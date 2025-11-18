आधा घण्टामै रिलायन्सको आईपीओ ‘ओभर सब्सक्राइभ’

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन भएको आधा घण्टामै ‘ओभर सब्सक्राइभ’ भएको छ।
- कम्पनीले वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर निष्कासन गरेको छ।
- आईपीओमा ३६ बैंकबाट १ हजार ९७० लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् र आवेदन मंसिर २५ सम्म खुला छ।
२२ मंसिर, काठमाडौं । रिलायन्स स्पिनिङ मिल्सको आईपीओ निष्कासन भएको आधा घण्टा (साढे १० बजेसम्म) मै ‘ओभर सब्सक्राइभ’ भएको छ । कम्पनीले सोमबारदेखि वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूलाई १ लाख १५ हजार ५९६ कित्ता शेयर निष्कासन गरेको थियो ।
कम्पनीले सार्वजनिक निष्कासनका लागि छुट्याएको ११ लाख ५५ हजार ९६० कित्ताको १० प्रतिशत कित्ता रोजगारमा रहेकालाई निष्कासन गरेको छ ।
आईपीओ निष्कासन भएको एक घण्टामै १ लाख १८ हजार ३४० कित्ताको लागि आवेदन परेको कम्पनीले जनाएको छ ।
विभिन्न ३६ बैंकबाट १ हजार ९७० लगानीकर्ताले आवेदन दिएका छन् । वैदेशिक रोजगारीमा गएकाले ्मंसिर २५ सम्म आवेदन दिन सक्नेछन् ।
