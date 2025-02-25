मछिन्द्रको प्रशिक्षकमा प्रवेश कटुवाल

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
२६ पुस, काठमाडौं । मछिन्द्र फुटबल क्लबले प्रवेश कटुवाललाई राष्ट्रिय लिग फुटबलका लागि मुख्य प्रशिक्षक नियुक्त गरेको छ ।
लगातार दुई पटक क्लबलाई शहीद स्मारक ए डिभिजन लिगको उपाधि जिताएका प्रशिक्षक कटुवाललाई मछिन्द्रले राष्ट्रिय लिगको लागि जिम्मा दिएको हो । मछिन्द्रले शनिबार सामाजिक सञ्जालमार्फत राष्ट्रिय लिगका लागि कटुवाललाई नियुक्त गरेको जनाएको छ ।
कटुवालको प्रशिक्षणमा मछिन्द्रले सन् २०१९–२० र २०२१–२२ सिजनमा लगातार ए डिभिजन लिग जितेको थियो ।
कटुवालले राष्ट्रिय टिमको अन्तिरिम प्रशिक्षकको रुपमा समेत काम गरिसकेका छन् भने भिन्सेन्जो अल्बर्टो एनेसको नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमको मुख्य प्रशिक्षक रहँदा कटुवालले उनको सहायकको रुपमा राष्ट्रिय टोलीमा काम गरेका थिए ।
कटुवालकै प्रशिक्षणमा मछिन्द्र नेपालको डोमेस्टिक फुटबलमा बलियो टिम बनेर उदाएको थियो । त्यसैले घरेलु फुटबलको अनुभव र आफूलाई सफल प्रशिक्षकको रुपमा प्रमाणित गरिसकेका कटुवालको आगमनले मछिन्द्र उत्साहित छन् र उनको नेतृत्वमा आउने सिजन प्रतिस्पर्धात्मक र आशाजनक हुने अपेक्षा क्लबले राखेको छ ।
एन्फाको आयोजनामा राष्ट्रिय लिग यही पुस ३० गतेदेखि सुरु हुँदैछ । जहाँ मछिन्द्रसहित १७ क्लबले सिंगल राउण्ड रोविन लिगका आधारमा प्रतिस्पर्धा गर्दैछन् ।
मछिन्द्रले राष्ट्रिय लिगकै लागि शनिबार दुई विदेशी खेलाडी जोनाथान र अलिजोनलाई पनि अनुबन्ध गरेको जनाएको छ । दुवै खेलाडीलाई शनिबार क्लबले काठमाडौंमा स्वागत गरेको छ ।
