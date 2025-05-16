+
आगामी बजेटमा आयोजना बैंक कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तयारी

२०८२ पुष १० गते १७:३१

  • सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमा आयोजना बैंकको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ।
  • सचिव बैठकले आयोजना बैंकमा समयमै आयोजनाको विवरण प्रविष्ट गर्ने र बजेटमा केवल यस्ता आयोजना राख्ने निर्णय गरेको छ।
  • बैठकले एलडीसी ग्राजुएसन स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी र १६ औं योजनाको कार्यान्वयनमा क्षेत्रगत मन्त्रालयलाई उच्च प्राथमिकता दिन भनिएको छ।

१० पुस, काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट निर्माणको क्रममा आयोजना बैंकको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको छ ।

सोमबार बसेको सचिव बैठकले आगामी आवको बजेट तर्जुमाका लागि आयोजना बैंकमा प्रविष्ट गर्नुपर्ने आयोजनाको विवरण समयमै प्रविष्ट गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि आयोजना बैंकको अवधारणा औपचारिकतामा मात्र सिमित गरिएको थियो ।

बजेट आउने दिनको अघिल्लो रातसम्म बजेटमा आयोजना घुसाउने प्रवृत्तिका कारण राजनीतिक स्वार्थका हजारौं खुद्रे आयोजना समावेश हुने गरेका छन् ।

यसलाई रोक्न सरकारले आगामी बजेटमा आयोजना बैंकको कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउने तयारी गरेको हो । आयोजना बैंकमा सामान्यतया पूर्वतयारी सम्पन्न भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेका आयोजना प्रविष्ट गर्ने र यसरी प्रविष्ट गरिएका आयोजना मात्र बजेटमा राख्ने प्रावधान छ ।

सो बैठकले एलडीसी ग्राजुएसन स्मुथ ट्रान्जिसन स्ट्राटेजी र १६ औं योजनाको कार्यान्वयनमा क्षेत्रगत मन्त्रालय/निकायले उच्च प्राथमिकता दिई आगामी आवको बजेट तथा कार्यक्रममा समावेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।

साथै युसको प्रभावकारी कार्यान्वयनको व्यवस्था मिलाउने निर्णय समेत बैठकले गरेको छ । बैठकले सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धमा नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट बाहिर निकाल्न कार्यान्वयनमा रहेको कार्ययोजना बमोजिम सम्बन्धित निकायले आफ्नो जिम्मेवारी अन्तर्गतको कार्य उच्च प्राथमिकताका साथ गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

आयोजना बैंक
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

