सानेपामा कांग्रेस संस्थापन पक्षको बाक्लो जमघट (तस्वीरहरू)

उनीहरूले ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने सन्देश दिनका लागि कार्यालयमा पुगेको जनाएका छन् ।

0Comments
Shares
विकास श्रेष्ठ
२०८२ पुष २९ गते १३:५७

२९ पुस, काठमाडौं । नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्यालयमा तरुण दलका नेता कार्यकर्ताहरू जम्मा भएका छन् ।

भृकुटीमण्डपमा कांग्रेसकै अर्को पक्षले विशेष महाधिवेशन गरिरहँदा पार्टी कार्यालय सानेपामा उनीहरू जम्मा भएका हुन् । उनीहरूले ‘हामी यहाँ छौं’ भन्ने सन्देश दिनका लागि कार्यालयमा पुगेको जनाएका छन् ।

विशेष महाधिवेशन माग गर्दै आइतबारबाट काठमाडौंमा उद्घाटन सत्र हुँदै बन्दसत्रको कार्यक्रम चलिरहेको छ ।

दुवै पक्षले वार्ता समिति बनाएर निरन्तर छलफल चलाइरहेको छ । यद्यपि अहिलेसम्म सहमति जुट्न नसकेको नेताहरूले बताएका छन् ।

वार्ता चलिरहँदा निर्वाचन निर्वाचन कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरिएको हो ।

सार्वजनिक कार्यतालिका अनुसार, आजै साँझ ९ बजेका लागि मतदानको समय तोकिएको छ ।

सार्वजनिक कार्यतालिकामा मध्यान्ह साढे १२ बजे नै प्रथम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने उल्लेख छ । मतदाता नामावलीउपरको दाबी विरोध र छलफल साढे १ बजेसम्मका लागि तोकिएको छ ।

दिउँसो ४ बजे अन्तिम मतदाता नामावली प्रकाशन गर्ने जनाइएको छ । साँझ पौने ९ बजे उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशन हुने कार्यतालिकामा उल्लेख छ ।

पाँच सदस्यीय निर्वाचन समितिको बैठकले निर्वाचन प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो । निर्वाचन केन्द्रीय समितिका लागि हुने भएको छ ।

खम्बबहादुर खाती नेतृत्वमा हरेको निर्वाचन समितिलाई भंग गरेर मंगलबार बिहान केसीको नेतृत्वमा नयाँ समिति गठन गरिएको छ ।

लेखक
विकास श्रेष्ठ

