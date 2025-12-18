काठमाडौंमा मध्यरातसम्म सन्नी लियोनीको ठुम्का, गरिन् नेपाली सौन्दर्यको प्रशंसा

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनी काठमाडौंको एक क्यासिनोमा नृत्य प्रस्तुति दिन आइपुगेकी छिन् र आइतबार बेलुका मुम्बई फर्कने तयारी छिन्।
- शनिबार राती उनले नेपाली कोरससँगै ‘मेरा पिया घर आया’ र ‘लैला मेँ लैला’ गीतमा नृत्य गरी मनोरञ्जन दिइन्।
- सन्नीले नेपाललाई आफ्नो जीवनभर घुमेको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ भन्दै माया गर्ने बताएकी छिन् र यो उनको चौथो नेपाल भ्रमण हो।
काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री तथा टिभी पर्सनालिटी सन्नी लियोनी अहिले नेपालमा छिन् । एक क्यासिनोमा प्रस्तुति दिन काठमाडौं आइपुगेकी उनी आइतबार बेलुका मुम्बई फर्किने तयारी छ ।
शनिबार राती सो क्यासिनोमा लियोनीले बलिउडका चर्चित आइटम ट्रयाकमा नृत्य प्रस्तुति दिइन् । नेपाली कोरससँगै उनले ‘मेरा पिया घर आया’ र ‘लैला मेँ लैला’ जस्ता हिट गीतमा नाचेर मनोरञ्जन दिइन् ।
सो अवसरमा नृत्य प्रस्तुति दिनुअघि सन्नीले नेपालको प्रशंसामा शब्द वर्षाइन् । आफूले नेपाललाई माया गर्ने र आफ्नो जीवनभर घुमेको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँमध्ये नेपाल एक रहेको उनले बताइन् ।
उनले भनिन्, ‘म नेपाललाई माया गर्छु । मेरो जीवनमा अहिलेसम्म घुमेको सबैभन्दा सुन्दर ठाउँ हो नेपाल ।’ उनले यसो भनिरहँदा गडगडाहट ताली बज्यो ।
सन्नीको यो चौंथो नेपाल भ्रमण हो । अघिल्लोपटक उनी झापाको क्यासिनोमा आएकी थिइन् । त्यसअघि एक नेपाली फिल्मको प्रिमियर र त्यसअघि एक ब्रान्ड प्रवर्धनको लागि आएकी थिइन् ।
अघिल्लोपटक नेपाल आउँदा उनले यहाँको प्राकृतिक सौन्दर्यको प्रशंसा गर्दै परिवारसहित पुनः घुम्न आउन बताएकी थिइन् ।
