीहरूको प्रश्नले मलाई सोच्न बाध्य बनायो। किनभने धेरैले हेडलाइन मात्रै पढ्छन्, हेडलाइनभित्र लुकेका भाव, कथा र यथार्थ पढ्दैनन्। त्यसैले आज यो लेखमार्फत मैले विदेशमा देखेका केही सुन्दर, सकारात्मक र सिकाइपूर्ण पक्षहरू प्रस्तुत गर्न खोजेको छु।

कामको सम्मान :’मालिककामदारबीच दूरी छैन

जापानमा आएपछि मैले पहिलोपटक अनुभूत गरेको कुरा हो– काम ठूलो सानो हुँदैन।

यहाँ ‘मालिक’ भनेको आदेश चिच्याउने व्यक्ति होइनन् । उनी त हामीसँगै उभिएर काम गर्ने पात्र हुन्। कसैको पद, शक्ति वा हैसियतले व्यवहार बदलिँदैन। कतिपय ठाउँमा मालिक र कामदारलाई छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। मानिसको पहिचान यहाँ उसको जागिर होइन, उसको व्यवहार र जिम्मेवारीले बनाएको हुन्छ।

सुरक्षा : समाजले बनाएको भरोसा

जापानको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य सुरक्षा हो। यहाँ ढोकामा ताल्चा नलगाएर घर छोड्दा पनि मनमा डर बस्दैन । राति १२ बजेतिर महिलाहरू एक्लै हिँडिरहेको देख्दा ‘सुरक्षा’ समाजको संस्कृति रहेछ भन्ने कुरा गहिरो रूपमाअनुभूति हुन्छ।

सुरक्षा यहाँ नियमले मात्र होइन, चेतनाले बनाएको हो। मानिसहरू एकअर्काप्रति जिम्मेवार छन्, समाजप्रति चुस्त छन्।

नियम-कानुन : डरले होइन, समझले

जापानमा नियम पालन डर होइन, बानी हो। रातो बत्तीमा सबै रोकिन्छन्, हरियोमा हिँड्छन् । फोहोर छुट्याएर फाल्ने संस्कृतिले सडक मात्र होइन, मानिसको स्वभावसम्म सफा राखेको छ।

मैले धेरैलाई देखेको छु-कुकुरले गरेको फोहोरसम्म झोलामा राखेर लैजाने।त्यो दृश्यले भन्छ-यहाँ स्वच्छता सडकमा मात्र होइन, मनमै बसेको छ।”

समान व्यवहार : सेवा लिँदा मान्छेनै पहिलो

अस्पताल, बैंक, स्टेशन वा कुनै पनि सेवा केन्द्रमा पुगेपछि सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ। देश, भाषा, रूप, उमेर वा पेशाले सेवा-गुणस्तर प्रभावित हुँदैन। नेपालमा परिवारभित्र पनि नपाइने सम्मान कहिलेकाहीँ विदेशको काउन्टरमा भेटिन्छ।

संघर्षसँगै खुल्दो अवसर

विदेशमा दुःख छ, संघर्ष छ यो सत्य हो। तर, त्यही चुनौतीभित्र धेरै सुन्दर पाटाहरू लुकेका हुन्छन् ।अनुशासन, समयको सुरक्षा र सम्मान। स्वच्छता रसमानता ।

विदेश जानेहरूका लागि विदेश केवल रोजगारीको बाटो मात्र छैन, यो जीवनशैली सिक्ने, आत्मविश्वास बढाउने र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। विदेशका यिनै उज्याला पहिरन मैले जापानलाई आधार मानेर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।

दुःखसँगै आशा पनि हुन्छ भन्ने अनुभूति हरेक नेपालीले विदेशमा पक्कै गर्छ। आज मैले त्यही आशाका उज्याला पानाहरू बाँड्ने प्रयास गरेको छु। र, यो लेख जापानमा बस्दा अनुभव गरिएका सकारात्मक पक्षहरूमा आधारित छ।

(गंगादेव गाउँपालिका-६, रोल्पा निवासी केसी हाल जापानमा बस्छन् ।)

जापान विदेश
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories
प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित