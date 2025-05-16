सानेपामा सुरु भयो कांग्रेस कार्यसम्पादन समितिको बैठक

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक ९ पुस, काठमाडौँमा दिउँसो केहीबेरअघि सुरु भएको छ।
- बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेरसहितका विषयमा छलफल भइरहेको छ।
९ पुस, काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठक सुरु भएको छ । दिउँसो १ बजे बस्ने गरी बैठक डाकिएको भए पनि केहीबेरअघि मात्रै बैठक सुरु भएको हो ।
आजको बैठकमा पार्टीको १५औं महाधिवेशन कार्यतालिका हेरफेरसहितका विषयमा छलफल हुँदैछ ।
