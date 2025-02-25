नवौं केएनपी नेरोलेक राष्ट्रिय महिला भलिबल यसै महिना

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नवौं शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता पुस २३ देखि २६ गतेसम्म काठमाडौंमा आयोजना हुने भएको छ।
- प्रतियोगितामा नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, एपीएफ, न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र एभरेष्ट भलिबल क्लब गरी पाँच टोली सहभागी हुनेछन्।
- प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशि १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ र विजेताले ५ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
१० पुस, काठमाडौं । शेरबहादुर खड्का स्मृति प्रतिष्ठान, बालकोटको आयोजनामा नवौं शेरबहादुर खड्का स्मृति राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगिता पुस २३ देखि २६ गतेसम्म हुने भएको छ ।
प्रतियोगितामा ३ विभागीयसहित ५ टोलीको सहभागिता रहने बिहीबार नयाँ बानेश्वरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा प्रतिष्ठानका अध्यक्ष रञ्जन खड्काले जानकारी गराए । नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना, एपीएफ, न्यु डायमन्ड युथ स्पोर्ट्स क्लब र एभरेष्ट भलिबल क्लबको सहभागिता रहने छ । सहभागी टोलीलाई २ समूहमा विभाजन गरी लिग कम नकआउट आधारमा खेल खेलाइने छ ।
बहुराष्ट्रिय पेन्ट कम्पनी केएनपी नेरोलेकको मुख्य प्रायोजनमा हुने प्रतियोगिताको कुल पुरस्कार राशी १३ लाख रुपैयाँ रहेको छ । विजेताले ५ लाख, उपविजेताले २ लाख ५० हजार र तेस्रो हुने टोलीले १ लाख २५ हजार नगद पुरस्कार प्राप्त गर्ने छन् । विधागत उत्कृष्टलाई जनही २५ हजार नगदबाट पुरस्कृत गरिने छ ।
प्रत्येक खेलको ‘प्लेयर अफ द म्याच’ लाई १५ हजार नगद पुरस्कार प्रदान गरिने छ । प्रतियोगिताको उद्घाटनका अवसरमा विगतमा झैँ एक राष्ट्रिय महिला खेलाडीलाई ५० हजार नगदसहित सम्मान गरिने छ ।
खेलहरु त्रिपुरेश्वरस्थित राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को कभर्डहलमा खेलाइने छ । सुरुका ६ संस्करणको उपाधि एपीएफले जितेको थियो । सातौंमा न्यु डायमन्ड च्याम्पियन बनेको थियो भने गत संस्करणमा प्रहरी पहिलो भएको थियो ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेरोलेकका कन्ट्री हेड मनोज मिश्र र प्रतिष्ठानकी संरक्षक गमली खड्काले मुख्य प्रायोजन सम्बन्धी सम्झौता पत्रमा पनि हस्ताक्षर गरेका थिए । प्रतियोगितालाई राखेप, प्रदेश खेलकुद विकास परिषद्, बागमती प्रदेश, विभिन्न कर्पोरेट हाउस र पालिकाको सहयोग रहेको आयोजकले जनाएको छ ।
कन्ट्री हेड मिश्रले प्रतियोगिताको उचाईं बढेसंगै प्रतियोगिताप्रति संस्थाको माया पनि बढ्दै गएकोले बजेट विनियोजनलाई निरन्तर दिएको बताए । नेपाल भलिबल संघका अध्यक्ष जितेन्द्रबहादुर चन्दले प्रतियोगिता सफलताका लागि शुभकामना दिए ।
प्रतिष्ठानका अध्यक्ष खड्काले हरेक खेलाडी र टेक्निकल टिमका सदस्यको ५ लाख रुपैयाँ बराबरको विमा गरिएको बताए । महिला खेलाडीको सशक्तिकरण र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यसाथ प्रतिष्ठानले २०७२ सालदेखि प्रतियोगिताको सुरुआत गरेको थियो ।
