एमालेमा पुस २० भित्र प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार सिफारिस गर्न निर्देशन

१३ पुस, काठमाडौ । नेकपा एमालेले आगामी २० पुसभित्र प्रत्यक्षतर्फ उम्मेद्वारको नाम सिफारिस गर्न मातहत कमिटीलाई निर्देशन दिएको छ ।
आज बसेको सचिवालय बैठकले प्रत्यक्ष तर्फका उम्मेद्वार सिफारिस गर्ने डेडलाइन तोकेको हो ।
‘आगामी पुस २० गतेभित्र प्रत्यक्षतर्फको नाम निर्वाचन क्षेत्रीय कमिटीमार्फत सिफारिस गर्न निर्देशन गर्ने निर्णय भएको छ,’ पार्टी सचिव राजन भट्टराईले फेसबुकमा लेखेका छन् ।
समानुपातिक तर्फको बन्दसूचीमा समावेश गरिने नामबारे समेत सचिवालयमा छलफल भएको छ ।
