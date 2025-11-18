पशुपतिनाथ मूल मन्दिरभित्रबाट हटाइयो फलामे बार

१८ मंसिर, काठमाडौं । विश्वसम्पदा सूचीमा सूचीकृत पशुपतिनाथ मन्दिर परिसरभित्र राखिएका फलामका बार हटाइएको छ ।
पशुपतिनाथ मन्दिरलाई व्यवस्थित गर्ने क्रममा फलामको बार हटाइएको पशुपति क्षेत्र विकास कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीले जानकारी दिए ।
भक्तजनहरुको लाइन व्यवस्थित गर्न भन्दै करिब एक दशकअघिदेखि फलामका बार राखिएको थियो । फलामका बारले सम्पदालाई असर गर्ने भन्दै हटाइएको हो ।
सम्पदा संरक्षणकर्मीको पहलमा पुरातत्व विभागले फलामका बार र फलामबाट बनाइएको आकाशे पुलले विश्वसम्पदा क्षेत्रलाई असर गर्ने भन्दै हटाउन पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई पत्राचार गरेको थियो ।
कोषका निमित्त सदस्यसचिव सुभाषचन्द्र जोशीले फलामका बार हटाइसकिएको भन्दै त्यस ठाउँमा अब काठ वा डोरी राखिने बताए ।
