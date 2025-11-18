+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

अमेरिकामा रोमान्टिक धुर्मुस-सुन्तली, किन भैरहेको छ टिकटकमा चर्चा ?

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष १३ गते १५:०७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कलाकार जोडी सीताराम कट्टेल 'धुर्मुस' र कुञ्जना घिमिरे 'सुन्तली' छोरीको उपचारका लागि अमेरिका गएका छन्।
  • धुर्मुसले २६ मंसिरमा फेसबुकमा आफूहरू भागेर अमेरिका नआएको र ग्रीनकार्ड लिएको खुलाएका थिए।
  • कुञ्जनाले टिकटकमा रोमान्टिक भिडियोहरू पोस्ट गरिरहेकी छन्, जसले सामाजिक सञ्जालमा विभाजित प्रतिक्रिया पाएको छ।

काठमाडौं । कलाकार जोडी सीताराम कट्टेल ‘धुर्मुस’ र कुञ्जना घिमिरे ‘सुन्तली’ अहिले अमेरिकामा छन् । ग्रीनकार्ड लिइसकेका धुर्मुस–सुन्तलीले छोरीको उपचारको लागि अचानक अमेरिका जानुपरेको बताएका थिए ।

नेपालमा ब्यापक खोजी गरिएपछि सुटुक्क अमेरिका हानिएका धुर्मुस-सुन्तलीले निकै लामो बकपत्र फेसबुकमा पोस्ट गरे । जहाँ, क्रिकेट रंगशाला बनाउँदा लागेको ऋण तिर्न सरकारले स्वामित्व नलिएको देखि धेरै कुरा उल्लेख थिए ।

यतिबेला धुर्मुस-सुन्तली पुनः चर्चामा छन् । चर्चामा आउनुको कारण हो- कुञ्जनाले आफ्नो टिकटक एकाउन्टमा एकपछि अर्को गरि रोमान्टिक भिडियो पोस्ट गरिरहेकी छिन् ।

क्रिसमस सेलिब्रेसनदेखि अमेरिकी सडकमा रमाउँदै हिँडेको टिकटक भिडियो उनीहरूले पोस्ट गरिरहेका छन् । ‘यस्तै होला माया भन्ने…’ गीतमा कुञ्जनाले बनाएको भिडियोमा उनीहरू प्रफुल्ल हुँदै रमाएको देख्न सकिन्छ ।

‘हरेक सुखदुःखमा साथ साथ हुन पाइएको छ बुढु, त्यसैमा चित्त बुझाउनुपर्छ । मेरी क्रिसमस’ कुञ्जनाले सीतारामलाई क्रिसमस शुभकामना दिँदै लेखेकी छिन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

ग्रीनकार्ड लिएको जनाउँदै धुर्मुसले भने : हामी भागेर अमेरिका आएको होइन

अर्को टिकटक भिडियोमा परिवारसहित क्रिसमसका व्यञ्जन तयार पार्न लागेको भिडियो छ । अर्को भिडियोमा छोरी सुविहानीले गाउन सिक्दै गरेको भिडियो हालिएको छ ।

कुञ्जनाले धमाधम पोस्ट गरिरहेका यी टिकटक भिडियोलाई लिएर सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ता विभाजित देखिन्छन् । अधिकांशले विशेष परिस्थितीमा अमेरिका पुगेका धुर्मुस सुन्तलीले परिस्थिती एकातिर उनीहरूको रोमान्स अर्कोतिर भन्दै टिप्पणी गरिरहेका छन् ।

अन्यले, धुर्मुस सुन्तलीसँग रमाउने र खुसी हुने अधिकार रहेको र उनीहरू आफ्नो तरिकाले बाँच्न पाउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् । यी तर्कहरूको बीच, कुञ्जनाले एकपछि अर्को गरि टिकटक भिडियो ल्याइरहेकी छिन् ।

२६ मंसिरमा बकपत्र नामको स्टाटस लेख्दै धुर्मुसले आफूहरू भागेर अमेरिका नआएको जनाउँदै ग्रीनकार्ड लिएको खुलाएका थिए ।

@ghimirekunjana7 हरेक सुख दुखमा साथ साथ हुन पाइएको छ बुढु त्यसमै चित्त बुझाउनुपर्छ ❤️Merry Christmas #kunjanaghimire7 #hereimthereur #foryoupage ♬ original sound – pujaRL🧿🦚🇳🇵

धुर्मुस-सुन्तली
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास
वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर

वैकल्पिक शक्तिहरूको नयाँ हेडक्वाटर
आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२

आश्रममा भेटिए ‘जनयुद्ध’ का जनगायक–२
जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी

जनस्वास्थ्यविद्लाई वन मन्त्रालयको जिम्मेवारी
गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव

गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान अघि बढाउन सर्वोच्चको आदेश, तानिनेछन् उपेन्द्र यादव
कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

कुनै बेला गलैँचा कारखानामा कटिङ मास्टर थिए, अहिले तीनै छोरा डाक्टर बनाए

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

चलनचल्तीमा छन् यी औंठी

9 Stories
जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

जाडोमा कागती खान हुन्छ ?

7 Stories
दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

दुखाइ कम गर्न पेनकिलर खाने बानी छ ?

9 Stories
यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

यी १० सामग्री, जसले क्रिसमसलाई खास बनाउँछन्

12 Stories
जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

जाडोमा छाला फुस्रो हुन्छ, कसरी मुलायम र चम्किलो राख्ने ?

8 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित