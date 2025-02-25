+
English edition
एनपीएल २०२५ :

शेर मल्ल चम्किँदा अरू महँगा खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो ?

२०८२ मंसिर २२ गते १७:४९ २०८२ मंसिर २२ गते १७:४९

गोविन्दराज नेपाल

Shares

दोस्रो संस्करणका लागि गरिएको मिनी अक्सनमा महँगा खेलाडी बनेका खेलाडीहरुको प्रदर्शन भने सस्तो देखिएको छ । दोस्रो संस्करणमा चार खेलाडी सबैभन्दा बढी १५ लाखमा अनुबन्ध भएका थिए तर उनीहरुको प्रदर्शन भने ठिक विपरित देखियो ।

गोविन्दराज नेपाल

Shares
शेर मल्ल चम्किँदा अरू महँगा खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो ?

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिगको दोस्रो संस्करणमा २८ खेल सकिएपछि प्लेअफ पुग्ने चार टोली टुङ्गो लागेको छ।
  • मिनी अक्सनमा महँगा अनुबन्ध भएका खेलाडीहरुको प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार नभए पनि स्पीनर शेर मल्लले लुम्बिनी लायन्सलाई प्लेअफसम्म पुर्‍याउन ठूलो योगदान दिएका छन्।
  • अक्सनमा सबैभन्दा महँगा १० खेलाडीमध्ये अधिकांशले राम्रो प्रदर्शन गर्न सकेनन्, जसमा विराटनगरका सूर्य तामाङ र काठमान्डु गोर्खाजका आदिल आलम पनि छन्।

२२ मंसिर, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंक नेपाल प्रिमियर लिग (एनपीएल) को दोस्रो संस्करणमा लिग चरणका २८ खेल सकिएको छ र प्लेअफ पुग्ने चार टोलीको टुङ्गो पनि लागिसकेको छ ।

यस्तै ब्याटिङमा विदेशी खेलाडी हावी हुँदा बलिङमा नेपाली खेलाडीहरुको वर्चस्व छ । तर दोस्रो संस्करणका लागि गरिएको मिनी अक्सनमा महँगा खेलाडी बनेका खेलाडीहरुको प्रदर्शन भने सस्तो देखिएको छ ।

दोस्रो संस्करणमा चार खेलाडी सबैभन्दा बढी १५ लाखमा अनुबन्ध भएका थिए । तर उनीहरुको प्रदर्शन भने यो अनुबन्ध भन्दा ठिक विपरित देखियो । यस्तै ६ खेलाडी १० लाखमा अनुबन्ध भएका थिए । त्यसमा लुम्बिनी लायन्सबाट खेलिरहेका स्पीनर शेर मल्ललाई छाडेर अन्यको प्रदर्शन अपेक्षा अनुसार हुन सकेन ।

शेर मल्लले आफ्नो स्पीन जादु देखाउँदै लुम्बिनीलाई प्लेअफ सम्म पुर्‍याउन ठूलो योगदान गरे । साथै उनी लोअर अर्डमा ठूलो प्रहार गर्न पनि सक्षम छन् भन्ने देखाए । महँगा खेलाडीमध्ये शेर मल्लले लिग चरणमा ७ खेलबाट १० विकेट लिँदै सर्वाधिक विकेट लिनेमा संयुक्त रुपमा पाँचौ स्थानमा रहे ।

सर्वाधिक १५ लाखमा अनुबन्ध हुनेमा चितवन राइनोजकै दुई खेलाडी अर्जुन साउद र देव खनाल थिए । अर्जुन विकेटकिपर ब्याटर हुन् भने देव टप अर्डर ब्याटर हुन् । अक्सनमा चितवनले यी दुई खेलाडी पाउँदा जुन खुशी थियो खेलमा भने त्यो उनीहरुले दिन सकेनन् ।

यस्तै काठमान्डु गोर्खाजका अलराउण्डर आदिल आलम र कर्णाली याक्सका अलराउण्डर पवन सर्राफ थिए । यी चारै खेलाडीले सोचे अनुसार खेल देखाउन सकेनन् ।

