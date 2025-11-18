प्रशान्त तामाङका ५ मर्मस्पर्शी गीत, जुन अहिले पनि हृदयमा गुञ्जिरहन्छन्

News SummaryGenerated by OK AI. Editorially reviewed.
- प्रसिद्ध गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङले ४३ वर्षको उमेरमा नयाँ दिल्लीमा कार्डियाक अरेस्टका कारण आइतबार निधन भयो।
- प्रशान्तले इन्डियन आइडलको तेस्रो सिजन जितेर संगीत र फिल्म क्षेत्रमा आफ्नो करिअर अघि बढाएका थिए।
- उनका पाँच उत्कृष्ट गीतहरू असारे महिनैमा, मन साइँली, गोर्खा पल्टन, जिन्दगी पहेले कभी र अरे क्या नाम हुन्।
काठमाडौं । प्रसिद्ध गायक तथा अभिनेता प्रशान्त तामाङले आइतबार नयाँ दिल्लीमा अन्तिम सास लिए । ‘कार्डियाक अरेस्ट’ को कारण ४३ वर्षमा उनको देहान्त भयो ।
‘इन्डियन आइडल’ को तेस्रो सिजन जितेसँगै उनको करिअर एकाएक उकालो लाग्यो । संगीत, फिल्म र वेब-सिरिजको कामलाई उनले अघि बढाए । नेपाली गीतसंगीतको कारण प्रशान्त अहिले पनि प्रशंसकको मन मस्तिकष्मा गुञ्जिएका छन् ।
प्रशान्तका ५ उत्कृष्ट गीत यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ :
१) असारे महिनैमा
२) मन साइँली
३) गोर्खा पल्टन
४) जिन्दगी पहेले कभी
५) अरे क्या नाम
