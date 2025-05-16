+
को पहिले प्रधानमन्त्री भन्नेमा केन्द्रित रह्यो रवि–बालेन छलफल, अरु एजेन्डा यस्ता

समानुपातिकतर्फको सूची, पार्टीको नाम, चिह्न लगायत विषयमा रवि–बालेन छलफल चल्दैगर्दा मूख्य एजेन्डा भने चुनावपछिको सम्भावित बहुमतलाई कसले नेतृत्व गर्ने भन्नेमा केन्द्रित रह्यो ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १६:३५

१० पुस, काठमाडौं । साथी कुमार बेनको ज्वागल निवासमा मंगलबारदेखि भेटघाटमा व्यस्त काठमाडौं मेयर बालेन शाहलाई भेट्न रास्वपा सभापति रवि लामिछाने बिहीबार दिउँसो पुगे ।

दुई दिनअघि कमलपोखरीमा चलेको छलफलमा उठेका विषयलाई रविले बाहिर भिन्नै तरिकाले प्रस्तुत गरिदिएको भन्दै बालेन बिच्केका थिए । उनले अब देशविकास पार्टीको ब्यानरमा आफू अघि बढ्ने भन्दै सल्लाह, परामर्श लिन थालेपछि रवि झस्केका हुन् ।

रवि र बालेनबीच बिहीबार अपराह्नसम्म अढाई घण्टा चलेको भेटमा सम्भावित एकता प्रक्रियाबारे कुरा भएको बुझिएको छ । यसका लागि रविले लचकतापूर्वक पार्टीको नाम, चुनाव चिह्न, उम्मेदवार अनुपात आदिबारे कुरा राखेका थिए । स्रोतका अनुसार उनले पार्टीका साथीहरुसँग सल्लाह गरेर नन्पेपर प्रिन्ट गरेर बालेन भेट्न गएका थिए, जसमा उम्मेदवारीको प्रतिशत लगायत विषय उल्लेख छन् ।

रविले रास्वपामा यसअघि नै पर्याप्त आकांक्षी रहेकाले ७०–३० को अनुपातमा समानुपातिक उम्मेदवार सूची तयार पार्नुपर्ने प्रस्ताव गरे । त्यसमा सल्लाह गरे संख्या अनुपात तलमाथि गर्न सकिने उनको प्रस्ताव थियो ।

बालेनले भने समानुपातिक संख्यामा पर्याप्त चासो नदिएको बुझिएको छ ।

भेटपछि बाहिरिएका लामिछानेलाई सन्चारकर्मीले लौरी कि घण्टी भनी सोध्दा उनले ‘समयले बताउने’ जवाफ दिएका थिए । यद्यपि रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी यसअघि आम रुपमा स्थापित भइसकेकाले त्यस अन्तर्गत अघि बढ्न बालेनलाई समस्या नभएको स्पष्ट जवाफ प्राप्त गरेका छन् । मेयर पदमा उठ्दा बालेनले लौरो चिह्न लिएका थिए जसलाई देशविकास पार्टीले चिह्नको मान्यता दिएको छ ।

पार्टीको नाम रास्वपा नै हुनुपर्ने लामिछानेको शर्तमा बालेनले कुलमान घिसिङ लगायतसँग सल्लाह गरौं भनेका छन् । आजै साँझसम्म कुलमान, बालेन, रविबीच बैठक राख्ने तयारी छ । रविले आफू पनि पार्टीको उच्च तहमा एकपल्ट कुराकानी गरेर आउने बताएका छन् ।

बेलुकीको बैठक अर्को ‘न्युट्रल भेन्यु’ मा राख्ने प्रस्ताव रविले गरेका छन् । बालेनले केही जवाफ दिएका छैनन् ।

बालेन पक्षको चासो सबै सुम्पेर आफूहरु रास्वपामा गएको सन्देश नजाओस् भन्नेमा छ । विवेकशील साझा पार्टीसँग एकता गर्दा त्यस्तो सन्देश गएको भन्दै यो एकता सफल भएमा निशर्त एकता भएको सन्देश जान नहुनेमा बालेन निकटले उनलाई सचेत गराएका छन् ।

रविले भने रास्वपा ५ सय भन्दा बढ्ता पालिकासम्म संगठन खडा गरिसकेको, यसअघि नै १२ लाख भोट पाइसकेको दल भएकाले यसैमा मिल्दा सहज हुने तर्क गरेका छन् । बालेनले त्यसमा सहमति जनाएका छैनन् । जेनजी विद्रोहको केन्द्रमा आफ्नो नामबारे भएको आम छलफललाई बालेनले बैठकमा सांगठानिक शक्तिका रुपमा मान्यता दिइनुपर्ने कुरा राखेका छन् ।

