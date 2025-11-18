+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

नेप्से पुनर्संरचना गर्न बोर्ड विगठन गर्नुपर्ने, एक संस्थालाई बढीमा ५ प्रतिशत सेयर

0Comments
Shares
भुवन पौडेल भुवन पौडेल
२०८२ पुष २८ गते १४:५७

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • नेपाल स्टक एक्स्चेन्जको पुनर्संरचना गर्न हालको सञ्चालक समिति विगठन गरी विज्ञहरूको नयाँ समिति गठन गर्न अध्ययन समितिले सुझाव दिएको छ।
  • सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर ओपन बिडमार्फत बेच्न र रणनीतिक साझेदारलाई १५ देखि २५ प्रतिशत सेयर दिन सकिने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
  • सेयर बिक्रीमा कुनै पनि स्थानीय संस्थालाई ५ प्रतिशतभन्दा बढी स्वामित्व नदिन र वाणिज्य बैंकलाई प्राथमिकता दिन समितिले सिफारिश गरेको छ।

२८ पुस, काठमाडौं । नेपाल स्टक एक्स्चेन्ज (नेप्से)को पुनर्संरचना गर्न हालको सञ्चालक समिति विगठन गर्न अध्ययन समितिले सुझाएको छ । सोमबार अर्थमन्त्री रामेश्वर खनाललाई पुनर्संरचना अध्ययन समितिले बुझाएको प्रतिवेदनले नेप्सेमा विज्ञहरूको सञ्चालक समिति गठन गरी काम गर्नु पर्ने सुझाएको हो ।

सरकारले नेप्सेको पुनर्संरचना गर्न गत मंसिर ३ गते उच्चस्तरीय अध्ययन समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन पूरा गरी सोमबार अर्थमन्त्रीलाई प्रतिवेदन बुझाएको मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले जानकारी दिए ।

समितिले नेप्सेको पुनर्संरचनाका लागि सबैभन्दा पहिले हालको सञ्चालक समिति विगठन गरी सेयरधनी संस्थाबाटै विज्ञहरूको सहभागितामा नयाँ सञ्चालक समिति गठन गर्नु पर्ने सुझाएको हो । साथै समितिले नेप्सेमा रहेको सरकारको सेयर बिक्री गर्दा एक संस्था वा समूहलाई ५ प्रतिशतबाट नबढ्ने गरी मात्र दिन उपयुक्त हुने ठहर गरेको छ ।

त्यस्तै सरकारको सेयर स्वामित्वबाट १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

समितिले सरकारको सेयर स्वामित्व परिवर्तनको विषयलाई २ विकल्प दिएको छ । पहिलो हो– सरकारले २५ प्रतिशत राख्ने र बाँकी सेयर स्वामित्व बिक्री गर्ने । त्यसैगरी दोस्रो हो– सरकारको शतप्रतिशत सेयर बिक्री गर्न सक्ने विकल्प ।

समितिले दिएको सुझाव कार्यान्वयनमै जानका लागि अहिलेको नेप्से सञ्चालक समिति विगठन हुनैपर्ने र नयाँ सञ्चालक समिति बनाउन भनिएको हो ।

‘समितिमको सुझाव कार्यान्वयन गर्नका लागि डेडिकेटेड टिम चाहिन्छ,’ अर्थमन्त्रालय स्रोतले समितिको प्रतिवेदन उदृत गर्दै भन्यो, ‘प्रक्रिया पूरा नहुन्जेल सम्मको लागि डेडिकेटेड टिम भनेको नेप्से सञ्चालक समिति हुन सक्छ । त्यसकारण नेप्से सञ्चालक समितिमा मन्त्रालयबाटै विज्ञहरू पठाई नयाँ बनाउँदा पनि हुन्छ, त्यस्तो नभए सेयरधनी संस्थाले विज्ञ पठाए हुन्छ ।’

नेप्सेमा हाल रहेको सरकारको ५८.६६ प्रतिशत सेयर स्वामित्व ‘ओपन बिड’ गरेर बेच्न समितिले सुझाएको छ । त्यसका लागि नेप्सेको ड्यू डेलिजेन्स अडिट गरेर मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्तै सरकारको सेयर स्वामित्वबाट १५ देखि २५ प्रतिशतसम्म रणनीतिक साझेदारलाई दिन सकिने समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सेयर दिइने कुनै पनि स्थानीय संस्थाका हकमा भने ५ प्रतिशत भन्दा धेरै स्वामित्व नदिन समितिले सरकारलाई सुझाएको छ । स्थानीय संस्थामा पनि समितिले वाणिज्य बैंकहरुलाई पहिलो प्राथमिकता दिन सुझाएको छ ।

हाल नेप्सेमा सरकारसँगै नेपाल राष्ट्र बैंकको ९.५१, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको ११.२३, कर्मचारी सञ्चय कोषको १०, लक्ष्मी सनराइज बैंकको ५, प्रभु बैंकको ५ र धितोपत्र ब्रोकरको ०.६ प्रतिशत सेयर लगानी रहेको छ ।

५० दिनको अध्ययन समय पाएको समितिका संयोजक नेपाल लेखामान बोर्डका पूर्वअध्यक्ष प्रकाशजंग थापा हुन । त्यसैगरी सदस्य नेपाल स्टक एक्सचेन्जका मुराहरि पराजुली, नेपाल राष्ट्र बैंकका निर्देशक सुभाषचन्द्र घिमिरे, नेपाल धितोपत्र बोर्डका नायब कार्यकारी निर्देशक रुपेश केसी र विज्ञ सदस्यमा धितोपत्र बोर्डका पूर्वकार्यकारी निर्देशक निरज गिरी रहेका थिए । समितिको सदस्य सचिवमा अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव शरद निरौला रहेका थिए ।

नेप्से पुनर्संरचना
लेखक
भुवन पौडेल

अनलाइनखबर डटकमको आर्थिक ब्युरोमा कार्यरत पौडेल बैंक, वित्तीय तथा नेपाल धितोपत्र बजारमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?
श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

श्रीमतीको मृत्युको कारण खोज्न काखे छोरी च्यापेर धाइरहेका सुवास

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories
कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

कसरी धुने डाउन ज्याकेट ?

13 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित