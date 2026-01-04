उनेपाका केन्द्रीय सदस्य जोशी रास्वपासँगको एकताकै पक्षमा

२६ पुस, धनगढी । उज्यालो नेपाल पार्टीका केन्द्रीय सदस्य तथा सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा सदस्य डा तारा जाेशीले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)सँगको एकताको पक्षमा आफू रहेको बताएका छन् ।
ज्यालो नेपालले रास्वपासँगकाे एकता भंग भएकाे भन्दै कुलमान घिसिङलाई अध्यक्ष घाेषणा गर्ने निर्णय गरेलगत्तै जाेशीले रास्वपासहितका नेताहरूसँग छलफल गरेका छन् ।
छलफलका क्रममा उनले उज्यालो नेपालका १५ देखि २० जना सदस्य एकताकै पक्षमा उभिने ब्रिफिङ गरेकाे उनीनिकट स्रोतले बतायाे ।
जाेशी उज्यालो नेपालमा अध्यक्षपछि केन्द्रीय सदस्यकाे दोस्रो वरीयतामा थिए ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया
भर्खरै पुराना लोकप्रिय
यो पनि
ट्रेन्डिङ
Advertisment
प्रतिक्रिया 4