सुरज, कुलदिप, अभिषेक र पासाङ सातदोबाटोमा अनुबन्ध

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- सातदोबाटो युथ क्लबले राष्ट्रिय लिग फुटबलका लागि सुरज जेउ ठकुरी, कुलदिप कार्की, अभिषेक बराल र पासाङ लामालाई अनुबन्ध गरेको छ।
- सातदोबाटोले यसअघि समीर तामाङ र फोडे फोफानालाई पनि अनुबन्ध गरिसकेको छ।
- राष्ट्रिय लिग फुटबल पुस २५ देखि सुरु हुँदैछ र १७ क्लबले सहभागिता जनाउनेछन्।
१० पुस, काठमाडौं । आसन्न राष्ट्रिय लिग फुटबल प्रतियोगिताका लागि सातदोबाटो युथ क्लबले थप चार खेलाडी अनुबन्ध गरेको छ ।
सातदोबाटोले सुरज जेउ ठकुरी, कुलदिप कार्की, अभिषेक बराल र पासाङ लामालाई अनुबन्ध गरेको जनाएको हो ।
यसअघि सातदोबाटोले समीर तामाङलाई पनि अनुबन्ध गरिसकेको छ । त्यस्तै फोडे फोफानालाई पनि अनुबन्ध गरेको छ ।
राष्ट्रिय लिग फुटबल पुस २५ देखि सुरु हुँदैछ । प्रतियोगितामा १७ क्लबको सहभागिता रहनेछ ।
प्रतिक्रिया 4