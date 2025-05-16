सदस्यता वितरणमा सहजीकरणका लागि गगन थापाको ४ बुँदे पत्र

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि ४ बुँदे परिपत्र जारी गर्नुभएको छ।
- परिपत्रमा नयाँ सदस्यता वितरण १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार र पार्टीको विधान, नियमावली अनुसार गर्नुपर्ने उल्लेख छ।
- थापाले सबै जिल्लालाई सम्बोधन गर्दै सहज र व्यापक सदस्यता वितरणका लागि मापदण्ड पठाइसकेको जानकारी दिनुभएको छ।
८ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले पार्टीको क्रियाशील सदस्यता वितरणका लागि सहजीकरण भन्दै ४ बुँदे परिपत्र जारी गरेका छन् ।
मंगलबार साँझ सबै जिल्लालाई सम्बोधन गरेर ४ बुँदे परिपत्र जारी गरेका हुन् ।
‘नयाँ क्रियाशील सदस्यता १५औँ महाधिवेशनको कार्यतालिकाअनुसार गर्नुपर्ने र नयाँ सदस्यता वितरण नेपाली कांग्रेसको विधान, नियमावली, केन्द्रीय कार्यसमितिको निर्णय र केन्द्रीय परिपत्रअनुसार सहज र व्यापक वितरण गर्ने पार्टीको नीति रहेकाले सोहीअनुसार मापदण्ड समेत पठाइसकेको’ परिपत्रमा उल्लेख छ ।
