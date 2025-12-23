+
English edition
+
Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस

ट्रेन्डिङ +

ताजा अपडेट +

Search
सबै रिज्ल्ट हेर्नुस
Comments
Shares

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीद्वारा प्रशान्त तामाङको निधनमा दुःख व्यक्त

0Comments
Shares
अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०८२ पुष २९ गते १३:३४

News Summary

Generated by OK AI. Editorially reviewed.
  • भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको निधनमा दुःख व्यक्त गर्नुभएको छ।
  • मोदीले तामाङकी श्रीमती मार्था एलीलाई शोकपत्र पठाउँदै अपुरणीय क्षति पुगेको जनाउनुभएको छ।
  • पत्रमा मोदीले प्रशान्तको गायन र अभिनय कलाको प्रशंसा गर्दै उहाँलाई प्रेरणाको स्रोत बताउनुभएको छ।

काठमाडौं । गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङको निधनमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले दुःख व्यक्त गरेका छन् । तामाङकी श्रीमती मार्था एलीलाई सोमबार शोकपत्र पठाउँदै मोदीले प्रशान्तको निधनले अपुरणीय क्षति पुगेको जनाएका छन् ।

मोदीले प्रशान्तको गायन र अभिनय कलाको प्रशंसा गरेका छन् ।

पत्रमा मोदीले लेखेका छन्, ‘आफ्नो भावपूर्ण गायकी र उत्कृष्ट अभिनयले प्रशान्त तामाङजीले मनोरञ्जनको दुनियाँमा आफ्नो लागि एक विशिष्ट स्थान बनाउनुभयो । दृढ सङ्कल्प र विशाल प्रतिभाको प्रतीक उहाँले देशभरका करोडौँ मन छुनु भयो । प्रशान्त तामाङजी अनगिन्ती मानिसहरूका लागि प्रेरणाको स्रोत हुनुहुन्छ ।’

प्रशान्तको जीवन यात्राले युवालाई सपनामा विश्वास गर्न र कडा परिश्रम गर्न प्रेरित गर्ने उल्लेख गर्दै मोदीले शोकपत्रमा लेखेका छन्, ‘यस कठिन घडीमा उहाँसँग बिताएका क्षणहरूको सम्झनाले परिवारलाई सान्त्वना प्रदान गर्नेछ । परिवारका सदस्यहरू र उहाँका असङ्ख्य प्रशंसकहरूलाई यो दुखद क्षति सहन सक्ने शक्ति र धैर्य प्रदान होस् ।’

मोदीको शोकपत्रलाई भारतीय जनता पार्टीका सांसद तथा बीजेपीका राष्ट्रिय प्रवक्ता राजु विष्टले फेसबुकमार्फत सार्वजनिक गरेका हुन् ।

पश्चिम बंगालकी मुख्यमन्त्री ममता बनर्जीले पनि प्रशान्तको निधनमा दुःख व्यक्त गरेकी छन् । आइतबार हृदयघातबाट प्रशान्तको नयाँ दिल्लीमा निधन भएको थियो । उनको आज अन्त्येष्टि गरिँदैछ ।

नरेन्द्र मोदी प्रशान्त तामाङ
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
प्रतिक्रिया
Hot Properties

सम्बन्धित खबर

मोदी राम्रो मान्छे हुन्, मलाई खुसी बनाउनुपर्थ्यो : डोनाल्ड ट्रम्प

मोदी राम्रो मान्छे हुन्, मलाई खुसी बनाउनुपर्थ्यो : डोनाल्ड ट्रम्प
भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई इथियोपियाको सर्वोच्च सम्मान

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई इथियोपियाको सर्वोच्च सम्मान
मोदी र ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ?

मोदी र ट्रम्पबीच टेलिफोन वार्ता, के भयो कुराकानी ?
भारतमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै लगानी गर्दै माइक्रोसफ्ट

भारतमा नेपालको वार्षिक बजेटभन्दा पनि धेरै लगानी गर्दै माइक्रोसफ्ट
पुटिनलाई मोदीको आग्रह – रूसी सेनामा कार्यरत भारतीय युवा सुरक्षित फर्काइदिनुहोस्

पुटिनलाई मोदीको आग्रह – रूसी सेनामा कार्यरत भारतीय युवा सुरक्षित फर्काइदिनुहोस्
अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन

अमेरिकी दबाबका बीच भारतलाई इन्धन आपूर्ति जारी राख्ने पुटिनको आश्वासन

यो पनि

ट्रेन्डिङ

Advertisment

सिफारिस

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प

कांग्रेसलाई इतिहासको हतियार होइन, भविष्यको आधार बनाउने संकल्प
खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास

खानी सञ्चालक र सरकारलाई लाभैलाभ, स्थानीयको उठिबास
कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?

कसरी उठाउने प्रहरीको मनोबल ?
१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !

१० बोरा चिनी नियन्त्रणमा लिन रिक्सा चालकको छातीमा गोली !
सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो

सशस्त्रको गोलीले विजय ढले, परिवारको छानो उजाडियो
गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ

गण्डकी विश्वविद्यालय : करारका सबै शिक्षक–कर्मचारी स्थायी गर्ने दाउ
नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

नेपाल बंगलादेश बन्नसक्ने प्रधानमन्त्रीको चेतावनीले के संकेत गर्छ?

धेरै कमेन्ट गरिएका

वेबस्टोरिज

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

जाडोमा बालबालिकालाई हुनसक्छ भिटामिन डी को कमी, के गर्ने ?

7 Stories
जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

जाडोमा हिँड्ने सही समय कुन हो ?

12 Stories
असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

असल र सक्षम नेतृत्व कस्तो हुनुपर्छ ? यी हुन् १० गुण

10 Stories
धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

धेरै सुत्ने बानी छ ? हुनसक्छ यी ५ स्वास्थ्य समस्या

7 Stories
जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

जाडोमा गिजरको प्रयोग, के हुनसक्छ जोखिम ?

7 Stories

लोकप्रिय

छुटाउनुभयो कि ?

ताजा अपडेट ट्रेन्डिङ सर्च
अध्यक्ष तथा प्रबन्ध निर्देशक: धर्मराज भुसाल
प्रधान सम्पादक: बसन्त बस्नेत
सूचना विभाग दर्ता नं. २१४ / ०७३–७४
+977-1-4790176, +977-1-4796489
news@onlinekhabar.com
© २००६-२०२६ Onlinekhabar.com सर्वाधिकार सुरक्षित