द ब्रिटिस कलेजसँग आन्दोलनको नाममा रकम मागेको आरोपमा विवेक ढकाल पक्राउ

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २७ गते १२:२७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • द ब्रिटिश कलेजमा आन्दोलनको नाममा ३० लाख रुपैयाँ मागेको आरोपमा विवेक ढकाल पक्राउ परेका छन्।
  • ढकालले कलेज बन्द गराउने धम्की दिँदै मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ बमोजिम पक्राउ परेका हुन्।
  • ढकालमाथि कलेजको प्रतिष्ठा नकारात्मक बनाउने सामग्री फैलाएको र तोडफोडमा संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ।

२७ पुस, काठमाडौं । द ब्रिटिश कलेजमा आन्दोलनको नाममा रकम मागेको आरोपमा विवेक ढकाल पक्राउ परेका छन् ।

कलेजको व्यवस्थापनसँग ३० लाख रुपैयाँ मागेको र नदिए कलेज नै बन्द गराइदिने धम्की दिएका काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला चौंरीदेउराली गाउँपालिका वडा नम्बर ४ स्थायी घर भई हाल जोरपाटी बस्दै आएका २८ वर्षका ढकाल पक्राउ परेका हुन् ।

कलेज बन्द गर्न राजनीतिक र प्रशासनिक पहुँच प्रयोग गर्ने धम्की दिँदै रकमको बार्गेनिङ गर्ने ढकाल मुलुकी अपराध संहिता, २०७४ को दफा २५३ बमोजिम आपराधिक लाभ सम्बन्धी कसूरमा पक्राउ परेका हुन् ।

ढकालले २०८२ साल पुस १६ र १७ गते नक्सालस्थित एक होटलमा कलेजको व्यवस्थापकसँग भएका भेटघाटका क्रममा डर, त्रास र दबाब सिर्जना गर्दै रकम नदिए गम्भीर परिणाम भोग्नुपर्ने चेतावनी दिएका थिए । ढकालविरुद्ध सामाजिक सञ्जाल तथा सीमित अनलाइन समाचार पोर्टलमार्फत कलेजको प्रतिष्ठा, विश्वसनीयता र छविमा नकारात्मक प्रभाव पार्ने सामग्रीहरू फैलाएको आरोप पनि लगाइएको छ ।

त्यस्तै, गत पुस ८ गते ब्रिटिश कलेज रहेको भवन ट्रेड टावर परिसरमा नारा जुलुस, तोडफोड तथा सवारी साधनमा क्षति पुर्‍याउने गतिविधिमा ढकाल पनि संलग्न भएको आरोप लगाइएको छ ।

ढकाल किल युनिभर्सिटीको सम्बन्धनमा सञ्चालन भइरहेको ब्रिटिस इन्टरनेसनल कलेजका पूर्व विद्यार्थी समेत हुन् । उनले कलेजलाई तिर्नुपर्ने शुल्क समेत भुक्तानी नगरेको बताइएको छ ।

पीडित पक्षले दिएको जाहेरीमा धम्कीपूर्ण ह्वाट्सएप म्यासेज, अडियो रेकर्डिङ, समाचार सामग्रीका लिङ्क तथा अन्य कागजातहरू प्रमाणका रूपमा प्रहरीसमक्ष पेश गरिएको थियो । सोही आधारमा ढकाल पक्राउ परेका हुन् ।

द ब्रिटिस कलेज