अक्सनमा सबैभन्दा महँगा रहेका १० खेलाडीको टिम र प्रदर्शन यस्तो छ ।

हेमन्त धामी (१० लाख) – सुदुरपश्चिम रोयल्स

हेमन्त धामीले यस सिजन लिगमा ५ खेल खेल्दै ६ विकेट लिए । उनले ४ खेलमा विकेट लिँद १ खेलमा विकेट लिन सकेनन् ।

पहिलो खेलमा काठमान्डु र चौथो खेलमा लुम्बिनीविरुद्ध २-२ विकेट लिए । तर पूर्व टिम जनकपुर विरुद्ध विकेट लिएनन् ।

स्कट कुग्लेइन र अविनाश बोहरा जस्ता बलर हुँदा उनलाई पनि फाइदा कन्फिडेन्स पनि बढेको देखिएको थियो ।

पछिल्लो खेलहरुमा भने हेमन्त धामी पहिलो रोजाईँमा खेलेका छैनन् । उनको स्थानमा आइकोनिक हिक्मत महराले खेले ।

हेमन्तले काठमान्डु र लुम्बिनीविरुद्ध ब्याटिङ गर्दा ३ र १ रनमा अविजित रहे ।

सूर्य तामाङ (१० लाख) – विराटनगर किङ्स

यस सिजन विराटनगरले अक्सनबाट स्पीनर सूर्य तामाङलाई १० लाखमा अनुबन्ध गरेको थियो । तर उनको रकम अनुसारको प्रदर्शन भने भएन । उनले ५ खेलमा जम्मा ४ विकेट लिए । ३ खेलमा मात्र विकेट लिए ।

सुरुवाती चार खेलपछि सूर्य दुई खेलमा ड्रप भएका थिए । लिगको अन्तिम खेल सुदूरपश्चिमसँग तर विकेट लिएनन् ।

मोहम्मद आदिल आलम (१५ लाख) – काठमाण्डु गोर्खाज

आदिल आलम

अक्सनको सबैको नजर भएको र बोली लगाएका खेलाडी थिए मोहमम्द आदिल आलम । उनका लागि लागि ८ वटै टोलीले बोली लगाउँदा काठमान्डु गोर्खाज लक्की ड्र मा भाग्यमानी बनेको थियो ।
पहिलो पटक एनपीएलमा समावेश भएका उनले अपेक्षा अनुसार खेल देखाउन सकेनन् ।

आदिल आलमलले ७ खेल खेल्दा ६ खेलमा ब्याटिङ गर्दै जम्मा ६७ रन मात्र बनाउन केन । उनले लिग चरणमा विराटनगर विरुद्ध अविजित ४८ रन बनाएका थिए । त्यो नै उनको उच्च स्कोर रह्यो । उनले कर्णाली विरुद्ध ब्याटिङ गरेनन् ।

यस्तै काठमाडौं विरुद्ध बलिङ पनि गरे तर विकेट लिन सकेनन् ।

सन्तोष यादव (१० लाख) – काठमाण्डु गोर्खाज

काठमान्डुले नै अक्सनमा धेरै पैसा खर्चेका अर्को खेलाडी युवा अलराउण्डर सन्तोष यादव हुन् । उनले सुरुमा मिडल अर्डरमा ब्याटिङ पछिल्ला खेलमा ब्याटिङ गरेननज् ।

सन्तोषले ७ खेलमा ४ खेलमा ब्याटिङ गर्दै ५३ रन बनाए भने ३ खेलमा ब्याटिङ गरेनन् । उनले बलिङमा सबै खेलमा बलिङ गरे । ५ खेलमा १-१ विकेट गरी कूल ५ विकेट लिए ।

नेपाली राष्ट्रिय टिमका पूर्व मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईले सुरुवात देखि नै सन्तोषलाई पहिलो रोजाईमा खेलाउँदै अवसर दिएका थिए ।

