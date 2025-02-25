+
English edition

नन्दन हिमालयन विलोको ब्राण्ड एम्बासडर, सन्दिप जोरालाई केजी स्पोर्ट्सको प्रायोजन

२०८२ मंसिर २२ गते २१:०३ २०८२ मंसिर २२ गते २१:०३

अनलाइनखबर

Shares

अनलाइनखबर

Shares
नन्दन हिमालयन विलोको ब्राण्ड एम्बासडर, सन्दिप जोरालाई केजी स्पोर्ट्सको प्रायोजन

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • हिमालयन विलोले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका मिडियम पेसर नन्दन यादवलाई एक वर्षका लागि ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त गरेको छ।
  • ब्राण्ड एम्बासडर सम्झौताअन्तर्गत हिमालयन विलोले नन्दनलाई क्रिकेट सामाग्री र आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउने जनाएको छ।
  • केजी स्पोर्ट्सले सन्दिप जोरालाई एक वर्षका लागि प्रायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ र हिमालयन विलोले सामाग्री उपलब्ध गराउने छ।

२२ मंसिर, काठमाडौं । केट सामग्री स्टोर हिमालयन विलोले राष्ट्रिय क्रिकेट टिमका सदस्य नन्दन यादवलाई ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त गरेको छ । हिमालयन विलोले सोमबार काठमाडौंमा एक कार्यक्रम आयोजना गर्दै मिडियम पेसर नन्दनलाई ब्राण्ड एम्बासडर नियुक्त गरेको हो ।

हिमालयन विलोका सिइओ तथा को-फाउण्डर प्रदिप यादव र नन्दनले ब्राण्ड एम्बासडर सम्बन्धि सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । सम्झौता एक वर्षका लागि भएको प्रदिप यादवले जानकारी दिए । सम्झौता अनुसार हिमालयन विलोले नन्दनलाई एक वर्षसम्म क्रिकेट सामाग्रीहरु उपलब्ध गराउनुका साथ आर्थिक रुपमा पनि सहयोग गर्ने यादवले बताए । तर रकम भने खुलाइएन ।

यसैगरी नन्दनले आफू पहिलो पटक ब्राण्ड एम्बासडर बनेको र बलरलाई पनि यसरी विश्वास गरेकोमा हिमालयन विलोलाई धन्यवाद दिए ।

ब्राण्ड एम्बासडर बनेपछि नन्दनले खुशी व्यक्त गर्दै यसले आफूलाई अझ राम्रो प्रदर्शन गर्न उत्प्रेरित गर्ने बताए । ‘पहिलो पटक बलरलाई पनि अप्रोच गरेर ब्राण्ड एम्बासडर बनाउनुभएको छ, मलाई विश्वास गर्नुभएको छ । त्यसको लागि हिमालयन विलो टिमलाई धन्यवाद’ नन्दनले भने ।

यस्तै हिमालयन विलोका सिइओ प्रदिप यादवले नन्दनको भविष्य राम्रो देखेर सहकार्य गरेको बताए । ‘नन्दन राम्रो सम्भावना भएको खेलाडी भएकोले हामीले ब्राण्ड एम्बासडर बनाएका हौं । उनले राम्रो प्रदर्शन गरेपछि हाम्रो पनि प्रोमोसन हुन्छ’ प्रदिप यादवले भने ।

यस्तै सोही कार्यक्रममा केजी स्पोर्ट्स ब्राण्डले ब्याटर सन्दिप जोरालाई एक वर्षको लागि प्रायोजन गर्ने घोषणा गरेको छ । हिमालयन विलोसँगको सहकार्यमा केजी स्पोर्ट्सले जोरालाई एक वर्षको लागि प्रायोजन गरेको हो ।

जोरालाई एक वर्षका लागि क्रिकेट सामाग्रीहरु प्रदान गर्ने हिमालयन विलोका सिइओ प्रदिप यादवले जानकारी दिए ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा चर्चित ब्राण्डहरुलाई एकै स्थानमा समेट्ने प्रयास स्वरुप स्थापना भएको हिमालयन विलोको स्टोरको यही डिसेम्बर १५ मा औपचारिक रुपमा शुभारम्भ हुने पनि यादवले जानकारी दिए ।

नेपालमा अन्तर्राष्ट्रिय ब्राण्डका क्रिकेट सामाग्रीहरु उपलब्ध भएपनि यसमा ग्याप देखेर आफूहरुले हिमालयन विलोको सुरुवात गरेको र सिधै अन्तर्राष्ट्रिय कम्पनीहरुसँग सहकार्य गरेर सामाग्रीहरु ल्याउने यादवले जानकारी दिए ।

ग्रासरुट क्रिकेटर र प्रोफेसनल क्रिकेटर दुवैलाई मध्यनजर गर्दै क्रिकेटको सामाग्रीहरु नेपालमै उपलब्ध गराउने उनले बताए । काठमाडौंपछि जनकपुर वीरगंजमा पनि स्टोर खोल्ने योजना रहेको उनले जानकारी दिए ।