‘मैले चाहेको भए यति बेला यो बैठक नै बालुवाटारमा हुन सक्थ्यो, तर मैले प्रधानमन्त्री बन्ने सटकट रोजिनँ,’ बालेनलाई उद्धृत गर्दै निकट स्रोतले भन्यो, ‘आम मान्छेले चाहेको एकता गरौं । जेनजीहरुलाई पनि मैले भेटेको छु, उनीहरुको भावना अनुसार अघि बढ्ने मोडल बनाउनुपर्छ । दलको मात्रै शक्ति हेरेर हुँदैन ।’ बालेन र रविको छलफलको मूख्य एजेन्डा भने आसन्न चुनावपछि आउन सक्ने बहुमत र त्यसपछि बन्न सक्ने सरकारको नेतृत्वमा केन्द्रित रह्यो ।

बालेनले समर्थन गरेको भनिएको देशविकास पार्टी, रास्वपा, कुलमानको उज्यालो नेपाल लगायत शक्तिहरुलाई एक ठाउँ ल्याउने प्रयासलाई कसले नेतृत्व दिने भन्ने बहस ज्वागलमा जारी थियो । बालेनले हर्क साम्पाङ, गोपी हमाल लगायत सबै शक्ति जोड्ने भन्दै त्यो आफूले नै पूरा गर्ने स्पष्ट गरेका छन् । रास्वपाले पहल गर्दा यी सबै जोडिन नसक्नेमा बालेन स्पष्ट देखिन्छ ।

उज्यालो नेपाल पार्टीका नेताहरु रास्वपा एक्लैसँग जोडिन असम्भव हुने बुझाइमा छन् । कुलमानलाई आफूभन्दा माथिल्लो बरियताको नेता मान्न रास्वपा उपाध्यक्ष डीपी अर्याल लगायत तयार देखिँदैनन् । कुलमान तल बस्न चाहँदैनन् ।

यो परिस्थितिलाई राम्रोसँग अध्ययन गरेका बालेनले आफू प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावित परिस्थितिमा एकता सहज हुने रविसँग प्रस्ताव गरेका छन् । यसअघि कमलपोखरीमा दुई दिनअघि छलफल गरेका रवि–बालेनबीच पहिलो चरणमा बालेन समेत प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने कुराकानी भएको थियो ।

तर बाहिर आएर रविले त्यसभन्दा भिन्न अर्थ लाग्ने गरी बोलेको भन्दै बालेन बिच्केका छन् । रास्वपासँग एकता संवादको अध्याय अघि नबढ्ने सम्भावना रहेको भन्दै बुधबार र बिहीबार बिहान उनले विभिन्न पक्षसँग परामर्श गरेका थिए ।

बिहीबारको ज्वागल वार्तामा बालेनलाई पहिलो चरणमा प्रधानमन्त्री बनाउन रवि तयार भएका हुन् त भन्ने अड्कलबाजी चलिरहेको छ । रविले निकटस्थसँग यसबारे स्पष्ट बताएका छैनन् । बालेनसँग निकट रहेका रास्वपा नेता असीम शाहले भनेका छन्, ‘संवाद सकारात्मक छ । गम्भीरतापूर्वक एजेन्डाहरुमा कुराकानी चलिरहेको छ । परिणाम पनि सुखद र सकारात्मक आउने अपेक्षा राखौं ।’

रविले आफूसँग सांगठानिक शक्ति, छोटै भए पनि साढे तीन वर्षको राजनीतिक बिरासत रहेको संस्थागत बल देखाएका छन् । बालेनले त्यस आधारलाई जेनजी विद्रोहले नयाँ हिसाबले हेर्नुपर्ने बताएको बुझिएको छ ।

‘एक्लाएक्लै जाँदा कोही पनि सफल हुँदैनन्, पूरानै शक्तिहरु बलिया भएर आउन सक्छन् भन्ने रियलाइजेसन उहाँहरुलाई जोड्ने कडी हो,’ बालेन निकट नेताले भने, ‘तर यसका लागि सल्लाह गर्ने समय कम छ । समानुपातिक तर्फको उम्मेदवार बन्दसूचीको समयसीमा घर्किन लागिसक्यो, हतार छ ।’

रास्वपा केन्द्रीय सचिवालय सदस्य सोबिता गौतमले संवादले निरन्तरता पाउनु स्वागतयोग्य रहेको प्रतिक्रिया दिएकी छन् । जेनजी विद्रोहपछि चुनाव हुन लागिरहेको पृष्ठभूमिमा देशवासीले नयाँ शक्तिहरु मिलेको देख्न चाहेको भन्दै वार्ता त्यसैतर्फ केन्द्रित भइरहेको उनले बताइन् ।

‘सकारात्मक र स्वागतयोग्य छ उहाँहरुको संवाद, सम्भवत: राम्रै नतिजा आउने अपेक्षा राखौं,’ गौतमले भनिन्, ‘देशले नै पुरानो शक्तिको ठाउँमा नयाँ शक्ति खोजेका छन् । उहाँहरुले परिणाममुखी भएर कुराकानीलाई निरन्तरता दिनुभएको छ ।’

रवि ज्वागलबाट फर्के पनि रास्वपाका शिशिर खनाल लगायत नेताहरु बालेनको टिमसँग छलफलमा छन् । पुराना दलका केही नेता, जेनजी प्रतिनिधि, नागरिक समूहका प्रतिनिधि ज्वागलमै संवादरत छन् ।

