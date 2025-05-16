कोशी सरकारको मन्त्रिपरिषद् चाँडै पुनर्गठन हुन्छ: शेरधन राई

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेकपा एमालेका सचिव शेरधन राईले कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागिएको जानकारी दिए।
- राईले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नेतृत्व तोकिएको समयमा परिवर्तन हुने बताए।
- संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन संसद् पुनर्स्थापना, सर्वपक्षीय सरकार, संविधान संसोधन र त्यसपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
७ पुस, काठमाडौँ । नेकपा एमालेका सचिव एवं कोशी प्रदेश इन्चार्ज शेरधन राईले कोशी प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्न लागिएको जानकारी दिएका छन् ।
सोमबार विराटनगरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै राईले यसअघि भएको सहमतिअनुसार नै कोशी प्रदेशको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको तयारी भएको बताएका हुन् ।
उनले कांग्रेस र एमालेबीच भएको सहमतिअनुसार नेतृत्व भने तोकिएको समयमा परिवर्तन हुने बताए ।
त्यस्तै, राईले वर्तमान संघीय सरकार निर्वाचन गराउनेभन्दा पनि राजनीतिक दलहरूबीच द्वन्द्व बढाउन लागिपरेको बताउँदै निर्वाचन हुने अवस्था आए नेकपा एमाले तयार रहेको बताए ।
संविधानलाई ट्र्याकमा ल्याउन संसद् पुनर्स्थापना, सर्वपक्षीय सरकार, संविधान संशोधन र त्यसपछि निर्वाचन गर्नुपर्ने राईको भनाइ छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4