नन्दन यादव सन्दीप जोरा
टुर्नामेन्ट
ICC Men\\\'s Cricket World Cup League 2
Indian Premier League (IPL 2025)
ICC Women’s Under-19 T20 World Cup 2025
U19 Women\'s World Cup warmup
ICC Men T20 World Cup 2024
IPL 2024
NPL- Nepal Premier League 2025
ICC T20 World Cup Asia & East Asia-Pacific Qualifier
ICC T20 World Cup Asia-EAP Qaulifier 2025
Unity Cup Nepal vs West Indies 2025
ICC Womens T20 World Cup Asia Qualifier
ICC U19 MENS CWC Asia Qualifier
Hongkong Quadrangular T20I Series
AFGHANISTAN U19 TOUR OF NEPAL 2025
Nepal Super League 2025
INTERNATIONAL WOMENS CHAMPIONSHIP 2025
AAHA RARA Pokhara Gold Cup  2025
NPL- NEPAL PREMIER LEAGUE (2024)
West Indies A Tour to Nepal 2024
Nepal Tri-Nation T20I Series (2024)
2023–2027 ICC Cricket World Cup League 2
Nepal Vs Canada ODI Series
Aaha RARA Pokhara gold cup  
Nepal Super League

सिफारिस

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
छुटाउनुभयो कि?

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता
छुटाउनुभयो कि?

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद
राष्ट्रिय समाचार

रवि, कुलमान र बालेन समूहबीच सघन सहकार्य संवाद

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
छुटाउनुभयो कि?

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

धेरै कमेन्ट गरिएका

लेखक
अनलाइनखबर
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया

सम्बन्धित खबर

नन्दन हिमालयन विलोको ब्राण्ड एम्बासडर, सन्दिप जोरालाई केजी स्पोर्ट्सको प्रायोजन

नन्दन हिमालयन विलोको ब्राण्ड एम्बासडर, सन्दिप जोरालाई केजी स्पोर्ट्सको प्रायोजन

तुल्सीलाल स्मृति चेसमा महालक्ष्मी नगरपालिका अगाडि

तुल्सीलाल स्मृति चेसमा महालक्ष्मी नगरपालिका अगाडि

एनपीएलका महँगा खेलाडी : शेर मल्ल चम्किए, अन्यको प्रदर्शन कस्तो ?

एनपीएलका महँगा खेलाडी : शेर मल्ल चम्किए, अन्यको प्रदर्शन कस्तो ?

बुटवलमा नवौँ जिल्लास्तरीय स्नुकरको तयारी

बुटवलमा नवौँ जिल्लास्तरीय स्नुकरको तयारी

एनपीएलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीलाई ‘प्रेसिडेन्सियल प्लाटिनम क्याप’

एनपीएलमा सर्वाधिक रन बनाउने खेलाडीलाई ‘प्रेसिडेन्सियल प्लाटिनम क्याप’

रेनुले एसियन युथ पारा गेम्स खेल्ने

रेनुले एसियन युथ पारा गेम्स खेल्ने

ट्रेन्डिङ

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा

टीयू मैदानमा फ्लडलाईटमुनि एनपीएल हेर्दा भावुक भएँ : पृथु बास्कोटा
हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य

हर्मितको अर्धशतकमा सुदूरपश्चिमले काठमान्डुलाई दियो १४८ रनको लक्ष्य
एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने

एनपीएलको तयारी पूरा, खेल राति पनि हुने
रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित

रन्जितले ५ विकेट लिएपछि चितवनको दोस्रो जित
एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै

एनपीएलमा आज चितवन र कर्णाली तथा विराटनगर र पोखरा खेल्दै
सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

सिद्धार्थ बैंक ओके एनपीएल बज: बल-बाई-बलको अपडेट, विज्ञको विश्लेषण

वेबस्टोरिज

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

सूर्यस्नान : प्रकृतिको नि:शुल्क औषधि

10 Stories
लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

लिपोसक्शन : शरीरलाई आकर्षक बनाउने शल्यक्रिया कति भरपर्दो ?

8 Stories
भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

भिटामिन बी-१२को कमी भएको कसरी थाहा पाउने ?

6 Stories
के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

के एआईले बुढ्यौली रोक्न सक्ला ?

12 Stories
जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

जाडो मौसममा किन बढ्छ महिनावारी पीडा ?

6 Stories

फिचर

सबै
अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

अन्योलमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद : गण्डकीबाट पठाएको झण्डा कर्णाली पुगेन

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

स्वार्थले गिजोलियो राष्ट्रिय खेलकुद 

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

खेलकुद आयोजना गर्न सक्नुहुन्न भने खेलाडीबाट किन अपेक्षा राख्ने ?  

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

च्याम्पियन क्लाइम्बर स्वस्तिकाको अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने लक्ष्य

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

एनपीएलदेखि सिनियर टिमसम्म खेल्ने सपना बोक्दै रौनक

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ

ऐतिहासिक कांस्य जितेकी एरिका : यो सुरुवात मात्र हो, अझै धेरै गर्नु छ