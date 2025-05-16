+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

कांग्रेसलाई घाउ लागे पनि राष्ट्रलाई घाउ लाग्न दिनुहुँदैन : गगन थापा

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष ३ गते १६:३२
Listen News
0:00
0:30
🔊

३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएको हुँदा अभिभावकीय जिम्मेवारी हुने बताएका छन् ।

कांग्रेसले विगतमा आफूभित्रको घाउ पीडा विर्सेर राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका निर्वाह गरेको महामन्त्री थापाले स्मरण गर्दै भने, ‘सबै कुरा विर्सेर हिंसाको आहालबाट देशलाई बाहिर निकालेको होइन ? त्यसपछिको चुनाव हारेको होइन हामी ? चुनाव जित्ने र हार्नेको हिसाब किताब गरेको होइन नि । हाम्रो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हो नि ।’

अहिले त्यस्तै भूमिकामा कांग्रेस देखिनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए ।

फागुन २१ गते हुने निर्वाचन वर्तमान व्यवस्थाका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । पोखरामा आयोजिक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले फागुन २१ गते चुनाव नभएर अर्को बाटो लिएर दुर्घटनातिर लाने बताए ।

‘बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स्, पाकिस्तान देशहरु भन्दा भारत ठिक ढंगले अघि गइरहेको छ । भारतमा इलेक्सनको चक्र बे्रेक भएको छैन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘हार्नेले जित्नेलाई स्वीकार गर्छ । सत्ताको हस्तान्तरण बडो सहज ढंगले हुन्छ । नेपालमा त्यो बे्रेक भयो ।’

२०६२/०६३ सालपछि निर्वाचन चक्रमा ब्रेक नभएको उनले बताए । तोकिएको समयमा चुनाव गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको महामन्त्री थापाले बताए । दलहरूसँग संवाद गर्ने र कोहीका मनमा संशय भए हटाउने कार्य सरकारको भएको थापाले बताए ।

‘तटस्थ भूमिका दलहरूको रहनुपर्दछ । र, दलहरुले पनि साथ दिनुपर्दछ,’ महामन्त्री थापाले भने ।

गगन थापा
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

महामन्त्री थापाको परिपत्र– सम्पूर्ण क्रियाशीलको सदस्यता अनिवार्य नवीकरण गर्नू

महामन्त्री थापाको परिपत्र– सम्पूर्ण क्रियाशीलको सदस्यता अनिवार्य नवीकरण गर्नू
काठमाडौं–४ बाट कांग्रेस महामन्त्री थापाको नाम एकल सिफारिस

काठमाडौं–४ बाट कांग्रेस महामन्त्री थापाको नाम एकल सिफारिस
प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि गगन थापाको नाम धनकुटाबाट पनि सिफारिस

प्रतिनिधिसभा चुनावका लागि गगन थापाको नाम धनकुटाबाट पनि सिफारिस
प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गगन थापाको नाम रोल्पाबाट सिफारिस

प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि गगन थापाको नाम रोल्पाबाट सिफारिस
गगन थापाले देश र कांग्रेसमा खोजेको परिवर्तन

गगन थापाले देश र कांग्रेसमा खोजेको परिवर्तन
महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै अघि बढ्छ : गगन थापा

महाधिवेशन र निर्वाचनको तयारी सँगसँगै अघि बढ्छ : गगन थापा

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories
यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

यी हुन् राष्ट्रिय टोलीका लागि दाबेदार खेलाडी

6 Stories
५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

५ वर्षमुनिका बालबालिकामा निमोनिया किन बढी खतरनाक ?

7 Stories
जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

जाडोमा न्यायो बनाउने ब्लाउज थरीथरीका

5 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित