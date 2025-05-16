+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

रवि रफ्तार

गत माघमा ८४ दिनपछि हिरासतमुक्त हुँदा रास्वपा सभापति रवि लामिछाने डेढ महिना मौन रहे । तर, यसपटक भने करिब ९ महिनापछि गत शुक्रबार रिहा भए लगत्तै आफ्नै रफ्तार बढाएका छन् । उनको निशानामा अघिल्लो सरकार परेको छ ।

0Comments
Shares
लिलु डुम्रे लिलु डुम्रे
२०८२ पुष ७ गते २१:३२

७ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सभापति रवि लामिछाने सहकारीको रकम अपचलन मुद्दामा जिल्ला अदालत कास्कीको पक्राउ पुर्जीको आधारमा २०८१ साल कात्तिक २ गते पार्टी कार्यालय बनस्थलीबाट पक्राउ परेका थिए ।

रवि हिरासतमा रहेको ८४ दिनपछि कास्की जिल्ला अदालतले ६५ लाख रुपैयाँ जमानत लिएर छोड्न आदेश दियो । अन्य स्थानमा समेत उनीमाथि मुद्दा दर्ता भएको हुँदा अघिल्लो वर्षको माघ महिनाभर थुनछेक बहसमा ओहोरदोहोर गरिरहनु पर्‍यो ।

२५ माघबाट उनका लागि बाहिर बसेरै मुद्दा लड्ने अवस्था बन्यो । रिहा भएपनि मुद्दा विचाराधीन रहेको हुँदा चैतको मध्यसम्म उनले सार्वजनिक रुपमा टिका टिप्पणी गरेनन् । गत १८ चैतमा सभापतिको पूर्ववत भूमिकासहित उनी केन्द्रीय समिति बैठकमा सहभागी भएका थिए ।

पार्टी काममा सक्रिय हुनुअघि लामिछाने धरौटी बदरको माग गर्दै अदालत पुगे । अर्कोतर्फ, सुप्रिम सहकारीमा जिल्ला अदालतले गरेको आदेशविरुद्ध सरकारी वकिलको कार्यालय उच्च अदालत पुग्यो ।

उच्च अदालत तुलसीपुर बुटवलको इजलासले जिल्लाको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दियो । गत चैतमा २२ मा पक्राउ परेर कारागार चलान भएका उनी गत शुक्रबार (करिब ९ महिना पछि) रिहा भएका छन् ।

त्यसबेला रिहा हुँदा रवि डेढ महिना ‘चुपचाप’  बसेका थिए । यतिबेला रिहा हुँदा भने आक्रामक क्रियाशीलता बढाएका छन् ।

गत माघमा बाहिर निस्कँदा केही समय चुपचाप रहेका रविले अहिले त्यही शैली अपनाएनन् । रिहा लगत्तै आक्रामक शैलीमा देखिएका उनी पार्टीमा पूर्ववत् जिम्मेवारीमा फर्किहाले ।

अदालतले शर्त सहित रिहा गर्न आदेश दिएसँगै बिहीबार साँझ रास्वपाका नेता कार्यकर्ताको उत्साह सहित खुसी बाँड्न नख्खु कारागार अघि भेला भए ।

अदालती प्रक्रिया पुरा गर्न उनी शुक्रबार रुपन्देहीस्थित जिल्ला अदालत पुगे । त्यसदिन अदालती प्रक्रिया सक्न उनलाई सहज भने भएन ।

शुक्रबार बिहान विमानस्थल पुगेका उनी जहाज उड्न मौसमले साथ नदिएपछि भरतपुर गएर सडकमार्गबाट भैरहवा पुगेका थिए । रुपन्देहीमा स्वागत गर्न उनका लागि नेता, कार्यकर्ता र शुभेच्छुकको उल्लेख्य उपस्थित भए ।

अदालती प्रक्रिया सकेर शुक्रबार मध्यरातमा उनी भरतपुर आइपुगे । रिहा भएकै भोलिपल्ट सभापति रविले सम्बोधन गर्ने गरी चितवनमा रास्वपाले सभा राख्यो । सभामा ठूलो संख्यामा उपस्थितका माझ उनी आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए । पुराना दललाई चेतावनी दिए । नयाँ दल र शक्तिसँग एकता हुने दाबी गरे ।

जेनजीको अभिभावकीय भूमिका आफूले लिने दाबी गरेका उनले शनिबार काठमाडौं फर्केर जेनजी आन्दोलनका सहिद परिवारलाई भेटे । प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको पक्षमा रहेका दललाई शनिबार र आइतबार खबरदारी गरे । आइतबार सभापतिको भूमिकामा पूर्ववत् फर्किएका उनी शीर्ष नेताहरूलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे ।

प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस

नेकपा एमाले संसद पुनर्स्थापनाको मागलाई प्रमुख मुद्दा बनाएको छ । वर्तमान सरकारले चुनाव गर्न नसक्ने भन्दै एमालेको अध्यक्ष केपी ओलीले निरन्तर सार्वजनिक रुपमा सरकारविरुद्ध खनिरहेका छन् । जेनजीको एक समूह निर्वाचनको विरुद्धमा सडकमै आएको छ ।

