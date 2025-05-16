कांग्रेसलाई घाउ लागे पनि राष्ट्रलाई घाउ लाग्न दिनुहुँदैन : गगन थापा

३ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले कांग्रेस राष्ट्रिय शक्ति भएको हुँदा अभिभावकीय जिम्मेवारी हुने बताएका छन् ।
कांग्रेसले विगतमा आफूभित्रको घाउ पीडा विर्सेर राष्ट्रिय शक्तिको भूमिका निर्वाह गरेको महामन्त्री थापाले स्मरण गर्दै भने, ‘सबै कुरा विर्सेर हिंसाको आहालबाट देशलाई बाहिर निकालेको होइन ? त्यसपछिको चुनाव हारेको होइन हामी ? चुनाव जित्ने र हार्नेको हिसाब किताब गरेको होइन नि । हाम्रो जिम्मेवारी निर्वाह गरेको हो नि ।’
अहिले त्यस्तै भूमिकामा कांग्रेस देखिनुपर्ने महामन्त्री थापाले बताए ।
फागुन २१ गते हुने निर्वाचन वर्तमान व्यवस्थाका लागि सर्वाधिक महत्वपूर्ण रहेको बताएका छन् । पोखरामा आयोजिक कार्यक्रममा महामन्त्री थापाले फागुन २१ गते चुनाव नभएर अर्को बाटो लिएर दुर्घटनातिर लाने बताए ।
‘बंगलादेश, श्रीलंका, माल्दिभ्स्, पाकिस्तान देशहरु भन्दा भारत ठिक ढंगले अघि गइरहेको छ । भारतमा इलेक्सनको चक्र बे्रेक भएको छैन,’ महामन्त्री थापाले भने, ‘हार्नेले जित्नेलाई स्वीकार गर्छ । सत्ताको हस्तान्तरण बडो सहज ढंगले हुन्छ । नेपालमा त्यो बे्रेक भयो ।’
२०६२/०६३ सालपछि निर्वाचन चक्रमा ब्रेक नभएको उनले बताए । तोकिएको समयमा चुनाव गराउने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारको भएको महामन्त्री थापाले बताए । दलहरूसँग संवाद गर्ने र कोहीका मनमा संशय भए हटाउने कार्य सरकारको भएको थापाले बताए ।
‘तटस्थ भूमिका दलहरूको रहनुपर्दछ । र, दलहरुले पनि साथ दिनुपर्दछ,’ महामन्त्री थापाले भने ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4