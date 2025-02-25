सातदोबाटो युथ क्लबले भित्र्यायो थप दुई खेलाडी

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
११ पुस, काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सातदोबाटो युथ क्लबले थप दुई खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ ।
सातदोबाटोले रोशन पहारी र एकराज बुढाथोकीलाई अनुबन्ध गरेको जनाएको हो ।
यसअघि सातदोबाटोले समीर तामाङ, सुरज जेउ ठकुरी, कुलदिप कार्की, अभिषेक बराल र पासाङ लामालाई पनि अनुबन्ध गरिसकेको छ । त्यस्तै फोडे फोफानालाई पनि अनुबन्ध गरेको छ ।
राष्ट्रिय लिग फुटबल पुस २५ देखि सुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा १७ क्लबको सहभागिता रहनेछ ।
