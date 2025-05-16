रक्षाको नेतृत्वमा जेनजी अगुवासँग बालेनको छलफल

१० पुस, काठमाडौं । जेनजी अगुवा रक्षा बमको नेतृत्वमा काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह (बालेन) ले जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
ललितपुरको ज्वागलस्थित मेयर शाहका सहयोगी कुमार बेनको घरमा केहीबेरअघिमात्रै बालेनले कुराकानी गरेका हुन् ।
मेयर शाहले निरन्तर राजनीतिक संवाद चलाएका छन् ।
आजै मात्र उनले रास्वपा सभापति रवि लामिछानेदेखि अन्य दलका नेता एवं निवर्तमान सांसदसँग छलफल गरेका छन् ।
बालेनलाई भेट्न पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई पनि पुगेका छन् ।
