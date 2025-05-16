कफीको प्याकेटभित्र पौने ४ किलो कोकिन, दुई भारतीय पक्राउ

१० पुस, काठमाडौं । कफीको प्याकेटभित्र लुकाएर करिब पौने चार किलो कोकिन ल्याएको अवस्थामा प्रहरीले दुई भारतीय नागरिकलाई पक्राउ गरेको छ ।
पक्राउ पर्नेहरूमा भारतीय नागरिक ५५ वर्षीय जेभियर मैथ्यु थालियाचेरी र २१ वर्षीय अर्का भारतीय मुरास्लिन हुसेन छन् । लाओसबाट सिंगापुर हुँदै ८ पुसमा जेभियर त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिएका थिए ।
विमानस्थलमा जाँचपास भएर निस्केको अवस्थामा सिनामंगलस्थित सडकबाट लागु औषध नियन्त्रण ब्यूरो कोटेश्वरको टोलीले उनलाई पक्राउ गरेको हो । उनले सुटकेशमा लुकाएर ल्याएको ३ किलो ७५० ग्राम कोकिन रिसिभ गर्न आएका हुसेन पनि समातिएका हुन् ।
कफीको प्याकेटभत्रि लुकाएर ल्याएको अवस्थामा उक्त कोकिन बरामद भएको हो ।