सुरुमा राम्रो सम्भावना देखाएपनि पछिल्ला खेलहरुमा भने उनले प्रदर्शन देखाउन सकेनन् ।

शेर मल्ल र दिलिप नाथ (१० लाख) – लुम्बिनी लायन्स

लुम्बिनी लायन्सले पनि अक्सनमा दुई खेलाडीलाई महँगो रकम तिरेको थियो । त्यसमा स्पीनर शेर मल्ल र विकेटकिपर ब्याटर दिलिप नाथ थिए ।

शेरले पहिलो सिजन च्याम्पियन टिम जनकपुर बोल्ट्सबाट खेलेका थिए । तर जनकपुरले उनले दोस्रो सिजनअघि रिलिज गरेपछि धेरैको नजरमा उनी थिए । लुम्बिनीले पनि स्पीनर सूर्य तामाङलाई रिलिज गरेको हुँदा शेरलाई अनुबन्ध गर्‍यो ।

शेरले त्यो अनुसारको खेल पनि देखाए । उनी एक खेलमा प्लेअर अफ दि म्याच समेत बने ।

शेरले लिग चरणमा ७ खेल खेल्दा कूल १० विकेट लिए भने ब्याटिङमा ३९ रन पनि बनाए । उनले काठमान्डु विरुद्ध २७ रन बनाएका थिए । जुन उनको उच्च स्कोर थियो ।

यस्तै विराटनगर विरुद्ध ३-२५ उत्कृष्ट बलिङ । पहिलो खेलमा चितवन र सुदूरपश्चिमविरुद्ध विकेट लिन सकेनन् । ५ खेलमा विकेट लिए ।

त्यसैगरी विकेटकिपर दिलिपले लिग चरणमा सबै ७ खेल खेले । तर सुरुवाती दुई खेलमा सामान्य चोटका कारण उनले विकेटकिपिङ गरेनन् । आइकोनिक प्लेअर समिर अलीले किपिङ गरेका थिए ।
त्यसपछि दिलिपले दुई खेलमा किपिङ गरे ।

दिलिपले ७ खेलमा ब्याटिङ गर्दै ११३ रन बनाए । सुदूरपश्चिमविरुद्ध ३१ रन उनको उच्च स्कोर थियो । पछिल्लो खेलमा विराटनगरलाई हराउँदै अविजित १५ रनको पारी खेलेका थिए ।

देव खनाल र अर्जुन साउद (१५ लाख) – चितवन राइनोज

अक्सनमा सबैभन्दा धेरै रकम खर्च गर्ने टोलीमा चितवन राइनोज थियो । उसले दुई खेलाडीलाई सर्वाधिक १५ लाख अर्चर गरेर अनुबन्ध गरेको थियो । ती खेलाडी थिए विकेटकिपर अर्जुन साउद र ब्याटर देव खनाल । तर दुवै खेलाडीले मैदानमा अपेक्षा अनुसार खेल देखाउन सकेनन् ।

देवले ७ खेल खेल्दा ५ खेलमा ब्याटिङ गर्दै १२८ रन बनाए । उनको उच्च स्कोर ३५ थियो । काठमान्डु विकेट बलिङ पनि गरे विकेट लिन सकेनन् ।

यस्तै अर्जुन साउद विकेटकिपर ब्याटरको भूमिकामा खेलेका थिए । उनी ओपनर भएपनि उनलाई सुरुको चार खेलमा फिनिसरको रोलमा खेलाइएको थियो जसले गर्दा खासै रन निस्केन उनको ब्याटबाट ।

कर्णाली र लुम्बिनीविरुद्ध समान ८ रनमा अविजित रहेका उनले विराटनगरविरुद्ध ब्याटिङ गरेनन् । विकेटकिपिङमा १ क्याच लिएका थिए । काठमान्डुविरुद्ध भने २ रनमा आउट भए ।

