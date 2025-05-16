+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अब एकता गर्ने दलहरूले कसरी चुनाव लड्छन् ?

समानुपातिकका उम्मेदवाहरूको बन्दसूची पेस गर्न चार दिनमात्रै बाँकी रहँदा नयाँ दलहरूले एकीकरण र समीकरणका लागि छलफललाई तिब्रता दिएका छन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १० गते १८:०५

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • निर्वाचन आयोगले आगामी आइतबार र सोमबार समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्ने अन्तिम समयसीमा तोकेको छ।
  • ११४ दल दर्ता भएका छन्, जसमा ९३ दल समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका छन्।
  • दलहरू एकीकरण भएमा एउटै दलको चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् र बाँकी दलहरूले बन्दसूची नबुझाउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा असर नपर्नेछ।

१० पुस, काठमाडौं । समानुपातिकका उम्मेदवाहरूको बन्दसूची पेस गर्न चार दिनमात्रै बाँकी रहँदा नयाँ दलहरूले एकीकरण र समीकरणका लागि छलफललाई तिब्रता दिएका छन् । चार दिनभित्र उनीहरूको गृहकार्य नटुंगिएमा समानुपातिकका उम्मेदवारको सूची पेस गर्ने समयसीमा सकिनेछ ।

निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरेको निर्वाचन कार्यक्रमअनुसार, आगामी आइतबार र सोमबार समानुपातिकका उम्मेदवारको बन्दसूची पेस गर्नुपर्नेछ । निर्वाचन आयोगले सोमबार अपरान्ह ४ बजेका लागि बन्दसूची पेस गर्ने अन्तिम समयसीमा तोकेको छ ।

आयोगको सूचनाअनुसार आगामी २१ फागुनमा हुने प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि ११४ वटा दल दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ९३ दल समानुपातिक निर्वाचनमा भाग लिन दर्ता भएका छन् ।

अब एकीकरण भए के हुन्छ ?

दलहरूबीच एकीकरण भएर समानूपातिकको बन्दसूची नबुझाउँदा निर्वाचन प्रक्रियामा खासै असर हुँदैन । दलहरू मिलेमा कुनै एक दलको ब्यानर र चिन्ह लिएर प्रतिस्पर्धा गर्नेछन् । त्यस्तोमा एकीकरणमा मिसिने दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिकको बन्दसूची नबुझाउँदा पुग्छ ।

‘अब जुन जुन दलहरूले आयोगमा उम्मेद्वारहरूको बन्दसूची बुझाउँछन्, उनीहरूको चुनाव चिन्हमात्रै समानुपातिक मतपत्रमा छापिनेछ’ निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता नारायण भट्टराई भन्छन्, ‘आयोगमा दर्ता भएका दलहरूले पनि समानुपातिकमा सूची बुझाएनन् भने मतपत्रमा उनीहरूको चिह्न रहँदैन ।’

तर प्रत्यक्षतर्फ भने मनोनयनपछि मात्रै मतपेटिकाको डिजाइन तयार हुन्छ । हरेक निर्वाचन क्षेत्रमा फरक दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारसमेत हुने भएकाले जिल्लाअनुसार नै फरक मतपत्र तयार हुन्छ ।

निर्वाचन
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कस्तो नेता छान्ने ? 

कस्तो नेता छान्ने ? 
निर्वाचनमा ५० प्रतिशत बढी उम्मेदवार युवालाई बनाउने तयारी छ : वर्षमान पुन

निर्वाचनमा ५० प्रतिशत बढी उम्मेदवार युवालाई बनाउने तयारी छ : वर्षमान पुन
फागुन २१ को चुनाव, कसका कारण बढ्दैछ संशय ?

फागुन २१ को चुनाव, कसका कारण बढ्दैछ संशय ?
रवि रफ्तार

रवि रफ्तार
नागरिकले सन्त्रासबाट मुक्ति पाउनुपर्छ अनि निर्वाचन हुन्छ : सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ

नागरिकले सन्त्रासबाट मुक्ति पाउनुपर्छ अनि निर्वाचन हुन्छ : सूर्यप्रसाद श्रेष्ठ
पार्टीमा फर्किएर रविको चेतावनी- चुनाव बिथोल्न मुन्टो ननिकाल्नू (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

पार्टीमा फर्किएर रविको चेतावनी- चुनाव बिथोल्न मुन्टो ननिकाल्नू (सम्बोधनको पूर्णपाठ)

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories
दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित