- उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो चुनाव चिह्नबाट सहभागी हुन इच्छुक उम्मेदवारलाई पुस ३० गतेभित्र सम्पर्क गर्न आह्वान गरेको छ।
- पार्टीले शनिबार एकता भाँडिएपछि उम्मेदवारी आह्वान गरेको र समानुपातिकतर्फ सहभागी नहुने जनाएको छ।
- आयोगका अनुसार पार्टीका सदस्यहरू रास्वपाको समानुपातिक सूचीमा देखिएका छन् र उनीहरू त्यहीबाट छुट्ने देखिन्छ।
२६ पुस, काठमाडौं । उज्यालो नेपाल पार्टीले आगामी प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीको चुनाव चिह्नबाट सहभागी हुन चाहनेलाई उम्मेदवारी आह्वान गरेको छ ।
यही पुस ३० गतेभित्र इच्छुक उम्मेदवारलाई सम्पर्क गर्न सो पार्टीले आह्वान जारी गरेको प्रवक्ता डा राजु थापाले जानकारी दिए ।
रास्वपासँग एकताको सहमति गरेको उज्यालो नेपाल पार्टीले शनिबार एकता भाँडिएपछि यस्तो आह्वान गरेको हो ।
समानुपातिकतर्फ भने यो पार्टीबाट सहभागीता नहुने भएको छ । आयोग पदाधिकारीका अनुसार, समसीमाभित्र आएको सूची फिर्ता भइसकेको र अहिलेको अवस्थामा सो पार्टीका सदस्यहरू रास्वपाको सूचीमा देखिएको छ ।
जस अनुसार, उनीहरू समानुपातिकमा छुट्ने देखिन्छ ।
