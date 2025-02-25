नन्दन हिमालयन विलोको ब्राण्ड एम्बासडर, सन्दिप जोरालाई केजी स्पोर्ट्सको प्रायोजन

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२२ मंसिर, काठमाडौं । केट सामग्री स्टोर हिमालयन विलोले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य नन्दन यादवलाई ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त गरेको छ । हिमालयन विलोले सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै मिडियम पेसर नन्दनलाई ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त गरेको हो ।
हिमालयन विलोका सिइओ तथा को-फाउण्डर प्रदिप यादव र नन्दनले ब्राण्ड एम्बासडर सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता एक वर्षका लागि भएको प्रदिप यादवले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार हिमालयन विलोले नन्दनलाई एक वर्षसम्म क्रिकेट सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनुका साथ आर्थिक रुपमा पनि सहयोग गर्ने यादवले बताए । तर रकम भने खुलाइएन ।
यसैगरी नन्दनले आफू पहिलो पटक ब्राण्ड एम्बासडर बनेको र बलरलाई पनि यसरी विश्वास गरेकोमा हिमालयन विलोलाई धन्यवाद दिए ।
ब्राण्ड एम्बासडर बनेपछि नन्दनले खुशी व्यक्त गर्दै यसले आफूलाई अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । ‘पहिलो पटक बलरलाई पनि अप्रोच गरेर ब्राण्ड एम्बासडर बनाउनुभएको छ, मलाई विश्वास गर्नुभएको छ । त्यसको लागि हिमालयन विलो टिमलाई धन्यवाद’ नन्दनले भने ।
यस्तै हिमालयन विलोका सिइओ प्रदिप यादवले नन्दनको भविष्य राम्रो देखेर सहकार्य गरेको बताए । ‘नन्दन राम्रो सम्भावना भएको खेलाडी भएकोले हामीले ब्राण्ड एम्बासडर बनाएका हौं । उनले राम्रो प्रदर्शन गरेपछि हाम्रो पनि प्रोमोसन हुन्छ’ प्रदिप यादवले भने ।
यस्तै सोही कार्यक्रममा केजी स्पोर्ट्स ब्राण्डले ब्याटर सन्दिप जोरालाई एक वर्षको लागि प्रायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ । हिमालयन विलोसँगको सहकार्यमा केजी स्पोर्ट्सले जोरालाई एक वर्षको लागि प्रायोजन गरेको हो ।
जोरालाई एक वर्षका लागि क्रिकेट सामाग्रीहरु प्रदान गर्ने हिमालयन विलोका सिइओ प्रदिप यादवले जानकारी दिए ।
यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित ब्राण्डहरुलाई एकै स्थानमा समेट्ने प्रयास स्वरुप स्थापना भएको हिमालयन विलोको स्टोरको यही डिसेम्बर १५ मा औपचारिक रुपमा शुभारम्भ हुने पनि यादवले जानकारी दिए ।
नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका क्रिकेट सामाग्रीहरु उपलब्ध भएपनि यसमा ग्याप देखेर आफूहरुले हिमालयन विलोको सुरुवात गरेको र सिधै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर सामाग्रीहरु ल्याउने यादवले जानकारी दिए ।
ग्रासरुट क्रिकेटर र प्रोफेसनल क्रिकेटर दुवैलाई मध्यनजर गर्दै क्रिकेटको सामाग्रीहरु नेपालमै उपलब्ध गराउने उनले बताए । काठमाडौंपछि जनकपुर वीरगंजमा पनि स्टोर खोल्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।
