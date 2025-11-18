+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

सिद्धार्थ बैंकको वार्षिकोत्सवमा लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अफर

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १७:०३

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो २३ औं वार्षिकोत्सवमा ग्राहकलाई लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अफर सार्वजनिक गरेको छ।
  • यो अफर डिसेम्बर २५ सम्म सञ्चालन रहनेछ र पहिलो वर्षको वार्षिक शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइनेछ।
  • दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक शुल्क छुट पाउन ग्राहकले अघिल्लो वर्षमा कम्तीमा तीन पटक क्रेडिट कार्डमार्फत कारोबार गर्नुपर्नेछ।

१० पुस, काठमाडौं । सिद्धार्थ बैंकले आफ्नो २३ औं वार्षिकोत्सवको अवसरमा ग्राहकलाई लाइफटाइम फ्री क्रेडिट कार्ड अफर सार्वजनिक गरेको छ ।

उक्त अफर बिहीबार (डिसेम्बर २५) सम्म सञ्चालन रहनेछ । जस अन्तर्गत स्ट्यान्डर्ड क्रेडिट कार्डमा लाग्ने आबद्ध शुल्क तथा पहिलो वर्षको वार्षिक शुल्क पूर्ण रूपमा छुट दिइने व्यवस्था गरिएको छ ।

दोस्रो वर्षदेखि वार्षिक शु्ल्क छुट पाउनका लागि ग्राहकले प्रत्येक अघिल्लो वर्षमा कम्तीमा तीन पटक क्रेडिट कार्डमार्फत कारोबार गरेको हुनुपर्नेछ ।

उदाहरणका लागि, डिसेम्बर २०२५ मा जारी गरिएको क्रेडिट कार्डको हकमा, जनवरी २०२६ देखि डिसेम्बर २०२६ भित्रमा कम्तिमा ३ वटा कारोबार गर्दा दोस्रो वर्ष लाग्ने शुल्क छुट हुनेछ ।

बैंकले ग्राहकलाई थप सुविधा प्रदान गर्दै डिजिटल कारोबारलाई प्रबर्द्धन गर्ने उद्देश्यका साथ यो योजना सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ ।

 

सिद्धार्थ बैंक
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

सिद्धार्थ बैंक र नेपाल सोसल बिजनेसबीच युवा उद्यमशीलता प्रबर्द्धनको सहकार्य

सिद्धार्थ बैंक र नेपाल सोसल बिजनेसबीच युवा उद्यमशीलता प्रबर्द्धनको सहकार्य
सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकले द सोल्टी होटल्स एन्ड रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने

सिद्धार्थ बैंकका ग्राहकले द सोल्टी होटल्स एन्ड रिसोर्टमा २० प्रतिशतसम्म छुट पाउने
सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’

सिद्धार्थ बैंकले ल्यायो ‘भर्चुअल क्रेडिट कार्ड’
सिद्धार्थ बैंकको कामु सीईओमा बस्याल

सिद्धार्थ बैंकको कामु सीईओमा बस्याल
सिद्धार्थ बैंकलाई भिसा इन्टरनेसनलका तीन अवार्ड

सिद्धार्थ बैंकलाई भिसा इन्टरनेसनलका तीन अवार्ड
सिद्धार्थ बैंकको लाभांश पारित, सेयरधनीको खातामा जम्मा

सिद्धार्थ बैंकको लाभांश पारित, सेयरधनीको खातामा जम्मा

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित