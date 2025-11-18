विदेशको उज्यालोपरिधान : जापानको सकारात्मक पक्ष

विदेश शब्दसँग धेरै नेपालीका सपना र उत्सुकता जोडिएका हुन्छन्। चम्किला तस्बिरले भरिएका सामाजिक पोस्टहरूले विदेश केवल उज्यालोले सजिएको संसार हो भन्ने भ्रम बनाइदिन्छ। तर त्यस उज्यालोसँगै लुकेका अँध्यारा गल्ली, चुनौती र अनुशासनका कठोर घडीहरू धेरैलाई थाहा हुँदैन।
धेरै साथीहरू अक्सर मलाई सोध्छन् – “तिमी किन विदेशका दुःख मात्रै लेख्छौ ? उज्याला पक्ष पनि त लेख्नुपर्यो नि !
उनीहरूको प्रश्नले मलाई सोच्न बाध्य बनायो। किनभने धेरैले हेडलाइन मात्रै पढ्छन्, हेडलाइनभित्र लुकेका भाव, कथा र यथार्थ पढ्दैनन्। त्यसैले आज यो लेखमार्फत मैले विदेशमा देखेका केही सुन्दर, सकारात्मक र सिकाइपूर्ण पक्षहरू प्रस्तुत गर्न खोजेको छु।
कामको सम्मान :’मालिक‘ र ‘कामदार‘ बीच दूरी छैन
जापानमा आएपछि मैले पहिलोपटक अनुभूत गरेको कुरा हो– काम ठूलो सानो हुँदैन।
यहाँ ‘मालिक’ भनेको आदेश चिच्याउने व्यक्ति होइनन् । उनी त हामीसँगै उभिएर काम गर्ने पात्र हुन्। कसैको पद, शक्ति वा हैसियतले व्यवहार बदलिँदैन। कतिपय ठाउँमा मालिक र कामदारलाई छुट्याउनै गाह्रो हुन्छ। मानिसको पहिचान यहाँ उसको जागिर होइन, उसको व्यवहार र जिम्मेवारीले बनाएको हुन्छ।
सुरक्षा : समाजले बनाएको भरोसा
जापानको सबैभन्दा ठूलो सौन्दर्य सुरक्षा हो। यहाँ ढोकामा ताल्चा नलगाएर घर छोड्दा पनि मनमा डर बस्दैन । राति १२ बजेतिर महिलाहरू एक्लै हिँडिरहेको देख्दा ‘सुरक्षा’ समाजको संस्कृति रहेछ भन्ने कुरा गहिरो रूपमाअनुभूति हुन्छ।
सुरक्षा यहाँ नियमले मात्र होइन, चेतनाले बनाएको हो। मानिसहरू एकअर्काप्रति जिम्मेवार छन्, समाजप्रति चुस्त छन्।
नियम-कानुन : डरले होइन, समझले
जापानमा नियम पालन डर होइन, बानी हो। रातो बत्तीमा सबै रोकिन्छन्, हरियोमा हिँड्छन् । फोहोर छुट्याएर फाल्ने संस्कृतिले सडक मात्र होइन, मानिसको स्वभावसम्म सफा राखेको छ।
मैले धेरैलाई देखेको छु-कुकुरले गरेको फोहोरसम्म झोलामा राखेर लैजाने।त्यो दृश्यले भन्छ-यहाँ स्वच्छता सडकमा मात्र होइन, मनमै बसेको छ।”
समान व्यवहार : सेवा लिँदा ‘मान्छे‘ नै पहिलो
अस्पताल, बैंक, स्टेशन वा कुनै पनि सेवा केन्द्रमा पुगेपछि सबैलाई समान व्यवहार गरिन्छ। देश, भाषा, रूप, उमेर वा पेशाले सेवा-गुणस्तर प्रभावित हुँदैन। नेपालमा परिवारभित्र पनि नपाइने सम्मान कहिलेकाहीँ विदेशको काउन्टरमा भेटिन्छ।
संघर्षसँगै खुल्दो अवसर
विदेशमा दुःख छ, संघर्ष छ यो सत्य हो। तर, त्यही चुनौतीभित्र धेरै सुन्दर पाटाहरू लुकेका हुन्छन् ।अनुशासन, समयको सुरक्षा र सम्मान। स्वच्छता रसमानता ।
विदेश जानेहरूका लागि विदेश केवल रोजगारीको बाटो मात्र छैन, यो जीवनशैली सिक्ने, आत्मविश्वास बढाउने र भविष्य निर्माण गर्ने अवसर पनि हो। विदेशका यिनै उज्याला पहिरन मैले जापानलाई आधार मानेर यहाँ प्रस्तुत गरेको छु।
दुःखसँगै आशा पनि हुन्छ भन्ने अनुभूति हरेक नेपालीले विदेशमा पक्कै गर्छ। आज मैले त्यही आशाका उज्याला पानाहरू बाँड्ने प्रयास गरेको छु। र, यो लेख जापानमा बस्दा अनुभव गरिएका सकारात्मक पक्षहरूमा आधारित छ।
(गंगादेव गाउँपालिका-६, रोल्पा निवासी केसी हाल जापानमा बस्छन् ।)
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4