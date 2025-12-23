बौद्ध परम्पराअनुसार जन्मथलोमा प्रशान्त तामाङको अन्त्येष्टि (तस्वीर)

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको पार्थिव शरिरलाई १५ जेठ २०७० मा जन्मथलो दार्जिलिङको आलुबारीमा अन्त्येष्टि गरिएको छ।
- प्रशान्तको अन्त्येष्टि बौद्ध परम्पराअनुसार अग्निदहन र विधिपूर्वक गरिएको थियो, जसमा पत्नी मार्था एली तामाङ र बौद्ध लामाहरू सहभागी थिए।
- उनको मृत्यु १४ जेठ २०७० मा नयाँ दिल्लीमा हृदयघातले भएको थियो र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले शोक व्यक्त गरिसकेका छन्।
काठमाडौं । गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको पार्थिव शरिरलाई सोमबार जन्मथलो दार्जिलिङमा अन्त्येष्टि गरिएको छ । उनको जन्मगाउँ तल्लो तुमसुङ नजिकको आलुबारीमा अन्त्येष्टि गरिएको हो ।
बौद्ध परम्पराअनुसार तामाङको पार्थिव शरिरलाई अन्त्येष्टि गरिएको जानकारी प्रशान्तका निकट मित्र तथा कलाकार राजेश घतानीले दिए । उनका अनुसार, बौद्ध लामाहरूले अग्निदहन र विधिपूर्वक अन्त्येष्टि गरेका थिए ।
अन्त्येष्टिमा प्रशान्तकी पत्नी मार्था एली तामाङसहित आफन्त र बौद्ध लामाहरू सहभागी थिए । त्यसअघि उनको शवलाई दार्जिलिङमा अन्तिम श्रद्धाञ्जलीका लागि राखिएको थियो ।
आइतबार नयाँ दिल्लीमा हृदयघातले प्रशान्तको मृत्यु भएको थियो । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जी लगायतले प्रशान्तको निधनमा शोक व्यक्त गरिसकेका छन् ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
खुसी
दुःखी
अचम्मित
उत्साहित
आक्रोशित
प्रतिक्रिया 4