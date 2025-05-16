वाल्डो क्यासिनोमा ‘महाकाय’ ग्रुपको ठगी : अर्काको तास हेर्न आँखामा लेन्स

९ पुस, काठमाडौं । म्याग्नेटिक जडान भएको तास र आँखामा त्यसलाई कनेक्ट गर्ने लेन्स राखेर क्यासिनो खेल्दै करोडौं ठग्न खोज्ने भारतीय समूह पक्राउ परेको छ ।
जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंले ठमेलको छाया सेन्टरमा रहेको वाल्डो क्यासिनोमा छापा मारेर ७ जनालाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पर्नेहरूमा भारतीय नागरिक सुरेश महाजन, दिनेश बर्मा, विक्रम सिंह, प्रमोद मौर्य, चिजा खड्का र भवानी पाण्डे छन् ।
यो प्रकरणमा संलग्न रहेको आरोपमा क्यासिनो सञ्चालक, विनोद भनिने जनार्दन उप्रेती, गौरव खत्री, मोनु भनिने निरज कुमार, हिरा शेखर मल्ली पुरी, कमल खरबन्दा (मुकेश) नाम गरेका व्यक्ति भने फरार छन् ।
यसका मुख्य व्यक्ति भारतीय नागरिक सुरेश महाजन छन् । उनलाई नेपालबाट सहयोग गर्ने जनार्दन उप्रेती हुन् । जो अहिले फरार छन् ।
महाजनले नेपालमा क्यासिनो इभेन्ट गर्ने भन्दै क्यासिनो बुक गर्ने र खेल्ने व्यक्तिका लागि भन्दै पाँचतारे होटलमा ११० वटा कोठासमेत बुक गरेर ठग्ने योजना बनाएको खुलेको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौंका एसएसपी रमेश थापाले बताए ।
यसका लागि महाजनले छाया सेन्टरकै होटल अलफ्टमा ४०, नक्सालको मेरियटमा ५० र अर्को पाँचतारे र्याडिसन होटलमा २० वटा कोठा बुक गरेको एसएसपी थापाले बताए ।
महाजनले इभेन्ट गर्ने भन्दै ११ डिसेम्बरदेखि १४ डिसेम्बर गरी ४ दिनका लागि वाल्डो क्यासिनो बुक गरेका थिए । महाजनको ग्रुपलाई ‘महाकाय’ भनिन्छ । यही ग्रुपको नाममा क्यासिनो बुक गरिएको थियो ।
उनले यसअघि नेपाल, भारत, श्रीलंका, भियतनाम, कम्बोडियामा समेत यस्तै इभेन्ट आयोजना गरेका थिए ।
क्यासिनो र बुक गरेर आफैंले इभेन्ट आयोजना गर्ने भन्दै उनले जुवा खेलाउने गरेका थिए । यसरी खेलिने तासको व्यवस्थापन पनि महाजन आफैंले गर्थे ।
त्यसका लागि उनले तासमा म्याग्नेट तथा चिपहरू जडान गर्ने गरेका थिए । अनि ती चिपसँग कनेक्ट गर्न अर्को आई लेन्सको पनि व्यवस्था गरेका थिए । आँखामा आई लेन्स लगाएपछि पछाडितर्फबाटै कसलाई के तास पर्यो भन्ने जानकारी हुने र त्यहाँ आफूले नै खडा गरेका डमी खेलाडीले पछाडिबाटै तास चिनेपछि सोहीअनुसार खेल खेल्ने गरेको परिसरका एसपी पवन भट्टराई बताउँछन् ।
यसका लागि उनले भारतबाटै क्यासिनो खेल्ने पेसेवर व्यक्ति तथा मोटा रकम भएका व्यक्ति खोज्ने र भारतबाटै आफूले डमी खेलाडीका रूपमा व्यक्ति तयार गरेर ल्याएर खेलाउने गरेको खुलेको छ ।
ती डमी खेलाडीले आँखामा आई लेन्स राखेपछि कसलाई के तास पर्यो भन्नेबारे सबै जानकारी पाउने गरेको खुलेको छ ।
यसरी भारतदेखि ल्याइएका डमी खेलाडीहरूलाई दैनिक भारु १० हजार रुपैयाँ दिने र जितेको रकमको १० प्रतिशत समेत भाग लगाउने सहमति भएको पाइएको प्रहरीले बताएको छ ।
यसको सूचना आएपछि परिसरले छापा मारेर इभेन्ट आयोजना गर्ने भनिएको पहिलो दिनमै पक्राउ गरेपछि रकम हारजित हुन पाएन । तर यसभन्दा अघि महाजनले नै क्यासिनो बुक गरेर नेपालमा खेलाउने गरेको पाइएको छ ।
यसअघि उनले ह्यात होटलमा रहेको प्राइड क्यासिनोमा दुई वर्षदेखि इभेन्ट सञ्चालन गर्ने गरेको खुलेको छ । अहिले जेनजी आन्दोलनको क्रममा प्राइड क्यासिनो तोडफोड भएपछि वाल्डो क्यासिनो बुक गरेर खेलाउने तयारी गरेका थिए ।
महाजनलाई सहयोग गर्ने नेपालका मुख्य व्यक्ति जनार्दनलाई बीपी ग्रुपको नाममा चिनिन्छ । उनी नेपालतर्फको मुख्य आयोजक रहेको प्रहरीले बताएको छ । उनले इभेन्ट आयोजक, खेलाडी, कर्मचारीलाई होटल, प्लेन टिकटको व्यवस्था गर्ने र टेबल बुकिङको सम्पूर्ण काम गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ ।
उनले बीपी ग्रुपको नामबाट होटल र क्यासिनोका बिल भुक्तानी गरेको पाइएको छ । प्रहरीका अनुसार उनी स्वयं जुवा खेल्ने व्यक्ति हुन् । उनले महाकाया ग्रुपका डमी खेलाडी र डिलर कर्मचारीलाई व्यवस्थापन गर्ने गरेको प्रहरीले बताएको छ । डमी खेलाडीहरूलाई होटल अलफ्टमा राखेका थिए । बीपी ग्रुपको नामबाट १५ लाख नगदसमेत होटलमा बुझाएको पाइएको छ ।
महाकाया ग्रुपका दिनेश बर्माले म्याग्नेट जडान गरिएका ५० बुक तास ४ सेट लेन्स भारतबाट ल्याएका थिए । अर्का प्रतिवादी जनार्दन उप्रेतीले १२ सेट तास क्यासिनोमा प्रवेश गराएका थिए । चार सेट आई लेन्स पनि उनले लगेका थिए ।
आँखामा आई लेन्स २ देखि ३ घण्टासम्म मात्रै सकिने भएकाले त्यसपछि अर्को व्यक्तिलाई लगाएर राउन्ड सिस्टममा डमी खेलाडीलाई खेलाउने गरिएको प्रहरीले बताएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4