+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares
बुल्गेरिया-क्रोएसिया रोजगारीमा ठगी :

नक्कली ‘वर्क पर्मिट’ देखाएर उठाएका थिए करोडौं रकम

कोटेश्वरस्थित ‘कोज्मो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ ले चार महिनाभित्र रोजगारीका लागि बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै नक्कली वर्क पर्मिट देखाएर ठगी गरेको पाइएको हो ।

0Comments
Shares
कृष्णसिंह धामी कृष्णसिंह धामी
२०८२ पुष २९ गते १५:००
वैदेशिक राेजगारी ठगी पीडित

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • कोटेश्वरस्थित कोज्मो एजुकेसन कन्सल्टेन्सीले नक्कली वर्क पर्मिट देखाएर बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउने भन्दै करिब ३ सय जनाबाट १५ देखि १८ करोड रुपैयाँ ठगी गरेको पाइएको छ।
  • ठगीको मास्टरमाइन्ड सर्लाहीका लालबाबु रामले कोटेश्वर र चाबहिलमा दुई कन्सल्टेन्सी खोलेर करोडौं रुपैयाँ उठाएर सम्पर्कविहीन भएका छन्।
  • पक्राउ परेका दुई कर्मचारीले करिब ३ सय जनाबाट पैसा उठाएको स्वीकार गरेका छन् भने वैदेशिक रोजगार विभागले व्यक्तिगत ठगी अन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको जनाएको छ।

२९ पुस, काठमाडौं । एक कन्सल्टेन्सीले नक्कली ‘वर्क पर्मिट’ देखाएर युवालाई बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउन पैसा उठाएर ठगी गरेको पाइएको छ ।

काठमाडौं कोटेश्वरस्थित ‘कोज्मो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ ले चार महिनाभित्र रोजगारीका लागि बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाइदिने भन्दै नक्कली वर्क पर्मिट देखाएर ठगी गरेको पाइएको हो ।

हालसम्म करिब १ सय जनाले त्यसरी ठगिएको भन्दै वैदेशिक रोजगार विभागमा उजुरी दिएका छन् । त्यसरी ठगिनेमा करिब ३ सय हाराहारी रहेको अनुमान छ ।

बुझ्न आउनेलाई कार्यालयका कर्मचारीले सुरुमा प्रहरी रिपोर्टमा दूतावासको छाप लगाउन भन्दै २५ हजार रुपैयाँसम्म लिएका थिए । त्यति रकम बुझाएपछि कन्सल्टेन्सीले वर्क पर्मिट दिएको थियो ।

तर, उक्त वर्क पर्मिट नक्कली थियो । जबकि, वर्क पर्मिट पाएकाले यसअघि बुल्गेरिया तथा क्रोएसिया गएर काम गरिरहेकालाई समेत देखाएका थिए । उनीहरूले समेत ‘यस्तै हुन्छ’ भन्ने जवाफ दिएपछि उनीहरूले थप पैसा दिएका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

वैदेशिक रोजगारीमा बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउने भन्दै १८ करोड बढी ठगी

त्यही नक्कली वर्क पर्मिट देखाएर १ लाखदेखि २ लाख ८५ हजार रुपैयाँसम्म बुझाएको पाइएको हो ।

रामेछापका राजेश कार्कीले वर्क पर्मिट दिएको र त्यो अन्यत्र पनि बुझ्दा नक्कली होइन भन्ने भएपछि थप पैसा दिएको बताए । वर्क पर्मिट आएपछि आफूले मेडिकल गर्न २ लाख ३५ हजार बुझाएको उनको भनाइ छ ।

त्यसरी कन्सल्टेन्सी नै खोलेर ठगी गर्नेका मास्टरमाइन्ड हुन्– सर्लाही बहमपुरी गाउँपालिका–१ का ४५ वर्षीय लालबाबु राम ।

कन्सल्टेन्सी सञ्चालक लालबाबु राम ।

उनले कोटेश्वरमा ‘कोज्मो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ खोलेर ठगी गर्दै आएको पाइएको हो । चार महिनादेखि युवासँग पैसा असुलेर ठगी गर्दासमेत राज्यका नियामक निकायले पत्तो पाएनन् ।

 

लालबाबुको मास्टरमाइन्ड यतिमै सीमित थिएन । उनले चाबहिलमा समेत अर्को कन्सल्टेन्सी खोलेर बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउने भन्दै करोडौं असुल गरेको पाइएको छ ।

उनकै नाममा चाबहिलमा ‘क्रिएटिभिटी एजुकेसन कन्सल्टेन्सी’ मार्फत समेत वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने भन्दै करोडौं उठाएको पाइएको हो ।

त्यहाँबाट समेत ठगिने पीडित सम्पर्र्कमा आउन थालेका छन् । अहिलेसम्म करिब २० जना ठगिएको भन्दै सम्पर्कमा आएका छन् । त्यसरी सम्पर्कमा आएका करिब १ सय हाराहारी छन् ।

उनीहरूलाई समेत बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउने भनेर पैसा लिइएको थियो ।

क्रोएसिया र बुल्गेरिया पठाउने भन्दै संस्थाको नाम परिवर्तन गरेर लालबाबुले धेरै जनाबाट लाखौं लिएर सम्पर्कविहीन भएको पाइएको हो । त्यसरी करोडौं उठाएर दुवै कन्सल्टेन्सीबाट लालबाबु गायब भएका छन् ।

अहिले प्रहरीले दुई कर्मचारी पक्राउ गरेको छ । पक्राउ पर्नेमा कैलाली टिकापुरकी २१ वर्षीया हिमा नायक र इलाम माईजोगमाईकी २३ वर्षीया आस्था खड्का छन् ।

पक्राउ परेका दुवै जनाका अभिभावक सम्पर्कमा आएर पीडितसँग भेटेका छन् । भेटमा आफूहरूको आर्थिक अवस्था एकदमै कमजोर रहेको र छोरीहरूले नै कमाएर पैसा पठाएपछि घर खर्च चल्ने गरेको बताएका थिए ।

आस्थाको बुबाले ‘म साधारण किसान हुँ गाउँको’ भनेका थिए । हेमाका बुबाले आफू सुकुम्बासी भएको र घरजग्गा केही पनि नभएको बताएका थिए । छोरीले नै कमाएको पैसाले रासन र घरभाडा तिर्ने गरेको उनको भनाइ थियो ।

उनीहरू दुवै जना नै कन्सल्टेन्सीमा बसेर बुझ्न आउनेलाई काउन्सिलिङ गर्नेदेखि लिएर पैसा बैंकमा डिपोजिट गर्न कामसमेत लगाउने गरेका थिए ।

यो पनि पढ्नुहोस

सामाजिक सञ्जालमार्फत ३०० श्रमिकबाट १८ करोड उठाएर सञ्चालक फरार

लालबाबुले कन्सल्टेन्सी मार्फत बुल्गेरिया पठाइदिने भन्दै ७ देखि १० लाख रुपैयाँ लाग्ने भनेर पैसा उठाएका थिए । नक्कली वर्क पर्मिट देखाएर उनले १ देखि २ लाख ८० हजारसम्म लिइसकेका थिए ।

उनी कहिल्यै कन्सल्टेन्सी नगए पनि दुवै कर्मचारी मार्फत कन्सल्टेन्सीको खातामा पैसा जम्मा गर्न लगाउने गरेका थिए । अफिसमा रहेकी हिमाले नै आफू म्यानेजर भएको र सबै जिम्मा आफ्नै भएको भन्दै सबै काम गर्दै आएकी थिइन् ।

वैदेशिक रोजगार विभागले कन्सल्टेन्सी मार्फत ठगीमा परेकाको उजुरी व्यक्तिगत ठगी अन्तर्गत दर्ता गरेको छ । सोही अनुसार अनुसन्धान हुने विभागले जनाएको छ ।

विभागका उपमहानिर्देशक तथा प्रवक्ता चन्द्रबहादुर शिवाकोटीले म्यानपावर कम्पनी बाहेक अन्यका हकमा व्यक्तिगत ठगीमा अनुसन्धान हुने गरेको बताए ।

‘उजुरी आउने क्रम जारी छ, सबैको उजुरी व्यक्तिगत ठगी अन्तर्गत अनुसन्धान हुन्छ,’ शिवाकोटीले भने ।

पक्राउ परेका दुवै कर्मचारीले करिब ३ सय जनाबाट त्यसरी नै पैसा उठाएको बताएका छन् । पक्राउ परेपछि प्रहरीले बयान लिने क्रममा बुल्गेरिया र क्रोएसिया पठाउने भन्दै करिब ३ सय जनाबाट १५ देखि १८ करोड जति पैसा उठाइएको बताएका थिए ।

जबकि, कन्सल्टेन्सीले सामाजिक सञ्जाल मार्फत गरेको विज्ञापनमा भने बुल्गेरिया र क्रोएसियाका लागि ८५/८५ जनाको माग  देखाएको थियो । जसमा क्लिनर, प्याकेजिङ, ड्राइभर र जनरल वर्कर माग गरिएको थियो ।

सामाजिक सञ्जालमा गरिएको विज्ञापनका आधारमा सयौँको संख्यामा युवा लाखौं तिरेर भए पनि जान तयार भएका थिए । उनीहरूलाई मासिक ८ सय ५० देखि १ हजार २ सय युरो मासिक तलब हुने, अन्तर्वार्ता केही नहुने र सिधै कागजात सम्बन्धित कम्पनीमा पठाएर वर्क पर्मिट आउने भनिएको थियो ।

बढीमा १० लाख लागत लाग्ने र सहजै जान पाउने भनेपछि धेरै युवा लोभिएका थिए ।

कोज्मो एजुकेसन कन्सल्टेन्सी क्रिएटिभिटी एजुकेसन कन्सल्टेन्सी क्रोएसिया ठगी नक्कली ‘वर्क पर्मिट’ बुल्गेरिया
लेखक
कृष्णसिंह धामी

धामी अनलाइनखबरको बिजनेश ब्युरोका संवाददाता हुन् ।

लेखकको सबै आर्टिकल
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो

कांग्रेस विशेष महाधिवेशन : उम्मेदवारी दर्ताको समय ५ बजेसम्म थपियो
कांग्रेस विवाद समाधान खोज्न छलफलका लागि जुट्दै नेताहरू, रमेश लेखक अझै पुगेनन्

कांग्रेस विवाद समाधान खोज्न छलफलका लागि जुट्दै नेताहरू, रमेश लेखक अझै पुगेनन्
नबिल बैंक अध्यक्षमा निर्वाण चौधरी, अनिल शाह सञ्चालक

नबिल बैंक अध्यक्षमा निर्वाण चौधरी, अनिल शाह सञ्चालक
विशेष महाधिवेशनमा गण्डकी सभापतिको प्रस्ताव- राजतन्त्र पुन:बहाली गर्न सबै शक्तिसँग छलफल

विशेष महाधिवेशनमा गण्डकी सभापतिको प्रस्ताव- राजतन्त्र पुन:बहाली गर्न सबै शक्तिसँग छलफल
यी ७ लक्षण, जसले गर्छन् घाँटीको क्यान्सरको सुरुवाती संकेत

यी ७ लक्षण, जसले गर्छन् घाँटीको क्यान्सरको सुरुवाती संकेत
भक्का : अन्न, जाडो र संस्कारको संगम

भक्का : अन्न, जाडो र संस्कारको संगम

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित