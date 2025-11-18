+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
+

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0
कर्णाली याक्स 2025 va पोखरा एभेन्जर्स 2025 vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0

TU INTERNATIONAL CRICKET STADIUM

पोखरा एभेन्जर्स 2025

0/0
vs

कर्णाली याक्स 2025

0/0
WC Series
पोखरा एभेन्जर्स 2025
0/0
VS
कर्णाली याक्स 2025
0/0
LIVE अपडेट
Comments
Shares

चितवनको हात्ती महोत्सवमा हुने क्रुरताविरुद्ध सन्नी लियोनी : यसको अन्त्य हुनुपर्छ

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ मंसिर १६ गते १५:४७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले चितवन हात्ती महोत्सवमा हुने क्रुरताको अन्त्य गर्न आग्रह गरेकी छिन्।
  • पेटा एसियाले लियोनीको अभिव्यक्तिलाई सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गर्दै महोत्सवलाई करुणा र शिक्षा उत्सवमा रुपान्तरण गर्न भनेको छ।
  • चितवन हात्ती महोत्सव डिसेम्बर २६ देखि ३० सम्म सौराहमा आयोजना हुन्छ र यसवर्ष पनि महोत्सव हुने तयारी छ।

काठमाडौं । बलिउड अभिनेत्री सन्नी लियोनीले चितवन हात्ती महोत्सवमा हुने क्रुरताको अन्त्य गर्न आग्रह गरेकी छिन् । पशु हितको क्षेत्रमा कार्य गर्ने संस्था पेटा एसियामार्फत लियोनीले यस्ता अभ्यासको अन्त्य गर्नुपर्ने बताएकी हुन् ।

पेटा एसियासँग लामो समयदेखि आबद्ध अभिनेत्रीले भनेकी छिन्, ‘चितवन हात्ती महोत्सव आयोजना हुँदा खुसी हुनुपर्ने कारण केही छैन । किनकी यसैको लागि भनेर हात्तीहरूलाई पिट्ने, हिर्काउने र टुट्ने गरि यातना दिने गरिन्छ ।’

यस्तो कार्यक्रम बन्द गर्न उनको आग्रह छ । भन्छिन्, ‘नेपालले यस कार्यक्रममा दर्शकलाई मनोरञ्जन दिने उद्देश्यले हात्तीहरूलाई अस्वभाविक क्रियाकलाप गराउन बाध्य पार्ने अभ्यासको अन्त गर्नैपर्छ ।’

लियोनीको उक्त अभिव्यक्तिलाई पेटा एसियाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सेयर गरेको छ । ‘बलिउड स्टार सन्नी लियोनीले चितवन हात्ती महोत्सवमा हुने क्रुरताको अन्त्य गर्न आग्रह गरेकी छिन् । सबैजना मिलेर चितवन हात्ती महोत्सवलाई करुणा, शिक्षा र विस्मयको उत्सवमा रुपान्तरण गरौँ’ पेटा एसियाले लेखेको छ ।

गतवर्ष बलिउड स्टार जोन अब्राहमले चितवनको हात्ती महोत्सवमा पशुमाथि हुने क्रुरताको अन्त्य गर्न आग्रह गरेका थिए ।

अभिनेत्री लियोनीको कुरा गर्दा, उनी पशु अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सक्रिय छिन् । सन् २०१६ मा उनलाई पेटा एसियाले पशुको अधिकारको बारेमा वकालत गरेबापत ‘वर्ष व्यक्ति’ को रुपमा घोषणा गरेको थियो ।

उनले पेटा इन्डियाले आयोजना गर्ने शाकाहारी जीवन प्रवर्धन, भुवाविरोधी सन्देश तथा कुकुर- बिरालोको बन्ध्याकरण गर्न नहुनेजस्ता अभियानमा समर्थन जनाउँदै आएकी छन् ।

‘चितवन हात्ती महोत्सव’ वर्षेनी डिसेम्बर २६ देखि ३० सम्म सौराहमा आयोजना हुन्छ । विगतमा हात्ती दौड, पोलो र हात्ती ब्युटी पेजेन्ट कार्यक्रम संचालन हुने गर्थे । यसवर्ष पनि हात्ती महोत्सव हुने तयारी भैरहँदा पेटा एसियाले चासो देखाएको हो ।

यो पनि पढ्नुहोस

चितवनको हात्ती प्रतियोगिता रोक्न भन्दै जोन अब्राहमले लेखे नेपालका मन्त्रीलाई पत्र
सन्नी लियोनी हात्ती महोत्सव
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

टस जितेर कर्णाली याक्सले बलिङ गर्दै

टस जितेर कर्णाली याक्सले बलिङ गर्दै
बाल अस्पताल निर्माण प्रगतिबारे मन्त्री कुलमानले गरे स्थलगत निरीक्षण

बाल अस्पताल निर्माण प्रगतिबारे मन्त्री कुलमानले गरे स्थलगत निरीक्षण
वाइडबडीको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा

वाइडबडीको फैसलाविरुद्ध अख्तियार सर्वोच्चमा
डिम्ब प्रकरण : महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश

डिम्ब प्रकरण : महान्यायाधिवक्ताको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चले दियो कारण देखाउ आदेश
सेयर बजारमा ६ कम्पनी बढे १० प्रतिशत

सेयर बजारमा ६ कम्पनी बढे १० प्रतिशत
माज र अनिलको अर्धशतकमा जनकपुरको पहिलो जित

माज र अनिलको अर्धशतकमा जनकपुरको पहिलो जित

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)

क्यामेरा बोकेर पशुपन्छी पछ्याउँदै हिंडेका एक यायावर (भिडियो)
सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान

सुमनराज अर्याल : तथ्यांकशास्त्रीलाई निजामती प्रशासनको शीर्षस्थान
भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 

भोलेन्टियर फोर्स बनाएर कोसँग लड्ने ओलीजी? 
पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता

पोखराका हिमालले नेदरल्यान्ड्समा पाएको यो सफलता
सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ

सरकारले ‘होल्ड’ गर्दा नेपाल टेलिकमको नयाँ बिलिङ प्रणाली ठेक्कामा ढिलाइ
नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म

नेपालमा चीन-अमेरिका स्याडो बक्सिङ–२ : जेनजी प्रदर्शनदेखि दलाई लामा उत्तराधिकारीसम्म
बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

बिहारमा मोदी-नीतिश गठबन्धनको बलियो अनुमोदन, के हो मतदाताले दिएको सन्देश ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

प्राकृतिक, कृत्रिम र मिश्रित कपडा : कुन कति राम्रो ?

13 Stories
उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

उमेर भन्दा अघि कपाल फुल्ने कारण

7 Stories
१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

१० कारण, जसले बारम्बार छाती दुख्नसक्छ

10 Stories
दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

दाम्पत्य जीवन सुरु गर्नुअघि पार्टनरलाई सोध्नुपर्ने १० प्रश्न

10 Stories
८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

८ गल्ती, जसले मुटुरोग लाग्न सक्छ

9 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२५ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित