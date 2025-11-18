‘ऊनको स्विटर’ ले भारतमा कमायो डेढ करोड भारु, दोस्रो श्रृंखला कहिले आउला ?

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- नेपाली फिल्म 'ऊनको स्विटर' भारतमा ५१ दिन प्रदर्शन गरी ४० हलमा रिलिज भएको छ।
- फिल्मले भारतमा डेढ करोड भारु (२ करोड ४० लाख नेरु) कमाएको निर्माता बताउँछन्।
- निर्देशक नवीन चौहानले चाँडै दोस्रो श्रृंखला ल्याउने तयारीमा रहेको अनलाइनखबरलाई बताए।
काठमाडौं । नेपाली फिल्म ‘ऊनको स्विटर’ ले भारतमा प्रदर्शनको ५१ दिन पूरा गरेको छ । भारतभर ४० हलमा रिलिज भएको यो फिल्म विभिन्न सहरका ६ हलमा प्रदर्शनरत छ ।
सो अवधिसम्म फिल्मले डेढ करोड भारु (२ करोड ४० लाख नेरु) कमाएको निर्माताले जनाएका छन् । ‘कबड्डी ४’ पछि भारतमा कुनै नेपाली फिल्मले कमाएको यो उच्च कमाइ हो ।
निर्माताका अनुसार, ‘ऊनको स्विटर’ ५१ दिनसम्म लगातार चण्डीगढको पीभीआर सेन्ट्रल, लुधियानाको पीभीआर एभोन सिटी मल, सिलिगुडीको आईएनओएक्स सिटी सेन्टर र भेगा सर्कल मल, सिक्किमको आईएनओएक्स वेस्ट पोइन्ट मल तथा लखनउको पीभीआर सहरगन्ज मलमा चलिरहेको छ ।
बलिउड नगरी मुम्बईमा समेत रिलिज भएको यो फिल्मले विशेषतः नेपालसँग सीमा जोडिएका र नेपालीभाषी बहुल भारतीय सहरहरूमा राम्रो कमाइ गरेको देखिएको छ । निर्माताका अनुसार यो फिल्मले नेपालमा १२ करोड रुपैयाँ ग्रस आम्दानी गरेको थियो ।
नेपालमा यो फिल्म सर्वकालिन धेरै कमाउने १३ औं स्थानमा रहेको सिनेपाः बक्सअफिसले जनाएको छ । मिरुना मगरले निर्वाह गरेको फिल्मको मुख्य पात्र सिक्किमदेखि भएकाले पनि नेपालीभाषी भारतीय राज्यहरूमा यसको कथावस्तु जोडिएको हुनसक्ने अनुमान छ ।
आर्टमान्डूले निर्माण गरेको यो फिल्मले सिक्किमको राजधानी गान्तोकबाट प्रदर्शन यात्रा थालेको थियो । त्यसपछि नाम्ची, दार्जिलिङ, कालिम्पोङ, खार्साङ र सिलिगुडी हुँदै पूर्वोत्तर भारतमा बलियो पकड बनायो ।
त्यसपछि आसामको गुवाहाटी, तेजपुर, विश्वनाथ चाराली, मार्गेरिटा तथा अरुणान्चल प्रदेशको ईटानगरसम्म विस्तार भयो । कोलकाताका हलमा फिल्मले आफै दर्शक तान्यो भने नयाँ दिल्लीमा पनि राम्रै दर्शक पायो ।
पूर्वोत्तर र उत्तर भारतमा पाएको सफलतापछि महाराष्ट्रको मुम्बईदेखि दक्षिण भारतसम्म पुग्न सफल भयो । केरला, बैंगलोर र हैदराबादमा पनि फिल्मले राम्रो प्रतिक्रिया पायो ।
पश्चिम र उत्तर भारततर्फ मुम्बई, पुणे, चण्डिगढ, लुधियाना, शिम्ला, देहरादून र लखनउसम्म पुगेको यो यात्राले नेपाली चलचित्रको अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारको सम्भावना देखाएको निर्देशक नवीन चौहन बताउँछन् ।
फिल्ममा विपिन कार्की, मिरूना मगर, एलेक्स पारस, परीक्षा लिम्बु, सुनिल पोखरेल लगायतको अभिनय छ । भारतमा एसली प्रोडक्सन र एवन राई समूहले रिलिज गरेका हुन् ।
फिल्मको दोस्रो श्रृंखला निकट भविष्यमा दर्शकमाझ ल्याउने तयारीमा निर्माता छन् । निर्देशक चौहानले आन्तरिक तयारी पूरा भएपनि चाँडै दोस्रो श्रृंखला ल्याउने अनलाइनखबरलाई बताए ।
