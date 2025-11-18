+
अख्तियारलाई बलियो बनाउँदा देश ध्वस्त भयो : सुरेन्द्र पाण्डे

पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले भने– अनिर्वाचित संस्थालाई बलियो बनाउँदा विकासमा बाधा परिरहेको छ, भ्रष्टाचारका परेका मुद्दै मुद्दा छन्, कसैले कामै गरेका छैनन् ।

२०८२ पुष १३ गते १७:१६

  • पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विकासमा बाधा पुर्‍याउने संस्था बनेको बताएका छन्।
  • पाण्डेले अख्तियारलाई धेरै शक्तिशाली बनाउँदा मुलुकका कुनै पनि अंगले काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार बढेको बताए।
  • भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि पाँच सय र एक हजारका नोट विस्थापित गरी सबै भुक्तानी डिजिटल प्रविधिबाट गर्ने विकल्प प्रस्तुत गरेका छन्।

१३ पुस, काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग विकासमा बाधा पुर्‍याउने संस्था बनेको बताएका छन् । अख्तियारलाई बलियो बनाउँदा देश ध्वस्त भएको उनको भनाइ छ ।

एकीकृत विकास अध्ययन संस्थाको नीति सम्मेलन २०२५ कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै पाण्डेले अनिर्वाचित संस्थालाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउँदा देश नबन्ने बताए ।

‘धेरै मान्छे अख्तियार बलियो बनाए भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ भन्छन् । तर, अख्तियार बलियो बनाएर यो देश ध्वस्त भएको छ,’ एमाले नेतासमेत रहेका पाण्डेले भने, ‘कतिलाई लाग्ला कस्तो उल्टो कुरा गर्‍यो यसले । तर, अख्तियारलाई धेरै शक्तिशाली बनाउँदा मुलुकका कुनै पनि अंगले काम गर्न सकेका छैनन् । काम थाल्यो कि भ्रष्टाचारको मुद्दा पर्छ । अख्तियारमा मुद्दा हालेको हालेकै छ । अनि कसले गर्छ काम ? कसैले काम गरेका छैनन् ।’

राज्यका सबै निकायमाथि अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिँदा विकासमा बाधा परिरहेको उनको भनाइ छ ।

‘जनताले सबैभन्दा बढी जवाफदेहिता खोज्ने निर्वाचित जनप्रतिनिधिबाट हो । प्रधानमन्त्रीलाई अख्तियारले थुन्छ । सभामुखलाई थुन्न सक्छ । सेवानिवृत्त भएपछि न्यायाधीशलाई सम्पत्तिको मुद्दामा थुन्न सक्छ । सेनालाई त्यसैगरी थुन्न सक्छ,’ उनले भने, ‘आयोजनको कुल लागत बराबर नै भ्रष्टाचार गरेको भनेर पनि उजुरी परेका हुन्छन् । यस्तो पनि कहीँ हुन्छ ? यस्तोमा कसैले काम गरेका छैनन् । विकासलाई बाधा परेको छ ।’

भ्रष्टाचार नियन्त्रणको लागि अनिर्वाचित संस्थालाई सबैभन्दा शक्तिशाली बनाउनुभन्दा पाँच सय र एक हजारका नोट बजारबाट विस्तारै विस्थापित गर्ने र सयका मात्र नोट मात्र छाप्ने विकल्प प्रस्तुत गरे ।

‘बजारबाट पाँच सय र हजारका नोट विस्तारै विस्थापित गरौं । सयका नोट मात्र छापौं । यस्तो भयो भने एक करोड भ्रष्टाचार गर्नु पर्‍यो भने एक ट्रक पैशा लैजानुपर्छ । अनि कसले गर्छ भ्रष्टाचार ?,’ उनले थपे, ‘सबै भुक्तानीलाई डिजिटल प्रविधिबाट मात्र गर्ने व्यवस्था गरेर पनि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ।’

सुरेन्द्र पाण्डे