चितवनका पछिल्ला तीन खेलमा भने उनले ओपनिङ गरे । जनकपुरविरुद्ध ५२ रन बनाउँदा सुदूरपश्चिमविरुद्ध १६ रन बनाए । पोखरा विरुद्ध १ रनमा आउट भए ।

अर्जुनले लिग चरणमा जम्मा ८७ रन बनउदा १ क्याच लिए ।

पवन सर्राफ (१५ लाख) – कर्णाली याक्स

पवन सर्राफ

आदिल आलम जस्तै पहिलो पटक एनपीएल खेल्ने अर्का खेलाडी हुन पवन सर्राफ । उनलाई कर्णाली याक्सले १५ लाखमा अनुबन्ध गरेको थियो । पवनले ७ खेल खेल्दै ब्याटिङमा १०९ रन बनाए । उनको उच्च स्कोर ३५ रन काठमान्डु विरुद्ध थियो ।

पवनले ५ खेलमा ब्याटिङ गर्ने अवसर पाए । सुरुवात राम्रो पाएपनि निरन्तरता दिन सकेनन् । लुम्बिनीविरुद्ध ब्याटिङ र बलिङ दुवै पाएनन् । ७ मध्ये ४ खेलमा बलिङ गर्दा ३ खेलमा विकेट लिए । उनको नाममा जम्मा ३ विकेट रह्यो ।

युवराज खत्री (१० लाख) – कर्णाली याक्स

कर्णालीले अक्सनबाट युवा लेग स्पीनर युवराज खत्रीलाई पनि अनुबन्ध गरेको थियो । अक्सनमा ठूलो रकम खर्च गरिएको थियो । लेग स्पीनमा नयाँ विकल्पको रुपमा हेरिएको खेलाडी हुन युवराज ।

सुरुवातदेखि नै उनले पहिलो रोजाइमा खेलेपनि बलिङमा खासै धेरै अवसर पाएनन् । ५ खेल खेल्दा ४ खेलमा बलिङ गरे । तर जम्मा ३ विकेट मात्र लिए ।

उनले ३ खेलमा मात्र विकेट लिए । विराटनगरविरुद्ध बलिङ गरेनन् । सुदूरपश्चिम विरुद्ध ब्याटिङ गरेपनि शुन्यमा आउट भए ।

समग्रमा ५ खेल खेल्दा जम्मा ३ विकेट उनको नाममा रह्यो । जनकपुरविरुद्ध लिगको अन्तिम खेलमा ड्रप भएका थिए ।

एनपीएल एनपीएल क्रिकेट एनपीएल २०२५
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
छुटाउनुभयो कि?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
छुटाउनुभयो कि?

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
राष्ट्रिय समाचार

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
छुटाउनुभयो कि?

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
गोविन्दराज नेपाल
लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

शेर मल्ल चम्किँदा अरू महँगा खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो ?

शेर मल्ल चम्किँदा अरू महँगा खेलाडीको प्रदर्शन कस्तो ?

बुटवलमा नवौँ जिल्लास्तरीय स्नुकरको तयारी

बुटवलमा नवौँ जिल्लास्तरीय स्नुकरको तयारी

एनपीएलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीलाई ‘प्रेसिडेन्सियल प्लाटिनम क्याप’

एनपीएलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीलाई ‘प्रेसिडेन्सियल प्लाटिनम क्याप’

रेनुले एसियन युथ पारा गेम्स खेल्ने

रेनुले एसियन युथ पारा गेम्स खेल्ने

यस्तो छ एनपीएलको प्लेअफमा पुगेका चार टोलीको प्रदर्शन

यस्तो छ एनपीएलको प्लेअफमा पुगेका चार टोलीको प्रदर्शन

सेल्टा भिगोसँग रियल मड्रिडको हार, दुई खेलाडीलाई रातो कार्ड

सेल्टा भिगोसँग रियल मड्रिडको हार, दुई खेलाडीलाई रातो कार्ड

ट्रेन्डिङ

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा
हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