कुलमानलाई प्रश्न- समानुपातिकमा के गर्ने ?, जवाफमा भने- सकेसम्म मिलाउँछौं

२६ पुस, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले समानुपातिकर्फ पनि भोट हाल्ने व्यवस्थापन मिलाउन आफू लागिपर्ने बताएका छन् ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय त्रिपुरेश्वरमा एक पत्रकार सम्मेलन गर्दै उनले रास्वपासँगको सहमतिमा अघि बढ्न नसकिने जानकारी गराएका हुन् ।
रास्वपाले नै यसअघि गरिएका सहमतिहरूलाई कार्यान्वयनमा नल्याएको उनको भनाइ छ । सोही क्रममा उनलाई एक सञ्चारकर्मीले प्रश्न गरे, ‘प्रत्यक्षमा त चिममा भोट हाल्ने, अनि समानुपातिकमा कहाँ ?’
कुलमानको जवाफ थियो, ‘हामी त्यसको व्यवस्थापन गर्छौं ।’
लगत्तै अर्को प्रश्न तेर्सियो, ‘कसरी ?’
कुलमानले जवाफ दिँदै भनेका छन्, ‘हामी जसरी पनि व्यवस्थापन गर्छौं ।’ उनको जवाफ खस्न नपाउँदै अर्को प्रश्न आयो, ‘कानुनले नै नदिने कुरा तपाईंले कसरी व्यवस्थापन गर्ने ?’
कुलमानले भनेका छन्, ‘हामी सकेसम्म व्यवस्थापन गर्छौं । भएन भने प्रत्यक्षमात्रै भए पनि लड्छौं ।’
उज्यालो पार्टी नेपालले सुरुमा समानुपातिकतर्फको बन्दसूची पेश गरेको थियो । तर, रास्वपासँग सहमति भएपछि उक्त सूची आयोगबाट फिर्ता लिएको थियो ।