चुनाव हुने/नहुने अन्योल रहिरहेका बेला रास्वपा भने प्रचार अभियानमा लागिसकेको छ । शनिबार चितवनमा भएको सभामा बोल्ने क्रममा सरकारलाई समर्थन गर्न रास्वपा तत्पर रहेको रविले बताए ।

प्रधानमन्त्री कार्कीलाई खुट्टा नकमाउन आग्रह गरे । प्रधानमन्त्रीलाई ढाडस दिँदै भने, ‘समयमा निर्वाचन गर्न सरकारलाई हाम्रो साथ छ । मैले प्रधानमन्त्रीको अनुहार अँध्यारो देखिरहेको छु । अनुहारमा हाँसो ल्याउनुस् प्रधानमन्त्रीज्यू ।’ न्याय क्षेत्रमा रहेर विगतमा उल्लेखनीय भूमिका खेलेको भन्दै प्रधानमन्त्री कार्कीको प्रशंसा गर्दै अब देशलाई न्याय दिन आग्रह गरे ।

आइतबार साँझ रास्वपा सभापति रविले शीर्ष नेताहरूलाई साथमा लिएर प्रधानमन्त्री कार्कीलाई भेट्न बालुवाटार पुगे । प्रधानमन्त्री कार्की, गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल र सञ्चारमन्त्री जगदीश खरेल छलफलमा सहभागी थिए ।

रास्वपाबाट सभापति रवि, उपासभापतिद्धय डीपी अर्याल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, महामन्त्री कबिन्द्र बुर्लाकोटी, सचिवालय सदस्यद्धय शिशिर खनाल र सोविता गौतम सहभागी थिए । सरकारी पक्षसँग वार्तामा सहभागी रास्वपाका एक नेताका अनुसार तोकिएको मितिमा चुनाव गराउन प्रधानमन्त्री कार्की दृढ छन् ।

‘हामीले चुनावको तयारी गरिसकेका छौं । कांग्रेसको ठूलो तप्का तोकिएको समयमा चुनाव हुनुपर्ने पक्षमा देखिन्छ,’ बैठकमा सहभागी रास्वपाका एक नेताले भने, ‘प्रचण्डहरू पनि तयार नै छन् । एमालेलाई पनि चुनावमा ल्याउन सकिन्छ भन्ने बुझाइ प्रधानमन्त्रीलाई थियो ।’

पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिनेलाई खबरदारी

प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापनाको माग लिएर सर्वोच्च अदालत पुगेको एमालेलाई अर्को दल कांग्रेसले पनि साथ दिएको छ । एमाले संस्थागत रुपमा प्रतिनिधि सभा ब्युँताउनुपर्ने पक्षमा छ । कांग्रेसले भने पुनर्स्थापनाको पक्षमा उभिने औपचारिक निर्णय गरेको छैन ।

एमालेका सम्पूर्ण सांसदले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् । कांग्रेसका आठ सांसदले वारेसमार्फत यसअघि रिट दर्ता गराएका थिए । दुवै दलले विघटित प्रतिनिधि सभाको बहुमत संख्या पुर्‍याएर पुरक रिट दर्ता गर्ने तयारी गरेका छन् । कांग्रेस र एमालेका बहुमत निवर्तमान सांसद (१३८ जना) ले पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरिसकेका छन् ।

पुनर्स्थापनाको मागका लागि दुई दलले सक्रियता थप बढाएको बेला रास्वपा सभापति रविले उनीहरूलाई चेतावनी दिएका छन् । शनिबार चितवन र आइतबार काठमाडौंमा बोल्ने क्रममा पुनर्स्थापनाका पक्षधरलाई प्रतिनिधि सभा ब्युँताउने चेष्टा नगर्न रविले चेतावनी दिए ।

प्रतिनिधि सभा पुनर्बहालीको प्रयास नगर्न चेतावनीको शैलीमा शनिबार उनले भने,‘ संसद ब्युँताउने हो कि भनेर आँखा चम्काउनेहरू । होसियार ! शहीदको रगत सुकेको छैन । शहीदकी आमाको आँखा अझै ओभानो भएको छैन । धेरै आँखा नचम्काउनुहोला ।’

पुरक रिटका लागि कांग्रेस संसदीय दलको कार्यालयमा पूर्व सांसदहरूको हस्ताक्षर रास्वपाको बनस्थली कार्यालयबाट आइतबार फेरि रविले खबरदारी गरे । संसद पुनर्स्थपनाका मागमा षड्यन्त्र गन्ध रहेको रविको निचोड छ ।

‘म सुनिरहेको छु, संसद् पुनर्स्थापनाका लागि दौडधुप गर्न थाले रे । कुन संसद् पुनर्स्थापनाको कुरा गर्न लाग्नुभएको ? कुन संसद् ब्युँझाउन खोज्नुभएको ? षड्यन्त्रको आँखा बन्द गर्नुहोला ।’

