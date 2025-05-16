स्रोत नखुलेको ६ लाख नगदसहित एक जना पक्राउ

१३ पुस, काठमाडौं । मोरङको विराटनगरबाट स्रोत नखुलेको ६ लाख रुपैयाँसहित एक जना पक्राउ परेका छन् ।
पक्राउ पर्नेमा विराटनगर महानगरपालिका-६ बस्ने ४९ वर्षीय अरबिन्द्र अग्रवाल रहेका छन् ।
विराटनगर महानगरपालिका-१५ स्थित सुनसरी ट्रेडिङ सेन्टर अगाडि सडकबाट उनलाई नियन्त्रणमा लिएको प्रहरीले जनाएको छ ।
भारततर्फबाट आउँदै गरेको प्रदेश नम्बर १-०४-००१ च ०१६४ नम्बरको कार चेक गर्ने क्रममा स्रोत नखुलेको उक्त रकम बरामद भएको प्रहरीले जनाएको छ ।
पक्राउ परेका अग्रवालमाथि थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ ।
