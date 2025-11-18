+
फागुन २० सम्म १८ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले भोट हाल्न पाउने

मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेका र २० फागुनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मत हाल्न पाउने भएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर २२ गते १८:२१

२२ मंसिर, काठमाडौं । मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता गरेका र २० फागुनसम्म १८ वर्ष पूरा भएका व्यक्तिले २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा मत हाल्न पाउने भएका छन् । निर्वाचन आयोगको २० मंसिरको निर्णय अनुसार यस्तो व्यवस्था मिलाएको हो ।

‘प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनका लागि मतदाता नामावली अद्यावधिक गर्ने सम्बन्धमा २० फागुनसम्म १८ वर्ष उमेर पूरा हुने मितिलाई निर्दिष्ट मिति निर्धारण गरी मिति २०८२/८/५ सम्म देशभरबाट संकलित मतदाताको विवरणलाई अद्यावधिक गर्ने गरी आयोगबाट मिति २०८२/८/२० मा निर्णय भएको छ,’ आयोगले सोमबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

मतदाता नामावली अद्यावधिक (दाबी विरोध) कार्यक्रम अन्तर्गत संकलित मतदाताको विवरण आयोगको वेबसाइटमा प्रकाशन भएपछि २६ मंसिरसम्म मतदाताले नामावलीमा रहेको त्रुटि सच्याउन निवेदन दिन सकिनेछ ।

हेर्नुहोस् आयोगको विज्ञप्ति :

 

निर्वाचन आयोग फागुन २०
Hot Properties

