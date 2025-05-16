बालेन–रवि वार्तास्थलबाट सुदनले भने- गेटमा ताला लगायौं, सहमति नभएसम्म खोल्दैनौं

१० पुस, काठमाडौं । रास्वपा सभापति रवि लामिछाने र काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) बीच अहिले वार्ता चलिरहेको छ ।
ललितपुरको कुपण्डोलस्थित मेयर शाहका सहयोगी कुमार बेनको घरमा केहीबेरदेखि वार्ता चलिरहेको हो ।
यसैबीच त्यहीँ रहेका जेनजी अगुवा सुदन गुरुङले दुई नेताहरूबीच सहमति नभएसम्मका लागि गेटमा ताला लगाइदिएको जानकारी गराएका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै उनले रवि र बालेनलाई भित्र राखेर बाहिरबाट गेट बन्द गरिएको बताएका हुन् ।
‘हाम्रो दुईजना नेताहरू भित्र हुनुहुन्छ । जबसम्म उहाँहरू दुई जना मिल्नुहुन्नँ, तबसम्म यो गेट खोलिँदैन । हामीले यहाँ ताला लगाएर राखिदिएका छौं,’ गुरुङले भनेका छन् ।
भिडियो बनाइरहेका एक व्यक्तिले पृष्ठभूमिबाट ‘को–को नेता दाई ?’ भनेर प्रश्न गर्छन् ।
गुरुङले जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘हाम्रो मेयर साब र हाम्रो रवि लामिछाने । दुई जना नै ।’
उनले आफूहरू भने सुरक्षागार्डको रुपमा गेटमै बसेको पनि बताएका छन् ।
‘हामी चाहीँ अब यहाँ गार्ड । थुनिदिएका छौं, मिले मात्रै आउँछन्, नत्र आउँदैनन्,’ उनले भनेका छन् ।
फेरि उनलाई पृष्ठभूमिबाट प्रश्न आउँछ, ‘अब यत्तिकै बस्ने हो दाई ?’
गुरुङको जवाफ छ, ‘हो, अब यत्तिकै हो । चाबी हामीसँग छ ।’
बालेन र रविबीचको यो वार्तालाई निर्णायक भनिएको छ । यसअघि पनि उनीहरूबीच भेटवार्ता भएको थियो । तर, कसरी अघि बढ्ने भन्नेबारे सहमित भइनसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।