जेनजीको अभिभावक हुने प्रयत्न र नयाँ शक्तिहरू मिल्ने दाबी

जेनजी आन्दोलनको दोस्रो दिनमा नख्खु कारागारबाट निस्किएपछि रवि माथि आलोचना भएको थियो । उनी पुन: कारागार फर्के ।

जेनजी आन्दोलनको अगुवाई र अपनत्व लिने भूमिकामा रास्वपा चुकेको त्यसबेला नेता कार्यकर्ताले विश्लेषण गरेका थिए । अदालतले रिहा गरे लगत्तै जेनजी पुस्ताले दिएको बलिदान खेर जान नदिने प्रतिवद्धता रविले गरेका छन् ।

भदौ २३ गतेको घटनालाई नजर अन्दाज नगर्न उनले चेतावनी दिए । ‘भदौ २३ मा ताकी–ताकी गोली खाएर ढलेका मानिस देखेर आक्रोशित जनताले घरघरबाट विद्रोह गरेका हुन् । त्यो जनताको विद्रोह हो । खबरदार ! त्यो विद्रोहलाई कतै कुनामा पसेर जिस्क्याउने, चलाउने आँट नगर ।’

रास्वपाले चुनावी मैदानबाट पराजित गर्न २०८४ साल प्रतिक्षा गरेपनि जेनजीले त्यस बेलासम्म प्रतिक्षा नगरेको भन्दै आन्दोलनको प्रशंसा गरे । जेन–जी आन्दोलनका घाइते तथा सहिद परिवारसँग शनिबार भेटेर ‘तपाईंहरूको छोरा म हुँ’ भन्दै घाइते र मृतकका परिवारलाई सान्त्वना दिए । सबै जेन समूहलाई मिलाउने दाबी समेत रविले गरेका छन् ।

यही बीचमा रविले नयाँ दल वा शक्तिहरूसँग सम्भावित एकताका विषयहरू पनि खुलाए । त्यसो त, उनी कारागारमा हुँदा नै एकताका लागि प्रयासहरू भइरहेका थिए । उर्जामन्त्री कुलमान घिसिङ संलग्न रहेको उज्यालो नेपाल पार्टी र काठमाडौंका मेयर बालेन शाहसँग एकता गर्ने विषयमा पटक पटक संवाद भएपनि निष्कर्ष भने निस्कन सकेको छैन ।

चुनाव चिन्ह, पार्टीको नाम, सभापति सबै छोड्न तयार रहेको घोषणा पनि उनले चितवनमा गरे । नयाँ वैकल्पिक शक्तिहरू मिल्ने दाबी गर्दै उनले भने, ‘मिल्नुपर्नेहरू जो–जो हो, हामी मिलेरै छाड्छौँ, चिन्ता नगर्नुहोस् । सबै साथीहरू संवादमा हुनुहुन्छ ।’

एउटा चुनावमा लागि मात्रै एकता भने सम्भव नहुने रविले स्पष्ट पारेका छन् ।

चुनाव निर्वाचन रवि लामिछाने रास्वपा
लेखक
लिलु डुम्रे

लिलु डुम्रे अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

फागुन २१ को चुनाव, कसका कारण बढ्दैछ संशय ?

फागुन २१ को चुनाव, कसका कारण बढ्दैछ संशय ?
फरकफरक जेनजी : कोही चुनावमा जाने, कोही सडक तताउने

फरकफरक जेनजी : कोही चुनावमा जाने, कोही सडक तताउने
चिकित्सक संघ चुनाव : यी हुन् टिम बद्रीबाट उम्मेदवारी दिने चिकित्सक

चिकित्सक संघ चुनाव : यी हुन् टिम बद्रीबाट उम्मेदवारी दिने चिकित्सक
नेपाल चिकित्सक संघलाई लाग्यो चुनाव, डा. मंगल रावलको नेतृत्वमा को-को छन् ?

नेपाल चिकित्सक संघलाई लाग्यो चुनाव, डा. मंगल रावलको नेतृत्वमा को-को छन् ?
चुनावी अभियानमा होमियो रास्वपा

चुनावी अभियानमा होमियो रास्वपा
बहुमत ल्याउने ल्याकत छ, चुनावबाट भाग्दैनौं : ओली

बहुमत ल्याउने ल्याकत छ, चुनावबाट भाग्दैनौं : ओली

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए
किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?

किन, कसले माग्दैछ सर्वपक्षीय सरकार र संसद् पुनर्स्थापना ?
कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो

कुनै हालतमा चाइना सीएएमसीलाई पोखरा विमानस्थलको ठेक्का दिलाउन बुनिएको जालो
पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

पोखरा विमानस्थल निर्माण अनियमिततामा बहुदलीय संलग्नता

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

दर्शन : जीवनका चार पुरुषार्थ के हुन् ?

7 Stories
के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

के-के हुन्छ शरीरमा, जब हामीलाई झनक्क रिस उठ्छ ?

11 Stories
प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

प्रदूषित हावाले के गर्छ ?

8 Stories
किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

किन कसैलाई अत्यधिक जाडो हुन्छ ?

11 Stories
यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

यी खानेकुरा, जो बढी खाँदा पायल्स हुनसक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित