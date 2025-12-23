+
बौद्ध परम्पराअनुसार जन्मथलोमा प्रशान्त तामाङको अन्त्येष्टि (तस्वीर)

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १५:३६

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको पार्थिव शरिरलाई १५ जेठ २०७० मा जन्मथलो दार्जिलिङको आलुबारीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ।
  • प्रशान्तको अन्त्येष्टि बौद्ध परम्पराअनुसार अग्निदहन र विधिपूर्वक गरिएको थियो, जसमा पत्नी मार्था एली तामाङ र बौद्ध लामाहरू सहभागी थिए।
  • उनको मृत्यु १४ जेठ २०७० मा नयाँ दिल्लीमा हृदयघातले भएको थियो र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले शोक व्यक्त गरिसकेका छन्।

काठमाडौं । गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको पार्थिव शरिरलाई सोमबार जन्मथलो दार्जिलिङमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको जन्मगाउँ तल्लो तुमसुङ नजिकको आलुबारीमा अन्त्येष्टि गरिएको हो ।

बौद्ध परम्पराअनुसार तामाङको पार्थिव शरिरलाई अन्त्येष्टि गरिएको जानकारी प्रशान्तका निकट मित्र तथा कलाकार राजेश घतानीले दिए । उनका अनुसार, बौद्ध लामाहरूले अग्निदहन र विधिपूर्वक अन्त्येष्टि गरेका थिए ।

अन्त्येष्टिमा प्रशान्तकी पत्नी मार्था एली तामाङसहित आफन्त र बौद्ध लामाहरू सहभागी थिए । त्यसअघि उनको शवलाई दार्जिलिङमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो ।

आइतबार नयाँ दिल्लीमा हृदयघातले प्रशान्तको मृत्यु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी लगायतले प्रशान्तको निधनमा शोक व्यक्त गरिसकेका छन् ।

 

प्रशान्त तामाङ
