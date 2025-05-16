+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

४० लागिन् दीपिका पादुकोण, फ्यानसँग मनाइन् जन्मदिन

भिडियो र फोटोमा ‘ओम शान्ति ओम’ डेब्यू अभिनेत्रीले ठूलो आकारको चकलेट र बेरी केक काटिरहेको देखाइएको छ । दीपिकाले केकको टुक्रा बाँडेर फ्यानलाई खुसी पनि दिइन् ।

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २१ गते १५:१७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड अभिनेत्री दीपिका पादुकोणले सोमबार आफ्नो ४० औं जन्मदिन प्रशंसकसँग केक काटेर मनाएकी छन्।
  • दीपिकाले मोडलिङबाट अभिनय यात्रा सुरु गरी 'ओम शान्ति ओम' फिल्मबाट बलिउडमा रातारात स्टार बनिन्।
  • उनी मानसिक स्वास्थ्य विषयमा खुलेर बोल्छिन् र 'लिभ लभ लाफ' फाउन्डेसन स्थापना गरेकी छन्।

मुम्बई । बलिउड स्टार दीपिका पादुकोण सोमबार ४० औं जन्मदिन मनाउँदैछिन् । यस अवसरमा उनलाई विश्वभरबाट प्रशंसकले जन्मदिनको शुभकामना दिइरहेका छन् ।

उनको चालिसौं बर्थडे खास रह्यो । उनले प्रशंसकसँग केक काटेर जन्मदिन सेलिब्रेट गरेकी छन् । उनले फ्यानसँग जन्मदिन मनाएका भिडियो र फोटो सामाजिक सञ्जालमा ब्यापक सेयर भैरहेका छन् ।

बर्थडेको एक दिन अगाडि, उनका उत्साही प्रशंसकले मुम्बईमा एक भव्य फ्यान भेटघाटको आयोजना गरे । सो अवसरमा आफ्नी फेभरेट अभिनेत्रीको झलक हेर्न फ्यान कोठामा खचाखच भरिएको देखिए ।

भिडियो र फोटोमा ‘ओम शान्ति ओम’ डेब्यू अभिनेत्रीले ठूलो आकारको चकलेट र बेरी केक काटिरहेको देखाइएको छ । दीपिकाले केकको टुक्रा बाँडेर फ्यानलाई खुसी पनि दिइन् ।

जन्मदिन उत्सवमा साथ दिने फ्यानलाई उनले फ्लाइङ किसमार्फत धन्यवाद दिइन् ।

सफल स्टारडमको यात्रा

दीपिकाले आफ्नो करियर मोडलिङबाट सुरु गरिन् । सन् २००५ तिर उनले विभिन्न विज्ञापन र र्‍याम्प शोमार्फत चर्चा पाउन थालिन् । त्यसपछि कन्नड फिल्म ऐश्वर्या ९२००६० बाट अभिनय यात्रा सुरु भयो । बलिउडमा उनको वास्तविक पहिचान सन् २००७ मा शाहरुख खानसँग अभिनय गरेको फिल्म ‘ओम शान्ति ओम’ बाट बन्यो । यो फिल्मले उनलाई रातारात स्टार बनायो र उत्कृष्ट नवोदित अभिनेत्रीको पुरस्कार पनि दिलायो ।

यसपछि दीपिकाले लभ आजकल, ककटेल, ये जवानी है दीवानी, चेन्नई एक्सप्रेस, रामलीला, बाजीराव मस्तानी, पद्मावतजस्ता व्यावसायिक तथा समीक्षात्मक रूपमा सफल फिल्ममा अभिनय गरिन् । उनले ऐतिहासिक, रोमान्टिक, कमेडी र गम्भीर सबै खालका भूमिकामा आफूलाई सफलतापूर्वक प्रस्तुत गरिन् । ‘पिकु’ फिल्ममा निर्वाह गरेको साधारण तर भावनात्मक पात्रलाई दर्शक र समीक्षक दुवैले अत्यन्त मन पराए ।

दीपिका केवल सुन्दरी अभिनेत्री मात्र होइनन्, उनी अभिनयमा गहिराइ, संवेदनशीलता र आत्मविश्वासको उदाहरण हुन् । उनले आफ्ना पात्रलाई सशक्त, आत्मनिर्भर र भावनात्मक रुपमा गहिरो देखाउने प्रयास सधैं गरिन् । यही कारण उनी महिला केन्द्रित फिल्ममा पनि सफल भइन् ।

अभिनयसँगै दीपिका मानसिक स्वास्थ्यका विषयमा खुलेर बोल्ने चर्चित सेलिब्रेटी हुन् । आफू डिप्रेसनबाट गुज्रिएको अनुभव सार्वजनिक गर्दै उनले ‘लिभ लभ लाफ’ फाउन्डेसन स्थापना गरिन्, जसले मानसिक स्वास्थ्यबारे सचेतना फैलाउने काम गर्छ । भारतजस्तो समाजमा यस्तो विषयमा खुलेर बोल्नु साहसिक कदम मानिन्छ, जसले धेरै मानिसलाई हौसला दिएको छ ।

व्यक्तिगत जीवनमा दीपिकाले सन् २०१८ मा अभिनेता रणवीर सिंहसँग विवाह गरिन् । दुवैको सम्बन्धलाई बलिउडको सबैभन्दा लोकप्रिय र सशक्त जोडीमध्ये एक मानिन्छ । आज दीपिका केवल फिल्म स्टार होइनन्, उनी एक ब्रान्ड, प्रेरणा र आत्मबलको प्रतीक हुन् । अभिनय, सौन्दर्य, सामाजिक चेतना र आत्मस्वीकृतिको समन्वयले उनी आधुनिक भारतीय नारीको सशक्त प्रतिनिधि बनेकी छन् ।

कामको कुरा गर्दा, दीपिकाले शाहरुख खानसँग उनीहरूको आगामी एक्सन-थ्रिलर फिल्म ‘किङ’ मा स्क्रिन सेयर गर्नेछिन् । सिद्धार्थ आनन्दको यो मास इन्टरटेनर फिल्मबाट ठूलो पर्दामा सुहाना खानले पनि डेब्यू गर्दैछिन् ।

दीपिका पादुकोण
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

वेबस्टोरिज

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

मुकबाङ ट्रेन्ड : देखावटी खन्चुवापनले के-के गर्छ हानि ?

9 Stories
बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

बेसार : प्राकृतिक ‘बुस्टर’

10 Stories
के हो पिसाब संक्रमण ?

के हो पिसाब संक्रमण ?

8 Stories
पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

पायल्स : के खाने ? के नखाने ?

14 Stories
२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

२०२५ मा नेपालीले टिकटकमा सबैभन्दा खोजेको घुमघाम गन्तव्य

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित