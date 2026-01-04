+
रास्वपामा साधारण सदस्य नै बन्छु भनेको थिएँ ठूलो पद मागेको थिइनँ : कुलमान घिसिङ

‘एकतर्फी रुपमा सहमति भंग गरेको मलाई जानकारी गर्नुभयो । मिडियामा पनि त्यही हिसाबले आयो । वास्तवमा यो १२ दिन हाम्रा लागि पीडादायी भयो,’ घिसिङले भने ।

२०८२ पुष २६ गते १८:४०
२०८२ पुष २६ गते १८:४०

  • उज्यालो नेपाल पार्टीका अध्यक्ष कुलमान घिसिङले रास्वपासँग कुनै ठूलो पद बार्गेनिङ नगरेको दाबी गर्नुभयो।
  • घिसिङले आफूले रास्वपाको साधारण सदस्य भएर बस्ने प्रस्ताव गरेको र १२ दिनसम्म होल्ड गराएर राखिएको आरोप लगाउनुभयो।
  • उहाँले उज्यालो नेपाल पार्टीको सदस्यता लिएर अध्यक्षमा चयन भएको र पार्टीलाई देशव्यापी रूपमा अगाडि बढाउने बताउनुभयो।

२६ पुस, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीका नवनियुक्त अध्यक्ष कुलमान घिसिङले आफूले रास्वपासँग कुनै ठूलो पद बार्गेनिङ नगरेको दाबी गरेका छन् ।

शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पत्रकार सम्मेलन आयोजना गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन् ।

साथै, उनले अन्तिम समयसम्म पनि आफूले पार्टीको साधारण सदस्य बन्छु भन्दा पनि १२ दिनसम्म होल्ड गराएर राखेको आरोप लगाए ।

‘म आफैं एउटा उपाध्यक्ष त्यो पनि वरीयतामा तल रहेर पनि सहेर गएको थिएँ । अन्तिम चरणमा मैले एउटा प्रस्ताव पनि गरेको थिएँ’ घिसिङले भने, ‘म रास्वपाको साधारण सदस्य भएर बस्छु, केन्द्रीय समितिका साथीहरूलाई एड्जसमेन्ट गर्छु भनेको थिएँ ।’

साथै, उनले पछिल्लो यो १२ दिन आफ्नो पार्टी र पार्टी सदस्यहरूका लागि पीडादायी समय बन्न पुगेको जिकिर गरे ।

‘एकतर्फी रुपमा सहमति भंग गरेको मलाई जानकारी गर्नुभयो । मिडियामा पनि त्यही हिसाबले आयो । वास्तवमा यो १२ दिन हाम्रा लागि पीडादायी भयो’ घिसिङले भने, ‘उज्यालो समर्थक साथीहरूले धेरै पीडा भोगेको छ । रास्वपाले ठाउँठाउँमा पार्टी प्रवेश कार्यक्रम राख्नुभयो । उज्यालो नेपालका साथीहरूलाई पार्टी प्रवेशमा आह्वान गर्नुभयो । हामीले केही पनि गरेका थिएनौं ।’

उनले आजै उज्यालो नेपाल पार्टीको सदस्यता लिएको बताए ।

‘मैले उज्यालो नेपाल पार्टीको सदस्यता लिएको छु । म आजै बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अध्यक्षमा चयन भएको छु। उज्यालो नेपाल पार्टीलाई आगामी दिनमा मेरो नेतृत्वमा देशव्यापी प्रभावकारी रुपमा अगाडि बढाउनेछु’, उनले भने ।

उज्यालो नेपाल पार्टीले बोलायो आकस्मिक पत्रकार सम्मेलन

बिजुली गतिमै विवाद बढाएर बिदा भए कुलमान

रास्वपाभित्र ‘उज्यालो’ खोज्न थाल्यो कुलमान पक्ष

उज्यालो नेपालको बैठकमा कुलमानका दुई आफन्तले दिए समानुपातिकबाट नाम फिर्ता लिने वचन

परिवर्तनकारी वैकल्पिक शक्ति निर्माणमा जुट्न रास्वपा र उनेपाको आह्वान

कुलमानसँग एकतापछि रास्वपाको चुनाव चिह्न घण्टी नै रहने

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

