अब हुने छैनन् उज्यालो पार्टीका समानुपातिक उम्मेदवार

१४ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीसँगको एकतामा असहमति जनाउँदै बाहिरिएको उज्यालो नेपाल पार्टी समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा छुट्ने भएको छ ।
यो पार्टीले निर्वाचन आयोगमा छुट्टै बन्दसूची नै बुझाएको छैन ।
बन्द सूची बुझाउने अन्तिम दिन गत पुस १४ रास्वपा र उज्यालो नेपाल पार्टीबीच सहमति भएपछि रास्वपाको तर्फबाट सूची बुझाएको थियो । अब समानुपातिकको बन्दसूची बुझाउने समय सकिइसकेको छ । अब उज्यालो नेपाल पार्टीको तर्फबाट प्रत्यक्षतर्फका मात्र उम्मेदवार हुनेछन् ।
अध्यक्ष कुलमान घिसिङले १६५ वटै निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवार उठाउने घोषणा पनि शनिबार गरिसकेका छन् ।
रास्वपाको तर्फबाट बुझाएको बन्दसूचीमा १४ जना उज्यालो नेपालतर्फका उम्मेदवार थिए । ‘अब पार्टी नै विभाजन भएपछि रास्वपाको सूचीमा रहेकाहरू या त रावस्वपामै बस्नुपर्यो वा छोडेर हिँड्नुपर्यो,’ आयोगका एक पदाधिकारीले भने, ‘उनीहरू छोडेर पुस २८ व्यक्तिगत रुपमा नाम फिर्ता लिए भने रास्वपाले आफ्नो नाम थप्न पाउँछ । तर तर उज्यालो नेपालका चाहिँ कोही पनि समानुपातिक उम्मेदवार हुँदैनन् ।’
यो प्रश्नको सामना आजैमात्रै अध्यक्ष बनेका घिसिङले पत्रकार सम्मेलनमै सामना गर्नुपरेको थियो ।
जहाँ उनले सकेसम्म मिलाउने नसकेको खण्डमा प्रत्यक्षतर्फ मात्रै उम्मेदवार खडा गर्ने बताइसकेका छन् ।
